민형배·임은정 거명한 우상호 "토론하면서 인신공격 말아야"

정치

25.09.01 10:59최종 업데이트 25.09.01 10:59

검찰개혁안 각론 관련 갈등에 "서로 싸우는 모습 개혁 취지 훼손, 건강한 논쟁으로 국민 판단 도와야"

우상호 정무수석이 21일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.21
우상호 정무수석이 21일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.21 ⓒ 연합뉴스

"개혁을 추진하고 있는 정치인들끼리 혹은 검찰 내 인사끼리 서로 싸우는 모습은 이 개혁의 취지를 훼손하는 것이다. 아무리 옳은 주장을 해도 그 조언을 드리고 싶다."

우상호 대통령실 정무수석이 검찰개혁안을 둘러싼 여권 내부의 논란에 대해 한 조언이다. 각론에 대해 문제를 제기하면서 '실명 비판'에 나섰던 민형배 더불어민주당 의원과 임은정 서울동부지검장에 대해서도 "바람직해 보이지 않는다"고 했다.

그는 1일 오전 YTN라디오 <김영수의 더 인터뷰>와 한 인터뷰에서 "이번에 수사와 기소를 분리하기로 당·정·대 간에 합의를 했다. 이건 굉장히 큰 역사적 사건이다. 검찰청이라는 이름이 사라지는 것"이라며 이같이 말했다.

중대범죄수사청을 행정안전부나 법무부 중 어디 산하에 둘 것인지, 검찰 보완수사권을 완전하게 폐지할 것인지 등 각론을 두고 다투다가 제일 중요한 개혁안의 본질을 흐트러뜨릴 수 있다는 지적이다.

"논쟁을 하라고 그랬더니 싸움을 거는 것 아닌가"

앞서 민주당 검찰개혁 특위 위원장을 맡고 있는 민형배 의원은 검찰 보완수사권 전면폐지 재논의 필요성 등을 밝힌 정성호 법무부 장관에 대해 "너무 나가신 것 아닌가 생각한다", "장관 본분에 충실한 건가, 이런 우려가 좀 있다"라고 비판한 바 있다. 임은정 검사장은 더 나아가 봉욱 대통령실 민정수석 등을 '검찰개혁 5적'으로 거론하면서 정성호 장관을 공개 비판하기도 했다.

이에 대해 우 수석은 "(중대범죄수사청을) 법무부 밑에 두나, 행안부 밑에 두나 그게 무슨 큰 차인인가, 다만 더 중요한 것은 확실하게 수사검사가 기소에 관여 안 되고 기소검사가 수사에 관여 못하게 하면 되지 않나"라며 "(중수청 문제 등은) 해결 못할 이견이 아니다"라고 했다.

무엇보다 "이 문제를 토론하면서 인신공격들을 하지 않아야 한다"라고 지적했다. 우 수석은 "민형배 의원님도 그렇고, 임은정 검사장도 그렇고 '이런 방안이 제일 좋다' 이렇게 말씀하시는 건 좋은데 사람을 거명해서 공격하는 방식은 썩 바람직해 보이지는 않다"라며 "논쟁을 하라고 그랬더니 싸움을 거는 것이지 않나"라고 했다.

또 "결국 이 목적은 건강한 논쟁을 통해서 국민들의 판단을 돕는 것 아니겠나. 국민의 지지를 받지 않는 개혁이 성공할 수는 없는 것처럼"이라며 "조만간 (검찰개혁안 관련 여권 내 논란은) 다 정리될 것이다. 걱정하지 마시라"라고 덧붙였다.

임은정 서울동부지방검찰청 검사장이 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 '검찰개혁의 쟁점은 무엇인가, 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향' 주제로 토론을 하고 있다.
임은정 서울동부지방검찰청 검사장이 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 '검찰개혁의 쟁점은 무엇인가, 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향' 주제로 토론을 하고 있다. ⓒ 유성호

"이진숙 위원장, 대구시장 공천 주겠다는 전한길씨 공격하지 않는 한..."

한편, 우 수석은 지난달 30일 지역민방 간담회에서 이진숙 방송통신위원장에게 "대구시장 출마설이 있는데 출마할 생각이 있다면 그만두고 나가는 게 맞지 않나 조언을 드리고 싶다"라고 했던 것과 관련해 "개인 의견을 밝힌 것"이라고 했다. 다만, 이미 이 위원장의 대구시장 출마 문제는 "정치 문제가 된 상황"이라고 지적했다(관련기사 : '직권면직 검토' 이진숙 "임기 보장해야 법치" https://omn.kr/2f50q ).

그는 관련 질문에 "최근 전한길씨가 (국민의힘) 장동혁 대표를 자기가 만들었다고 으스대고 다니면서 대구시장에 이진숙씨를 공천해야 한다고 얘기하지 않았나. 이건 정치 문제가 된 것"이라며 "이 위원장 본인이 이걸 거부하고 전한길씨를 공격하지 않는 한 어쨌든 정치적인, 대구시장 후보가 되는 것 아니냐"고 반문했다.

대통령실이 이 위원장에 대한 직권면직 여부를 수사상황을 보고 결정할 것이라고 밝힌 것에 대해서는 "여러 가지 상황에서 방통위는 정치적으로 오염되면 안 되는 조직인데 저는 (이 위원장이) 부적절하다고 보인다. 그래서 저는 개인적인 의견을 말씀드린 것"이라며 "이 문제에 대해서 대통령과 상의한 적은 없다"고 답했다.

