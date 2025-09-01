홍성군, 베트남 계절근로자 21명 맞이... 농가 인력난 해소

큰사진보기 ▲홍성군에 따르면 지난달 28일, 베트남 계절근로자 21명이 인천공항을 통해 입국했다. 이로써 홍성군 농가에서 일하고 있는 계절근로자는 총 483명으로 늘었다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

농촌 인력난 해소를 위해 충남 홍성군에 계절근로자가 도착하면서 농가에 큰 도움이 될 전망이다.홍성군은 지난 8월 28일 베트남 계절근로자 21명이 인천공항을 통해 입국했다고 밝혔다. 이로써 홍성군 농가에서 일하는 계절근로자는 총 483명으로 늘었다.이 가운데 홍성 거주 결혼이민자 초청 근로자가 408명, 충남도와 MOU를 체결한 라오스 출신 근로자가 75명이다.외국인 계절근로자 프로그램은 농어촌의 계절적 인력 부족을 해소하기 위해 법무부 기본계획 지침에 따라 운영된다. 홍성군의 경우 결혼이민자의 4촌 이내 친척과 라오스 근로자 초청을 통해 인력을 도입하고 있으며, 군은 농가의 신청을 받아 배정하고 있다.이번에 입국한 베트남 근로자 21명은 결혼이민자 초청으로 방문했으며, 입국 직후 홍성의료원에서 마약 검사를 받고 지역사회 적응 교육, 인권침해 예방 수칙, 작업 안전교육 등을 이수했다. 이들은 교육을 마친 뒤 다섯 농가에 배정돼 최대 8개월간 농작업에 투입된다.홍성군 관계자는 1일 기자와 한 통화에서 "농사철인 3~4월과 11월에 계절근로자 입국이 많다"며 "내년부터는 결혼이민자 2촌 이내 친척까지만 초청할 수 있도록 변경되지만, 기존 4촌 이내 입국자는 재입국이 가능하다"고 설명했다.이어 "올해 입국자도 전년도 하반기와 올해 상반기에 농가 수요를 미리 받아 배정한 것"이라며 "10월께 내년도 수요 조사를 실시해 법무부에 인원 배정을 신청할 계획"이라고 덧붙였다.홍성군은 지난해부터 홍동농협을 공공형 농촌인력중개센터로 지정해 운영하고 있다. 지난 14일에는 이 센터를 통해 고용된 라오스 근로자 20명을 대상으로 한국 문화 체험 행사를 열어 낯선 환경과 폭염 속에서 일하는 근로자들을 위로했다.또 군은 농가 부담 완화를 위해 올해 계절근로자 고용 시 납부한 산재·고용·건강보험료의 고용주 부담분 50%를 지원할 계획이다. 오는 11월 신청을 받아 12월 지급할 예정이다.한편 홍성군은 오는 12월까지 총 110명의 계절근로자가 추가 입국해 딸기 농가 등에서 근무할 예정이다.