[사진] 천도재에서 탈춤까지, 황련사에 울려퍼진 해원의 노래

큰사진보기 ▲지난 8월 30일 부산 황련사에서 개최된, 광복 80주년 기념 ‘해원상생 천도재와 독립군 탈춤한마당’ 현장 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

지난 8월 30일, 부산 황련사에서 광복 80주년을 맞아 일제강점기 일본군 '위안부'의 넋을 기리고 독립군의 뜻을 되새기는 '일본군 위안부 천도재와 해원상생 콘서트'가 열렸다. 이번 행사는 억울하게 희생된 영령들의 넋을 위로하고 시민들과 역사적 의미를 공유하기 위해 마련됐다.행사는 오후 1시 천도재로 시작해 오후 3시 30분부터 해원상생 콘서트로 이어졌다. 조대임·박정회남산놀이마당의 열림북, 김미자의 청수한동이, 이노연의 회심바라승무, 정기정·이은희의 내레이션으로 구성된 울밀대 지붕 위의 강주룡 등 다양한 공연이 펼쳐졌다.또한 안혜경·방영식 목사의 노래 한마당, 정산 스님의 법문, 박성호·하예송이 열연한 김원봉 장군과 박차정 장군 독립군 한마당이 이어져 큰 호응을 얻었다. 마지막 무대는 창작탈춤패 지기금지의 '대나무 신칼 못둠춤'으로 장식됐다.이번 행사에는 시민과 예술인들이 함께 참여해 전통의식과 공연 예술을 통해 일본군 위안부의 아픔을 기억하고 독립군의 숭고한 정신을 기리는 시간을 가졌다. 황련사 주지 정산 스님은 "광복의 의미를 단순한 기념이 아닌 역사적 교훈으로 삼고, 억울하게 스러져간 영령들을 위로하는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.