한의학을 멸시한 식민잔재, 그 청산을 향한 첫걸음

큰사진보기 ▲제3대 조선총독으로 부임한 사이토 마코토에게 폭탄을 던진 강우규 의사강우규 의사를 기념해 건립한 2011년 기념동상에도 한의사 출신이라는 설명문구가 없다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲사형을 언도받은 강우규 의사대한국민노인동맹단 라오허현 지부장이었던 강우규 의사는 수류탄을 투척했으나 총독 폭살에 실패했다. 은거 중 경기도 고등경찰 김태석에게 체포돼 사형선고를 받고 1920년 65세의 나이에 서대문형무소에서 처형된다. ⓒ 공훈전자사료관, 국가보훈처, 국사편찬위원회 관련사진보기

AD

"내가 죽는다고 조금도 어쩌지 마라. 내 평생 나라를 위해 한 일이 아무것도 없음이 도리어 부끄럽다. 내가 자나 깨나 잊을 수 없는 것은 우리 청년들의 교육이다. 내가 죽어서 청년들의 가슴에 조그마한 충격이라도 줄 수 있다면 그것은 내가 소원하는 일이다."

큰사진보기 ▲독립운동자금을 제공한 외삼촌 허발에게 <수부선행> 휘호를 써서 선물한 이육사한의사 출신 허발은 이육사의 어머니 허길 여사의 오라버니로 의병전쟁과 독립투쟁에도 참전한 인물이다. 허발의 딸 허은 여사는 임시정부 국무령인 이상룡의 손자며느리가 되어 서로군정서 독립군들을 위해 군복을 제작하는 등 독립군을 먹이고 입힌 여성독립투사였다. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한광복단 군의 박성용대한광복단 군의 박성용 체포 사실을 적시한 문서로 맨 왼쪽에 <체포 대한광복단 군의 박성용>이란 문구가 선명하다. ⓒ 하성환 관련사진보기

올해로 해방된 지 80주년입니다. 일제는 민족 의학, 한의학을 비과학적인 의술인 양 멸시하고 탄압합니다. '의생(醫生)'이란 멸칭으로 자격증을 주고 5천 년 전통의 한의학을 철저히 주변으로 밀어내 서양의학을 의학의 본류로 자리매김하게 합니다.한의사들은 1915년 전국조선의생대회를 열어 민족 의학을 탄압하는 일제에 항거합니다. 그러나 일제는 대회를 개최한 조선의생회(회장 지석영) 간부들을 보안법 위반으로 종로경찰서로 연행해 취조합니다. 그리고 이듬해 조선의생회(대한한의사협회 전신)는 해산당합니다.그런 탓에 항일 독립전쟁 시기, 수많은 한의사가 독립운동에 헌신했음에도 2020년 8월 현재 한의사 출신 독립유공자는 고작 8명뿐입니다. 총독으로 부임하던 사이토 마코토에게 폭탄을 던진 강우규 의사가 한의사 출신임을 모르는 사람이 많습니다.강우규 의사는 함경남도 홍원 거주 당시 한약방을 경영하며 애국계몽운동을 펼칩니다. 망명 후 만주에서 광동학교를 세워 청년들을 가르치고 연해주 시절엔 역사학자 계봉우에게 숙식을 제공합니다. 계봉우가 쓴 <만고의사 안중근전>을 읽고 안중근 장군처럼 자신도 역사 속에서 초연히 산화하길 열망합니다.강우규 의사는 인품이 훌륭해 일본인 판사조차 '강선생', '영감님'이라 칭할 정도였습니다. 기독교인으로서 성경을 읽고 기도했으며 사형선고 직후 슬퍼하는 아들을 향해 유언을 남겨 격려합니다.한의사 출신 독립운동가 가운데엔 <벙어리 삼룡이> <물레방아>의 작가 나도향의 조부 나병규와 이육사의 외삼촌 허발이 있습니다. 나병규는 광제원에서 일하다가 총독부의 의생 면허를 취득합니다. 이후 남대문에 한의원을 차려 독립운동가들의 연락 거점으로 제공합니다. 그는 1909년 당시 상동교회 전덕기 목사와 교유하며 애국계몽운동에도 참여합니다. 그러다 1920년 출판법 위반, 보안법 위반으로 검거돼 1924년 순국합니다.이육사 외삼촌 허발은 13도 창의군 총대장 왕산 허위의 종조카로 의병 전쟁에 참전합니다. 일제 감시를 피해 1915년 부친 허형, 동생 허규와 종형제들을 이끌고 만주 통화현으로 집단 망명합니다. 이후 한의사 허발은 하얼빈에서 '일창 한약방'을 운영하며 이상룡, 김동삼, 안경학과 교유하며 독립운동 거점으로 활용합니다. 이육사의 어머니 허길 여사는 한의사 허발의 누이동생으로 육사는 막대한 독립운동자금을 건넨 외삼촌 허발에게 감사 휘호 '수부선행'을 써서 선물합니다.그 외에도 한의사 출신 독립운동가로 종두법을 보급한 조선의생회 회장 지석영, 김광희, 변태우, 정구용, 조헌영, 유경집, 이원직, 김관제, 심병조, 한일청, 박성수, 방주혁, 김대용, 박성용, 강홍상, 신홍균을 꼽습니다. 김광희는 고려혁명위원회와 한족총연합회 활동을 한 인물로 건국훈장 애국장을 받습니다.천도교 신도인 한의사 변태우는 국가보안법 위반 혐의로 1942년 극심한 고문을 받고 1950년 고문 후유증으로 순국합니다. 한의사 정구용은 3·1운동보다 5개월 먼저 일어난 최대 항일투쟁인 1918년 법정사 항일운동에 헌신한 인물로 건국훈장 애국장을 추서 받습니다. 한의사 조헌영은 시인 조지훈의 아버지로 신간회 동경지회장으로 활동했고 제헌의원 당시 일제가 주변부로 밀어낸 한의학의 제도권 진입을 위해 헌신합니다.한의사 유경집은 안중근 장군과 의형제를 맺었고 한의사 이원직은 임시정부 군자금 모집 활동 중 1921년 일경에 체포돼 투옥됩니다. 1944년 서대문형무소에 다시 투옥돼 취조받던 중 1945년 5월 3일 옥중 순국합니다. 의생 출신 한의사 강홍상은 1921년 대한독립단 단원으로 군자금 모집 과정에서 일제에 검거됩니다. 대한광복단 군의 박성용은 1921년 정보 수집 과정 중 일제에 체포됩니다. 대한광복단은 이후 홍범도의 대한독립군으로 편성돼 청산리 전투에서 대승을 거둡니다.한의사 한일청은 6·10만세운동과 제4차 조선공산당 사건으로 징역형을 받아 건국훈장 애국장을 추서 받습니다. 솔표 우황청심환, 위청수를 개발한 한의사 박성수는 독립운동으로 옥고를 치렀으며 독립운동가의 편지를 전달하는 등 독립운동 연락 거점을 마다하지 않습니다. 한의사 군의 신홍균은 지청천 장군이 지휘한 1933년 대전자령 전투 당시 참호를 파고 매복하던 중 비가 쏟아져 참호 속 물웅덩이에서 마냥 추위와 굶주림을 이겨내야 했습니다. 그때 신홍균은 다량의 목이버섯을 채취해 독립군 식량으로 대용함으로써 대전자령 전투를 승리로 이끈 주역이 되었습니다.항일 의병 전쟁과 항일 독립전쟁 시기 한의사 출신 군의들 역할은 컸습니다. 훈련 중 부상 환자와 전투 중 총상 환자의 상처가 덧나지 않도록 한약으로 치료해 건강을 회복시킨 이들이 바로 한의 출신 군의관입니다. 그들 한의사는 국내와 만주, 연해주 일대에서 한의원(한약방)을 경영하며 독립운동 거점 공간을 제공합니다. 나아가 심방을 통해 연락책 역할도 마다하지 않았습니다. 일경의 의심을 피하는 방책으로 십분 활용했지요.일제가 민족문화 말살 차원에서 주변부로 밀어낸 한의학을 민족 의학으로 그 위상을 회복해야 합니다. 나아가 5천 년 역사와 전통 속에서 축적된 한의학의 의술과 서양의학을 제대로 통합하는 통합의료시스템을 구축해야 합니다. K-팝, K-드라마, K-민주주의와 함께 민족 의학, 한의학을 세계화해야 할 시기가 도래했습니다. 그 첫걸음이 한의학을 멸시한 식민잔재 청산임은 분명합니다.