계속 선 넘는 김민수 "윤석열·김건희 석방해야"...난처한 지도부 선긋기

"김민수 최고위원 발언을 지도부 전체의 발언으로 생각하시면 안 된다."
김민수 국민의힘 최고위원의 선을 넘는 발언이 계속되자 지도부가 거리를 두고 나섰다. 김 최고위원은 당선된 직후부터 본인에게 표를 몰아준 강성 지지층의 입맛에 맞는 강경 발언을 쏟아내고 있다(관련 기사: 장동혁호, 출범하자마자 '숙청' 예고… 비판 패널 '입틀막'도 시사
https://omn.kr/2f3bt).
특히, 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵 결정을 비판하며, 12.3 비상계엄을 옹호하고, 헌법재판소를 공격하는 발언을 서슴없이 이어가고 있다. 지난 8월 28일 CBS라디오 '박재홍의 한판승부' 도중에는 급기야 진행자가 '동의할 수 없다'라며 발언을 제지하는 상황에까지 이르렀다(관련 기사: '쓴소리' 듣고도 '윤석열' 못 놓는 국힘, "변하겠다"
말뿐 https://omn.kr/2f4lj).
'극우' 논란을 일으킬 정도로 우경화됐던 지난 전당대회의 후과인 셈이다. 결국, 정치적 부담을 느낀 지도부가 선긋기에 나서는 형국이다.
김민수 "헌법재판관, 대통령 권한을 심판할 권한 부여한 적 없다"
김 최고위원은 당 안팎의 비판 여론에도 불구하고, 이날도 작심한 듯 "윤석열 대통령 탄핵에 대해서 발언하겠다"라고 입을 열었다. 그는 "탄핵 소추안이 통과되었던 핵심 내용은 내란죄였다"라며 "여러분들은 탄핵 심판에서 정작 내란죄가 삭제되었다는 것을 분명히 기억할 것"이라고 강조했다. 헌법재판소의 전직 대통령 윤석열씨 파면 결정을 흔들고 나선 셈이다.
그는 "윤석열 대통령은 변호 과정에서 '내란죄가 빠졌다면 탄핵 소추 자체가 이루어지지 않았을 것'이라 주장했다. 헌법재판소는 이러한 대통령의 주장은 '가정적 주장에 불과하다'라고 말했다"라며 "헌법재판소 '내란죄가 빠졌어도 탄핵 소추가 되었을 것'이라는 것을 가정하고 있다"라고 날을 세웠다.
나아가 "우리 국민은 헌법재판관에게 법 절차까지 무시한 채 헌법상 보장된 대통령의 권한을 심판할 어떠한 권한도 부여한 적이 없다"라고도 비난했다.
그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 범죄자와 노숙인 척결을 명분 삼아 워싱턴 D.C에 주 방위군을 투입한 것을 거론하며, "이재명 대통령에 묻는다. 트럼프 대통령은 내란 중인가, 아닌가?"하고 따져 묻기도 했다. 김 최고위원은 "내란죄가 확정되지 않았음에도 민주당은 윤석열 대통령을 내란 확정범으로 몰고 있다"라며 "그야말로 무죄 추정의 원칙, 헌법 정신을 짓밟는 인권 유린"이라고 반발했다.
특히 "모두가 탄핵의 강을 건너야 한다고 한다. 탄핵의 강 건너고 싶다"라며 "하지만 국민의힘은 탄핵의 강을 건널 힘이 없다"라고 주장했다. 도리어 "탄핵의 강은 행정, 입법, 사법까지 장악한 민주당만이 건널 수 있다"라고 책임을 떠넘겼다.
그는 "이재명 정권은 국익을 위해 국민을 위해 정치 보복성 수사를 종결하고 탄핵의 강을 건너길 바란다"라며 "민주당이 진정 국민을 위한다면 정치 보복성 모든 수사를 멈추시라. 윤석열 대통령과 김건희 여사 석방하시라"라고도 요구했다.
이후 기자들과 만난 박성훈 수석대변인을 향해 기자들의 질문이 쏟아졌다. 그는 "김민수 최고위원의 발언에 대해서는, 당 지도부의 합의된 그런 의견은 아니다"라고 잘라 말했다. "다만, 우리 현 장동혁 지도부 체제 하에서는 국민적 상식과 보편성, 합리성이란 기준 하에서 이 문제를 접근하려고 한다"라고 이야기했다.
실제 비공개 회의 시간에 김민수 최고위원이 제시한 윤석열 접견 등에 대해 "논의는 없는 상황"이라고 전했다.
김 최고위원의 언행이, 장동혁 대표가 강조하는 '단일대오' 원칙에 어긋나는 것은 아닌지에 대해서도 물음표가 나왔다. 박 수석대변인은 "저희 단일대오는 원칙이 있는 통합을 강조하는 것"이라며 "당 대표가 여러 차례 이야기했고, 나머지 상황에 대해 가정적인, 상상을 동원해서 답변을 드리기는 적절하지 않은 것 같다"라고 즉답을 피했다.
기류 변하는 장동혁 체제... '주먹밥' 인선 이어 "전한길에 제도권 역할 맡기기는 무리"
김민수 최고위원이 '강경' 일변도인 데 반해, 정작 전당대회 기간부터 당선 직후까지 연일 대여 강경 투쟁 기조를 강조했던 장동혁 대표의 메시지 기류는 약간의 변화를 보이고 있다. '이재명 정권을 끌어내리겠다'라고 선언하더니, 최근 이재명 대통령 측에서 제시한 대통령과 여야 대표 회담에 대해 '단일회동'을 조건으로 역제안을 한 것이 대표적이다.
이는 본인을 당 대표로 만들어 준 강성 지지층의 요구를 무시할 수 없지만, '여대야소' 국면의 제1야당 대표로서 원내 협상과 성과도 신경 써야 하는 탓이다.
일단 장 대표는 정책위원회 의장에 4선의 김도읍 의원, 사무총장에 정희용 의원을 앉히면서 나름의 노선을 정리하는 모양새이다. 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 나경원 의원을 앉힌 것과는 상당히 대조적인 인사이다. 주요 당직에 계파색이 상대적으로 옅은 인물들을 발탁하면서, 역할에 따라 '강온' 조절을 한 셈이다.
이날 장 대표는 최고위원회의 모두발언에서 "원칙 있는 통합을 말씀드렸지만, 우선 107명이 하나로 뭉쳐서 싸우는 것이 최선이라는 말씀도 드렸다"라며 "그런 의미에서 당직은 먹기 편한 초밥을 만드는 것보다 좀 큰 주먹밥을 만든다는 마음으로 인선을 해 나가겠다"라고 밝혔다. "중도에 있는 분들이 매력을 느낄 수 있는 보수 정당을 만들겠다"라고도 선언했다.
박 수석대변인은 '초밥이 아니라 주먹밥' 발언에 대해 이번 인사와 연계해 부연에 나섰다. 그는 "'초밥이 아니라 주먹밥' 이런 뉘앙스도 큰 취지에서 이해해주시면 되겠다"라며 "개인 능력과 함께 우리 당을 위해서 전체적으로 잘 싸울 수 있는 분들을 선임했다 보시면 되겠다"라고 말했다. '107명의 단일대오'를 위해, 초밥보다는 조금 더 큰 '주먹밥'을 만들기 위한 인선으로 풀이된다.
논란이 되고 있는 한국사 강사 출신 전한길씨에 대해서도 언급이 있었다. 이미 장 대표가 전씨의 역할을 '의병'으로 규정하며, 지명직 최고위원 등 당직 인선 가능성에 거리를 둔 상황이다. 전씨가 본인에게 공천을 청탁하는 연락이 오고 있다고까지 주장하며 영향력을 과시하는 가운데, 박 대변인은 "이런 부분을 언급할 필요는 없어보인다"라며 "전한길씨는 의병으로서의 역할이다. 그래서 제도권 안에서 말씀이나 역할을 맡기기에는 무리가 있다"라고 못을 박았다.