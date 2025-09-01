중수청 '행안부 설치'로 결정? 민주당 "의견 수렴 중"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원이 지난 8월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

검찰개혁 쟁점 중 하나인 중대범죄수사청(중수청) 소관 부처가 법무부가 아닌 행정안전부로 결정됐다는 주장이 더불어민주당 일각에서 제기됐다. 당내에서도 중수청을 행안부 산하에 설치해야 한다는 분위기가 읽히지만 공개적으로는 "토론 의견 중 하나"라며 선을 긋는 모습이다.박지원 민주당은 의원은 1일 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "중수청을 행안부 장관 소속으로 둘 거냐, 법무부 장관 소속으로 둘 거냐는 김민석 총리와 법무부·행정안전부 장관 조정에서도 끝난 것으로 알고 있다. 이미 중수청은 행안부 장관 산하에 둔다, 이것으로 결정된 것으로 알고 있다"라며 "그렇기 때문에 아무 하자가 없다"라고 말했다. 지난달 30일 김 총리가 법무부·행안부 장관과 회동한 결과 행안부 산하에 중수청을 설치하기로 의견이 모아졌다는 것이다.다만 박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 당 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "박 의원께서 어떤 경로로 확인해서 말씀하셨는지 현재 확인할 수 없다. 확인해 보겠다"라며 "그러나 분명한 건 공개 토론을 거쳐서 의견을 수렴하고 있기 때문에 박 의원의 말씀도 토론 중 한 의견일 뿐"이라고 선을 그었다.민주당은 오는 25일 국회 본회의에서 검찰청 폐지와 공소청·중수청 신설을 담은 정부조직법 개정안을 처리하기로 했다. 다만 중수청을 법무부 산하에 둘지, 행안부 산하에 둘지와 관련해 당정 간 이견이 노출됐다는 지적이 나오자 민주당이 교통 정리에 나서는 모양새다.박 수석대변인은 "검찰개혁과 관련해선 이견이 없다"라며 "토론은 중수청을 행안부에 둘 것인지, 법무부에 둘 것인지로 국한해 간명하게 하게 될 것이고 나머지 디테일한 부분은 추석 이후 토론하게 될 것이라는 게 정청래 대표 말씀의 요지"라고 전했다. 또 "8월 20일 지도부 만찬 때도 당대표와 대통령이 환담할 시간이 추가로 있었다"라며 "검찰개혁이 됐든 외교 문제가 됐든 저 역시 그렇게 한 틈의 오차도 없는 의견 일치를 본 적이 없다"라고 덧붙였다.정청래 민주당 대표는 지난 8월 31일 페이스북에서 "검찰개혁에 관한 정부조직법 중 중수청을 행안부에 둘 거냐, 법무부에 둘 거냐는 원래 방침대로 당정대 간 물밑 조율을 하고 있고 곧 공론화가 될 예정"이라며 "진리는 비판받지 않는 영역이지만 정책은 찬반이 있는 영역이니 돌다리도 두드려 보는 심정으로 신중하게 점검하고 있는 중"이라고 말했다.그러면서 "검찰개혁에 대한 당정대 간 이견은 없다"라며 "언론들은 당정대 간 불협화음 기우제를 멈추길 바란다"라고 덧붙였다. 정 대표는 이날 당 최고위원회의에서도 "검찰·언론·사법개혁 3대 개혁은 늦지 않게 타임 스케줄대로 처리하겠다"라며 "3대 개혁의 시대적 과제를 이번 정기국회에서 반드시 완수하겠다"라고 밝혔다.