"외국인 인력만 늘리는 땜질식 행정", 울산 광역형비자 확대에 민주당 제동

민주당 울산시당이 1일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "조선업 인력난의 본질은 분명히 낮은 임금, 불안정한 고용, 열악한 작업 환경"이라며 울산시의 광역비자 확대를 반대하고 나섰다.

울산시가 활황기를 맞은 지역 주력 산업인 조선업 인력난 해소를 위해 오는 2027년부터 광역형 비자를 현행보다 50% 확대하고, 취업 허용 직종도 넓히기로 했다.울산 광역형 비자 사업은 법무부가 추진하는 광역 단위 외국인 인력 수급 모형으로, 지역 여건과 산업 특성에 맞춰 숙련 인력을 안정적으로 공급하기 위한 제도다. 울산시는 이를 통해 조선업 인력난을 해소하고 지역경제 활성화에 기여한다는 방침이다.하지만 더불어민주당 울산시당은 "울산시 광역형 비자 확대는 조선업 인력난의 본질을 외면한 땜질식 행정"이라며 제동을 걸고 나섰다.민주당 울산시당은 1일 오전 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "조선업 인력난의 본질은 낮은 임금, 불안정한 고용, 열악한 작업 환경에 있다"며 "이것이 숙련 인력이 이탈을 부르고, 청년과 신규 인력의 유입을 가로막고 있다"고 지적했다.이어 "구조적 문제를 외면한 채 외국인 인력만 늘리겠다는 발상은 저임금 대체 구조를 고착화하고 산업 경쟁력을 떨어뜨릴 뿐"이라고 주장했다.민주당은 "무엇보다 국내 노동자 보호가 우선"이라며 "광역형 비자 확대가 기존 노동자의 임금 저하나 일자리 축소로 이어지지 않도록 숙련 인력 재교육, 임금 지원, 청년 채용 인센티브 확대 등 실효성 있는 고용 안전장치를 마련해야 한다"고 요구했다.또한 "외국인 인력 비중을 지금보다 낮추고, 조선업 전체 인력 중 외국인 비율을 20% 이하로 관리해야 한다"며 "중장기적으로 내국인 중심 인력 구조로 전환할 로드맵을 마련해야 한다"고 강조했다.김태선 민주당 울산시당위원장은 "외국인 인력 도입은 인력난 해소를 위한 불가피한 선택일 수는 있다. 그러나 관리와 대책 없이 숫자만 늘린다면 국내 노동시장 불균형과 지역사회 갈등이 심화될 것"이라며 "노동 존중과 지역 사회 신뢰가 뒷받침될 때만 이 제도가 지속가능한 해법이 될 수 있다"고 말했다.그는 "민주당이 조선업이 지속가능하게 발전할 수 있도록 책임 있는 입법과 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 울산시는 지난 8월 25일 시청에서 '울산 광역형 비자 시범사업 정책 고도화 및 확대 전략 수립 연구' 착수보고회를 갖고 울산 광역형 비자 확대 전략으로 시범사업 진단 및 본사업 선정 필수요소 도출, 내국인 고용 실태조사와 비자 확장 수요 발굴, 전담조직 운영 개선 및 정책 추진 체계 고도화 방안 등을 발표했다.