[영상] 민원인 중심... 서산시 종합민원실의 변신은 무죄

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 종합민원실이 확 달라졌다.시는 지난 8월 30일 민원창구 데스크 등 종합민원실 환경개선을 마치고, 9월 1일부터 더 산뜻하고 깔끔한 공간을 민원인에게 선보이고 있다. 이번 개선은 시각적인 변화뿐만 아니라 민원인의 편의 제공을 위해 접근성 강화에도 신경을 많이 썼다.입구 정면에는 유니버설 디자인을 보강해 민원인의 동선을 고려했으며, 수요가 많은 창구를 가장 먼저 확인할 수 있도록 배치했다. 여권·통합민원·아름다운 배려창구·가족관계·유기한민원 창구 등은 대기판 색상과 동일한 색깔로 바닥 동선을 표기해 누구나 쉽게 찾을 수 있도록 했다.또한 장애인·어르신·임산부 등을 위한 전용 배려창구를 개선해 빠르고 편리한 민원처리가 진행되도록 했다. 대기 시간에는 기존 북카페를 활용해 성인·아동·외국어 도서를 구분해 배치했으며, 외국어 도서 일부는 서산다문화가족지원센터의 지원을 받았다.민원 작성대에는 개인정보 보호용 칸막이를 설치했고, 휠체어 이용자를 위한 편의 시설도 고려했다. 순번 대기표 좌·우측 공간에는 민원 편의 물품 안내, 휴대용 보호장비 촬영·녹음 중 안내, CCTV 녹화 중 안내, 공무방해 민원인 퇴거조치 고지문 등을 시인성 있게 게시했다.조진희 민원봉사과장은 "방문하는 민원인들이 더 편리하게 이용할 수 있도록 시설을 개선했다"며 "앞으로도 친절한 민원서비스 제공으로 만족도를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.