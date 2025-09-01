"성장의 지표는 행복" 히가시카와가 보여준 길

함양군은 총 인구 약 3만6000명이다. 65세 이상 노인인구는 전체 40%, 법에서 정하는 청년인구는 전체 9.5%로 고령화가 빠르게 진행되며 인구 감소에 따른 지방소멸 위협을 받고 있는 대표적인 지역이다. 히가시카와는 일본 홋카이도 중앙부에 위치한 작은 마을로 홋카이도 내에서도 인구가 적은 편에 속하는 지역이지만, 일본의 전반적인 지방 인구 감소와 달리 최근 몇 년간 인구가 증가하고 있는 지역이다. 히가시카와의 인구 증가 요인을 히가시카와의 자원, 그리고 도시문화, 청년 유입을 중심으로 살펴보고 함양이 나아갈 방향을 모색한다. 또한 전문가 인터뷰를 통해 국내 다양한 로컬문화 사례를 분석하고 도시계획과 관계인구 유입 전략을 통해 함양의 발전 가능성을 제시하고자 한다.

글 싣는 순서

1. 함양은 인구가 늘어날 수 있을까?

2. 함양을 거점으로 새로운 대안 연구

3. 히가시카와(1) 지역 자원

4. 히가시카와(2) 도시 문화

5. 히가시카와(3) 청년

6. 다양한 로컬문화 사례와 관계인구 형성

7. 지역을 살리는 시스템

8. 히가시카와에서 만난 사람들

큰사진보기 ▲히가시카와에서 만난 사람들 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲식당 <노마드>의 사장, 오바타 고로 씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"지금 히가시카와의 인기는 빈 상점이나 빈 집이 없을 정도로 많아요. 그래서 새로운 건물을 화려하게 신축해요. 그러면 시장 규모가 커지고 거대 자본이 들어오게 돼요. 그러면 돈은 없어도 재밌고 이상한 사람들의 기회는 없어지고 화려하고 팔리는 것들만 이 지역에 남을텐데 그게 이 지역의 개성을 죽인다고 생각해요."

큰사진보기 ▲의류 편집 브랜드 <니콘>의 청년창업자 이와모토 미사키 씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"일본은 기술력도 뛰어나고 감각도 섬세하고 훌륭한데 이걸 무자비하게 저렴한 자본으로 많이 만들고 다 폐기해버리는 상황이 좀 답답했어요. 그 안에서 제가 할 수 있는 일이 뭐가 있을지 고민하기 시작했어요."

"오프라인 매장을 갖고 싶긴 해요. 그런데 요즘은 가게에 손님이 오는 게 아니라 내가 먼저 손님에게 다가가야 하는 세상이니까. 어떤 방식이 좋을지 고민하고 있어요."

큰사진보기 ▲자가효모를 이용한 빵집 <마메야>의 미토베 도모코 씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲치유키 내부 아이들의 서예작품 전시, 주제는 ‘봄’ ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다. 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.



