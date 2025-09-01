자유총연맹 행사 축사 나선 진보당 수석대변인... 왜?

큰사진보기 ▲손을 들어 축하하는 홍성규 진보당 수석 대변인. ⓒ 화성노동인권센터 관련사진보기

진보당 수석 대변인이 '극우' 논란이 있는 자유총연맹 주최 행사에 참석해 축사를 했다. 매우 이례적인 일인데, 정작 홍성규 대변인은 '지역 차원에서는 이례적이지 않다'는 반응이다.홍 대변인은 1일 <오마이뉴스>와 주고받은 문자메시지에서 "지역정치에서는 별로 이례적이지도 않은 일"이라고 말했다. 이어 "지회장이 직접 초청해 참석했다"며 "지역에서는 다양한 만남과 논의가 중앙 정치보다 훨씬 더 자유롭다고 생각하고, 평소에도 만남을 가리진 않는 편"이라고 덧붙였다.홍 대변인은 화성인권센터 소장과 화성희망연대 공동대표를 맡을 정도로 활발한 시민 운동을 펼치는 정치인이다. 진보당 전신인 민주노동당 당시 화성시장 후보로 출마했고, 역시 진보당 전신인 통합진보당 국회의원(화성시갑) 후보 등으로 나온 경력이 있다.홍 대변인은 지난달 31일 자유총연맹이 주최한 '제7회 나라사랑 태극기 그리기대회'에 참석해"일제강점기 3.1만세운동이 가장 치열하게 전개되었던 우리 화성, 선조들의 숭고한 얼이 오늘 그리기 대회에서도 잘 반영되길 바란다"고 전한 것으로 알려졌다.홍 대변인은 "자유총연맹 행사에서 진보당 인사를 찾아보긴 그간 쉽지 않았겠으나"라며 '보기 드문 일'임은 인정했다. 이어 "적어도 우리 지역사회에서, 대한민국과 화성시를 사랑하는 마음만큼은 서로가 무척 뜨겁다고 생각한다"며 "따뜻하게 초대해 주셔서 흔쾌히 달려왔다"라고 밝힌 것으로 알려졌다.홍 대변인 축사와 관련해 진보당 내부 논란은 없는 것으로 보인다. '내부 비판은 없느냐'라는 물음에 홍 대변인은 "아직은 없고, 앞으로도 없을 것으로 보인다"라고 답했다.한국자유총연맹 화성시지회가 주최한 '제7회 나라사랑 태극기 그리기대회'는 31일 남양고등학교 체육관에서 열렸다. 유치원생과 초등학교 저학년을 대상으로 하는 미술 공모전이다.이날 어린이 200여 명이 참여해 그리기 실력을 뽐낸 것으로 알려졌다. 심사 결과는 오는 9월 10일 개별 통보될 예정이다. 시상식은 9월 28일 화성시청 대강당에서 한다. 대상 7명, 금상 7명, 은상 10명, 동상 4명, 장려상 6명, 특상 6명 등 모두 40명이 상을 받게 된다.홍 대변인과 자유총연맹 운영진, 국민의힘 정흥범·조오순 화성시의원, 홍형선 국민의힘 화성시갑 지역위원장, 남기성·김수인 화성미래혁신포럼 의장 등이 참석해 그리기 대회를 축하했다.