"육군 진급예정자에 내란 혐의 수사 받아야 할 군인도 포함"

큰사진보기 ▲군인권센터, 내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄군인권센터 임태훈 소장이 1일 오전 서울 마포구 군인권센터 사무실에서 열린 '내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄 기자회견'에서 "국민주권정부의 첫 군 인사가 내란 관여자들에게 놀아나선 안된다"며 규탄 기자회견문을 발표하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

군인권센터가 이재명 정부의 첫 육군 진급 인사에 내란 관여 군인들이 포함됐다고 밝혔다. 여기에 더해 군인권센터는 군 내부에서 제보를 받았다면서 "육군 장교 진급 선발위원회는 중령 진급자 선발 과정에서 12.3 내란 사태 관련 여부는 반영하지 않겠다고 결정했다"라고 밝혔다.임태훈 군인권센터 소장은 1일 오전 10시 30분 서울 서대문구 군인권센터 사무실에서 기자회견을 열고 "이대로 대령급, 장성 인사가 속속 진행된다면 내란 청산은커녕 '내란에 가담해도 진급된다'는 잘못된 전례가 군에 남게 될 것"이라며 "이번 인사가 훗날 발생할지도 모르는 제2, 3의 내란 시도의 단초가 될지도 모른다"라고 비판했다.군인권센터는 이날 두 명의 군사경찰 병과 중령 진급예정자를 특정했다. 군인권센터에 따르면 중령 진급예정자로 선발된 강아무개 소령은 국방부 조사본부 소속으로 '정치인 체포조' 지원을 위한 명단 작성에 관여한 인물이다. 군인권센터는 "국방부 조사본부와 현장 사이에 상황 관리와 통제를 담당하는 직책"이라면서 "강 소령의 체포조 조직 및 활동 관여 여부에 대한 수사가 필요하다"라고 말했다.또 다른 진급예정자인 노아무개 소령 또한 노상원 전 정보사령관의 사조직 '수사2단' 구성원으로, 군인권센터는 "내란 성공 시 노상원의 지휘에 따라 임무를 수행하기로 돼있는 '수사2단' 구성원은 가담 경중과는 무관하게 내란중요임무종사자로서 수사를 받아야 한다"라고 주장했다. 다만 군인권센터는 이번 중령 진급예정자 명단을 모두 살펴본 것은 아니라서 이외에도 명단에 '내란 관여 군인들'이 더 포함돼 있을 가능성이 크다고 전했다.군인권센터는 이러한 군 인사의 배경에는 정부의 때이른 '헌법 수호 장병 포상' 논의가 있음을 짚었다. 임 소장은 "애당초 내란 심판이 제대로 이뤄지고 있는지 우려가 많은 상황에 시비가 채 가려지기도 전에 소극참여자에게 포상을 주겠다는 황당한 약속을 한 것 자체가 문제였다"라면서 "결국 이도 저도 아니게 되면서 되려 내란 혐의로 수사를 받아야 하는 이들까지 진급예정자로 선발되는 '내란 옹호' 인사가 이뤄지고 만 것"이라고 비판했다.이어 국방부가 4성 장군 현역 대장 모두 전역시키는 결정을 내렸다는 보도에 대해서도 "4성 장군 중 강호필 지상작전사령관을 제외하고는 2023년 하반기 인사를 통해 임명됐기에 문책성 인사가 아닌 사실상 임기를 마치고 종료하는 것에 가깝다"라고 주장했다.임 소장은 "육군 장교 진급 선발위원회는 원천 무효가 되는 것이 맞고 심사에 관여한 자들에 대해서도 엄중한 문책이 뒤따라야 한다는 것이 저희들의 판단"이라고 밝혔다.