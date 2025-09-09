승객이 놓고 내린 지갑, 5만원을 요구한 택시기사

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"서울경찰청 긴급 신고 112입니다."

"조금 전 택시에 지갑을 놓고 내렸는데, 기사님이 터무니없는 말을 해서요."

"무슨 일인지 차분히 말씀해 주시겠어요?"

"제가 20분 전쯤 택시를 타고 집에 왔거든요. 그런데 도착해보니 제 지갑이 없는 거예요. 분명히 택시 안에서 봤거든요. 영수증에 있는 전화번호로 기사님께 전화했더니 제 지갑이 뒷자리에 있다는거에요. 처음에는 안심했거든요."

"다행이시네요. 그런데 택시 기사와 시비가 있는 건가요?"

"아니, 무슨 제가 20분 전에 택시에서 내렸는데, 너무 멀리 와 있다며 다시 가지고 오는 데 시간이 오래 걸린다고 5만 원을 요구하시는 거예요."

"흥분하지 마시고요. 현장에 경찰관이 출동해서 자세히 듣고 도움을 드릴 수 있는 부분에 관해 확인해 보겠습니다."

"네, 저도 그냥 택시 미터기에 찍히는 금액은 드린다는 생각으로 전화했는데 너무 화가 나서요."

"알겠습니다. 지금 경찰관이 출동하도록 하겠습니다."

"감사합니다. 집 앞에서 기다리겠습니다."

큰사진보기 ▲택시"승객이 지갑을 택시에 두고 내렸을때 고객에는 반환하는 과정에서 어떻게 하는게 최선일까요? ⓒ 박승일 관련사진보기

큰사진보기 ▲택시택시 정류장에 모범, 일반 택시들이 줄지어 서 있다. 어떤 택시를 탈까? ⓒ 박승일 관련사진보기

"택시 기사님이시죠?"

"네, 그런데요. 누구세요?"

"경찰관입니다. 조금 전 승객이 지갑은 놓고 내렸다는 신고를 받고 출동했습니다. 잠깐 통화 가능하실까요?"

"네, 괜찮습니다. 말씀하시죠."

"사실 경찰관이 기사님께서 얼마를 받고 여기 승객에게 갔다 주라 말라 할 권한이 경찰에게는 없습니다. 단지 기사님께서도 잘 아시겠지만 남의 물건은 주인이나 경찰서에 즉시 신고해야 합니다."

"그럼요. 제가 그분과 통화를 할 때도 승객을 태우고 있었고 멀리 이동 중이라 바로 그곳으로 가려면 일을 못 하니까 대략적인 금액을 말한 겁니다."

"당연하시겠지요. 사실 기사님께서는 반드시 승객에게 전달하지 않아도 됩니다. 아무 곳이나 가까운 경찰서나 지구대에 신고하시면 되니까요. 그런데 기사님 택시를 이용한 승객이잖아요."

"알겠습니다. 승객과 잘 통화하고 마무리하겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.

지난달 29일 낮 12시 50분. '코드 2' 기타 형사범 신고다. 근무 교대를 위해 지구대에 들어왔을 때다. 순찰차를 바꿔 타고 바로 출동이다. 일선 지구대나 파출소에서 근무하는 경찰관들은 종일 같은 순찰차를 타지 않는다. 보통은 두세 시간씩 차로 옮겨 탄다. 나름 합리적인 규칙이다. 순찰차마다 담당하는 구역이 정해져 있다. 그리고 지역에 따라 112 신고 편차가 몇 배씩 차이가 난다. 그러다 보니 신고가 많은 관내와 다소 적은 관내를 번갈아 가면서 근무한다.기타 형사범 신고 유형은 무궁무진하다. 흔히 알고 있는 절도, 폭행, 교통사고, 사기, 시비와 같이 누구나 알 수 있는 사건을 제외하고도 다양하다. 순찰차 안에 설치된 모니터로 신고 내용을 들으며 출동 중이다. 신고자가 얼마나 흥분했는지 녹취 내용이 순찰차 안까지 싸늘하게 느껴진다. 요즘 택시에 물건을 두고 내렸다가 찾을 방법에 대한 신고가 자주 있다. 현장에 도착하니 신고자는 집 앞에 쪼그리고 앉아 있다. 손에 휴대전화를 움켜쥔 채, 누가 봐도 화가 난 표정이다.유실물법 제1조(습득물의 조치)를 보면 '타인의 유실한 물건을 습득한 자는 이를 신속하게 유실자 또는 소유자, 그밖에 물건 회복의 청구권을 가진 자에게 반환하거나 경찰서(지구대, 파출소 등 소속 경찰관서 포함)에 제출하여야 한다'라고 규정하고 있다.만약 택시 기사가 손님이 두고 내린 지갑을 승객에게 돌려주지 않고 경찰서에 신고도 하지 않는다면 무슨 처벌을 받을까. 승객이 택시에 두고 내린 물건에 대한 점유권은 택시 기사에게 인정된다. 소유권이 아니라 점유권이다. 마치 임대나 뭔가를 빌려 쓸 때 사용할 수 있는 권한과 유사한 개념이다. 그러다 보니 이 경우 택시 기사는 횡령죄로 처벌받을 수도 있다.이런 경우도 있다. 앞에 탄 승객이 놓고 내린 물건을 다음에 타는 승객이 가져가는 경우다. 그때는 절도죄로 처벌 받는다. 다시 말해 물건을 누가 가져가냐에 따라서 처벌도 달라진다. 결론적으로 절도죄는 남의 물건을 훔치는 행위고 횡령죄는 보관 중인 물건을 임의로 처분하는 행위인 것이다.어디선지 모르겠지만 주인을 알 수 없는 남의 잃어버린 물건을 소유자에게 돌려주지 않거나 경찰서에 신고하지 않을 때도 점유이탈물 횡령죄로 처벌받게 된다.순찰차를 주차도 하기 전에 신고자가 벌떡 일어나 다가온다. 얼굴은 붉게 달아올라 있었고, 목소리는 당장 폭발할 듯 떨리고 있었다. 어떤 상태인지 충분히 알 수 있었다. 나는 급하게 순찰차에서 내렸다. 그리고 흥분한 신고자 남성을 진정시켰다. 실제로 신고 현장에 출동했을 때 흥분한 사람들에게 시간을 갖고 심호흡을 몇 번 하라고 하거나 소음이 적은 곳으로 이동해 이야기를 듣곤 한다.신고자는 8400원의 택시 요금을 계산하고 집에 도착했다며 영수증을 보여줬다. 그리고 30분이 채 되지 않았는데 택시가 멀리 와 있고 다른 승객도 타고 있어서 바로 가기가 어렵다고 했다는 것이다. 나는 택시 기사와 통화했다.택시 승객인 신고자에게 기사와의 통화 내용을 설명했다. 이미 지갑이 택시에 있다고 말한 부분을 봐서는 절대로 가져갈 상황은 아니었다. 그리고 기사의 연락처와 택시 번호도 알고 있는 만큼 걱정하지 말라고 했다. 또한, 법적으로 택시 기사가 직접 가져오지 않고 가까운 경찰서나 지구대에 맡겨둔다고 해서 문제가 되지 않는다는 점도 충분히 설명해 줬다.나는 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 최대한 차분히 설명했다. 신고자는 처음엔 내가 말하는 중간중간 말을 끊어가면서 무조건 승객에게 가져다줘야 하는 것 아니냐며 소리를 높였지만, 대화가 끝날 무렵에는 다소 인정하는 듯했다. 다행이었다.그 사이 택시 기사로부터 전화가 왔다. 나는 신고자에게 차분하게 설명하도록 권유했다. 그리고 문제가 있으면 다시 신고해 달라고 말한 뒤 지구대로 복귀했다. 그리고 잠시 후 전화가 왔다. 택시 기사와 통화가 끝나고 바로 택시 기사가 자기 지갑을 가지고 왔다는 것이다. 택시 미터기에 찍힌 요금 17400원을 지급했다며 고맙다고 했다.경찰관은 엄격하게 형사 사건을 제외한 민사적인 부분에 대해서는 개입할 수 없다. 그러다 보니 현장에 출동했을 때 '경찰관의 처지에서 말할 수 없는 부분이다'라는 말을 종종 한다. 이번 신고도 그렇다. 택시 기사는 운행하고 있고 시간은 곧 돈이다. 반면에 택시를 이용한 승객은 질 높은 서비스를 받고 싶어 한다.현장에 출동한 경찰관의 입장만 생각하면 택시 기사에게는 신속하게 가까운 경찰서나 지구대에 습득한 물건을 신고하도록 설명하고 승객에게는 택시 기사가 물건을 맡긴 곳으로 직접 가서 찾으라고 말하는 게 원칙일 수 있다. 그렇게 간단명료하게 업무를 처리하는 게 맞는 것일까 싶다. 경찰관들은 이렇게 사람과 사람 사이에 끼일 때가 많다.요즘 유행하는 밸런스 게임 문제가 있다. '택시 기사가 지갑을 가져오는데 상당히 큰 금액을 요구한다vs. 난 10원도 못 주겠으니 아무 경찰서에 맡겨라'의 경우. 어떤 선택을 할 것인가. 물론 서로의 처지를 바꿔 당신이 택시 승객일 때와 반대로 택시 기사일 때를 생각해 보자.사람과 사람이 부딪히는 일상에서는 언제나 이해관계가 얽히기 마련이다. 법적으로는 단순한 문제일 수 있지만, 실제 현장에서는 분노와 억울함, 생계와 현실이 복잡하게 얽힌다. 경찰의 역할은 이 사이에서 법을 지키며 서로의 처지를 차분히 조율해 주는 일이다.비슷한 상황은 누구나 겪을 수 있다. 무엇보다 흥분을 가라앉히는 것이 중요하다. 상대를 몰아붙이기보다 원칙과 절차를 이해하는 것도 필요하다. 그래야 나와 내 재산을 지킬 수 있다. 서로에 대한 최소한의 배려가 사건을 불필요하게 키우지 않는다는 점을 명심해야 한다.