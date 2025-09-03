온몸이 오싹...한 아파트에 25년을 살았지만 이런 일은 처음

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아파트 벽에 송충이가 바글바글 붙어 있어요. 100마리도 넘는 것 같아요."

"어머, 그렇게 많아? 송충이가 나무도 아닌 아파트 벽에 왜 붙어 있을까."

큰사진보기 ▲아파트 벽을 타고 올라가는 미국흰불나방 유충유충이 아파트 옆면 벽 3층까지 하얗게 덮고 있어서 오싹한 느낌이 들었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국흰불나방 유충흰색 털과 회색 몸을 가진 유충이 아파트 벽 뿐만 아니라 나무에도 기어다니고 있다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI에게 물어 본 애벌레의 정체AI가 털이 하얗고 몸이 회색빛을으 띠고 있어 미국흰불나방 유충 일거라고 알려주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

미국흰불나방은 북아메리카가 원산지인 외래종 해충입니다. 한국에는 1958년 주한미군 군수물자에 묻어 들어온 것으로 추정됩니다. 이후 전국으로 확산하여 현재는 가로수와 공원 조경수에 큰 피해를 주고 있습니다.



미국흰불나방은 외래 해충으로, 한국 전역에 서식하며 활엽수 잎을 갉아 먹는 것으로 알려져 있습니다. 애벌레의 털에 접촉하면 알레르기 반응이나 피부 발진을 유발할 수 있으니, 직접 만지지 않는 것이 좋습니다. - AI가 가르쳐 준 정보

큰사진보기 ▲애벌레 사진 찍고 있는 아파트 경비원찍은 사진을 아파트 관리실에 전해서 조치하겠다고 하셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽은 애벌레 유충관리실 직원이 살충제를 뿌려 애벌레를 처리했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

