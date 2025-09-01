"통일은 선택 아닌 필수"... 미시간서 열린 평화통일 토론회

큰사진보기 ▲차세대와의 통일 대화8월 30일 미시간에서 '미래 세대와 함께 여는 평화 통일의 문' 토론회가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲차세대 통일 토론회토론회에서 의견을 발표하고 있는 박채린 명예위원 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 1기 차세대 명예 위원들차세대 사업 활동을 한 명예 위원들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

민주평화통일 자문회의 미시간 지회는 지난 8월 30일 미국 디트로이트 한인문화회관에서 민주평화통일을 기원하는 토론회를 개최했다. 이날 토론회에선 'NEXT(New Era for eXchage and Togetherness) 미래세대와 함께 여는 통화의 문'이라는 주제로 기성세대와 미래세대가 어우러져 평화 통일의 길을 모색하는 시간을 가졌다.민주평통 미시간지회 오준석 간사의 사회로 진행된 이날 토론회는 신명숙 지회장의 개회사와 연제홍 자문위원의 환영사, 미시간 한인문화회관 김병준 이사장의 축사로 막을 올렸다.차세대 사업 황정일 간사는 차세대 토크 콘서트, 통일 골든벨, 태극마을 떡국잔치 등 그간 미시간 민주 평통이 차세대와 함께한 사업 내용을 보고하고 이에 대한 소감을 나눴다. 또한 차세대 명예위원장 황태린은 평화 통일로 나아가는 여정의 동반자로서의 차세대의 역할에 대한 이야기를 인사말을 통해 전했다.이어 참석자 모두가 참여하는 통일 골든벨 이벤트가 열렸다. 올해는 탄핵과 선거 등 정국이 어수선했던 이유로 시카고협의회 통일 골든벨 행사가 취소됐다. 이에 대한 아쉬움을 달랠 겸 약식으로나마 진행한 것이다. 참가자들은 문제를 풀고 답을 맞히는 과정 속에서 통일 관련 지식들을 쌓을 수 있었다.그렇게 화기애애해진 분위기 속에 차세대와의 통일 대화를 이어나갔다. 통일 후 발생하는 문제들에 대한 해결 방안, 통일 한국의 모습, 통일 이후 한국의 국제적 위상은 어떻게 될 것인지 등에 관한 어젠다를 가지고 이뤄진 토론회에선 통일에 대한 10대들의 다양한 의견을 들을 수 있었다.차세대 명예 의원 박채린(스토니 고교 12학년)씨는 "통일은 단기적으로 볼 때 비용이 들겠지만 장기적으로는 북한의 풍부한 지하 자원과 남한의 뛰어난 기술이 만나 실질적으로도 우리에게 큰 경제적 이익을 가져다 줄 것"이라며 "민족의 염원의 차원을 넘어 한국의 비약적인 도약을 위해서도 이에 대한 다각적인 노력이 필요하다"고 강조했다.한편 이날 토론회는 북한을 단지 폐쇄적이고 단절된 국가로 보고 적대적으로 이해할 것이 아니라 인도적인 측면에서 어떤 미래를 그려야 할 지에 대해 '나의 의견'을 보태는 자리가 되기도 했다. 토론회를 마친 후 행사에 참석한 이들은 손에 손을 잡고 "우리의 소원은 통일" 노래를 불렀다. 저녁 만찬 시간에는 차세대들이 더욱 적극적으로 활동할 수 있는 자리를 마련할 필요가 있다는 의견에 뜻을 모았다.한반도 통일은 국토의 확장, 인구 증가, 시장 확대에 따른 경제적 도약을 가져올 수 있다. 뿐만아니라 사회, 학술 문화의 발전, 그리고 분단 종식에 따른 국방비 지출 감소, 전쟁 위험 해소에 따른 국가 위상이 높아질 것으로 예상된다. 또 중국 러시아를 잇는 철도와 도로를 활용한 무역 증대와 운송비 절감 등으로 세계 경제 강국으로 부상할 수 있다. 인도적 차원에서도 북한 주민 인권 신장, 이산 가족 문제 해결 등 돈으로 환산할 수 없는 가치가 있다. 이에 세계적인 투자자 짐 로저스는 남북 통일이 현실로 이뤄진다면 한국은 제계 2위의 경제 대국이 될 가능성이 있다고 주장하기도 했다.한때 남한이든 북한이든 어느 하나라도 잘 살아야 통일 후 겪게 될 사회 통합의 난관들을 극복해 나갈 수 있지 그렇지 않을 경우 통일은 둘 다 망하는 길이라는 생각이 팽배해 있었다. 그러나 현재 통일은 더 이상 섣부른 일이 아니다. 또한 남의 일이라고 뒷짐 지고 있을 것도 아니다. 체계적인 준비로 통일에 대비해 현명하게 미래를 맞이할 수 있어야 할 것이다.