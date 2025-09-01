메뉴 건너뛰기

[사진] 천도재에서 탈춤까지, 황련사에 울려퍼진 해원의 노래

사회

부산경남

25.09.01

[사진] 천도재에서 탈춤까지, 황련사에 울려퍼진 해원의 노래

광복 80주년 맞아 전통의식과 다양한 공연으로 역사적 의미 되새겨

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘해원상생 천도재와 독립군 탈춤한마당’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘해원상생 천도재와 독립군 탈춤한마당’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일, 부산 황련사에서 광복 80주년을 맞아 일제강점기 일본군 '위안부'의 넋을 기리고 독립군의 뜻을 되새기는 '일본군 위안부 천도재와 해원상생 콘서트'가 열렸다. 이번 행사는 억울하게 희생된 영령들의 넋을 위로하고 시민들과 역사적 의미를 공유하기 위해 마련됐다.

행사는 오후 1시 천도재로 시작해 오후 3시 30분부터 해원상생 콘서트로 이어졌다. 조대임·박정회남산놀이마당의 열림북, 김미자의 청수한동이, 이노연의 회심바라승무, 정기정·이은희의 내레이션으로 구성된 울밀대 지붕 위의 강주룡 등 다양한 공연이 펼쳐졌다.

또한 안혜경·방영식 목사의 노래 한마당, 정산 스님의 법문, 박성호·하예송이 열연한 김원봉 장군과 박차정 장군 독립군 한마당이 이어져 큰 호응을 얻었다. 마지막 무대는 창작탈춤패 지기금지의 '대나무 신칼 못둠춤'으로 장식됐다.

이번 행사에는 시민과 예술인들이 함께 참여해 전통의식과 공연 예술을 통해 일본군 위안부의 아픔을 기억하고 독립군의 숭고한 정신을 기리는 시간을 가졌다. 황련사 주지 정산 스님은 "광복의 의미를 단순한 기념이 아닌 역사적 교훈으로 삼고, 억울하게 스러져간 영령들을 위로하는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관

지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장
지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘일본군위안부 천도재와 해원상생 콘서트’ 현장 ⓒ 비주류사진관


#부산황련사#해원상생#민족미학연구소#비주류사진관#광복80주년

정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서 사회 저변에 드러나지 않고 소외된 이들의 희망을 기사로 받아보기 위함입니다.

이 기자의 최신기사[사진] 위태로운 철제계단, 이 노동자의 '출근길'

