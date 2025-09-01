민형배·임은정 거명한 우상호 "토론하면서 인신공격 말아야"

"개혁을 추진하고 있는 정치인들끼리 혹은 검찰 내 인사끼리 서로 싸우는 모습은 이 개혁의 취지를 훼손하는 것이다. 아무리 옳은 주장을 해도 그 조언을 드리고 싶다."
우상호 대통령실 정무수석이 검찰개혁안을 둘러싼 여권 내부의 논란에 대해 한 조언이다. 각론에 대해 문제를 제기하면서 '실명 비판'에 나섰던 민형배 더불어민주당 의원과 임은정 서울동부지검장에 대해서도 "바람직해 보이지 않는다"고 했다.
그는 1일 오전 YTN라디오 <김영수의 더 인터뷰>와 한 인터뷰에서 "이번에 수사와 기소를 분리하기로 당·정·대 간에 합의를 했다. 이건 굉장히 큰 역사적 사건이다. 검찰청이라는 이름이 사라지는 것"이라며 이같이 말했다.
중대범죄수사청을 행정안전부나 법무부 중 어디 산하에 둘 것인지, 검찰 보완수사권을 완전하게 폐지할 것인지 등 각론을 두고 다투다가 제일 중요한 개혁안의 본질을 흐트러뜨릴 수 있다는 지적이다.
"논쟁을 하라고 그랬더니 싸움을 거는 것 아닌가"
앞서 민주당 검찰개혁 특위 위원장을 맡고 있는 민형배 의원은 검찰 보완수사권 전면폐지 재논의 필요성 등을 밝힌 정성호 법무부 장관에 대해 "너무 나가신 것 아닌가 생각한다", "장관 본분에 충실한 건가, 이런 우려가 좀 있다"라고 비판한 바 있다. 임은정 검사장은 더 나아가 봉욱 대통령실 민정수석 등을 '검찰개혁 5적'으로 거론하면서 정성호 장관을 공개 비판하기도 했다.
이에 대해 우 수석은 "(중대범죄수사청을) 법무부 밑에 두나, 행안부 밑에 두나 그게 무슨 큰 차인인가, 다만 더 중요한 것은 확실하게 수사검사가 기소에 관여 안 되고 기소검사가 수사에 관여 못하게 하면 되지 않나"라며 "(중수청 문제 등은) 해결 못할 이견이 아니다"라고 했다.
무엇보다 "이 문제를 토론하면서 인신공격들을 하지 않아야 한다"라고 지적했다. 우 수석은 "민형배 의원님도 그렇고, 임은정 검사장도 그렇고 '이런 방안이 제일 좋다' 이렇게 말씀하시는 건 좋은데 사람을 거명해서 공격하는 방식은 썩 바람직해 보이지는 않다"라며 "논쟁을 하라고 그랬더니 싸움을 거는 것이지 않나"라고 했다.
또 "결국 이 목적은 건강한 논쟁을 통해서 국민들의 판단을 돕는 것 아니겠나. 국민의 지지를 받지 않는 개혁이 성공할 수는 없는 것처럼"이라며 "조만간 (검찰개혁안 관련 여권 내 논란은) 다 정리될 것이다. 걱정하지 마시라"라고 덧붙였다.
"이진숙 위원장, 대구시장 공천 주겠다는 전한길씨 공격하지 않는 한..."
한편, 우 수석은 지난달 30일 지역민방 간담회에서 이진숙 방송통신위원장에게 "대구시장 출마설이 있는데 출마할 생각이 있다면 그만두고 나가는 게 맞지 않나 조언을 드리고 싶다"라고 했던 것과 관련해 "개인 의견을 밝힌 것"이라고 했다. 다만, 이미 이 위원장의 대구시장 출마 문제는 "정치 문제가 된 상황"이라고 지적했다(관련기사 : '직권면직 검토' 이진숙 "임기 보장해야 법치" https://omn.kr/2f50q
).
그는 관련 질문에 "최근 전한길씨가 (국민의힘) 장동혁 대표를 자기가 만들었다고 으스대고 다니면서 대구시장에 이진숙씨를 공천해야 한다고 얘기하지 않았나. 이건 정치 문제가 된 것"이라며 "이 위원장 본인이 이걸 거부하고 전한길씨를 공격하지 않는 한 어쨌든 정치적인, 대구시장 후보가 되는 것 아니냐"고 반문했다.
대통령실이 이 위원장에 대한 직권면직 여부를 수사상황을 보고 결정할 것이라고 밝힌 것에 대해서는 "여러 가지 상황에서 방통위는 정치적으로 오염되면 안 되는 조직인데 저는 (이 위원장이) 부적절하다고 보인다. 그래서 저는 개인적인 의견을 말씀드린 것"이라며 "이 문제에 대해서 대통령과 상의한 적은 없다"고 답했다.