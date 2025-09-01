"우리 함양군민이 즐길 수 있는 명품 파크골프장 조성되길"

큰사진보기 ▲정천상 함양군파크골프협회장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"2023년에 협회장으로 취임했습니다. 주변에서 나이도 있고 경험도 있으니 회장을 맡아 달라는 권유가 많았죠. 결국 제가 그 역할을 맡게 됐습니다."

"손자·아버지·할아버지가 함께 즐길 수 있는 운동입니다. 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 배울 수 있다는 것이 파크골프의 가장 큰 장점이지요."

"몸이 불편해 힘겹게 오던 분들이 파크골프를 치면서 건강이 눈에 띄게 좋아졌습니다. 또 경기 중 서로 격려해주고 박수쳐주는 분위기 덕분에 운동 이상의 기쁨을 얻을 수 있습니다. 파크골프는 삶의 활력을 주는 스포츠입니다."

"우리 회원 중에는 전국대회에서 MVP를 차지하고 상금 2000만 원을 받은 선수도 있습니다. 창원처럼 회원 수가 5000명에 달하는 도시도 못 해낸 성과를, 열악한 여건 속에서 우리 회원들이 이뤄낸 것이죠."

"우리는 늦게 시작했지만, 그만큼 전국 구장의 장점을 모두 모아 더 잘 만들 수 있습니다. 하천변이 아닌 산지에 조성하기 때문에 물 빠짐이 좋고, 코스가 아기자기하며 변화가 있을 겁니다. 비가 와도 금방 경기를 즐길 수 있다는 장점도 있습니다."

"입장료 5000원을 내고 경기를 즐기면, 자연스럽게 지역 식당에서 식사하고 농산물을 사게 됩니다. 다른 지역에서도 단체로 찾아와 하루 머물고 즐기다 가는 구조가 만들어진다면, 함양 경제에 큰 도움이 될 겁니다. 강원도 화천 같은 곳은 이미 파크골프로 유명세를 탔습니다. 우리 함양도 그렇게 될 수 있습니다."

"우리 함양군민들이 언제든 즐길 수 있는 명품 파크골프장이 되길 기대합니다. 협회와 군민이 힘을 모아 더 건강하고 활기찬 함양을 만들어 나가길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

정천상 경남 함양군파크골프협회 회장은 한 단체의 수장을 넘어 함양 지역에서 오랫동안 신뢰받아 온 기업인이자 지역 체육 발전을 위해 헌신한 인물이다.그가 만드는 솔송주는 대한민국 전통주의 자존심으로 자리 잡은 술이다. 솔송주는 대한민국 식품명인 제27호로 지정된 박흥선 명인(정천상 회장 아내)이 집안 대대로 전해 내려온 비법을 시어머니에게 전수받아 빚어온 술로, 2007년 남북 정상회담 만찬주, 2008년 람사르총회 건배주 등으로 지정되며 전국적으로 명성을 떨쳤다. 한 병의 술에 담긴 역사와 문화, 그리고 장인 정신은 솔송주를 '대한민국을 대표하는 술'로 자리매김하게 했다.아내와 함께 전통주를 계승·발전시켜온 정 회장은 파크골프협회 회장으로서 지역 체육 발전에도 굵직한 발걸음을 남기고 있다. 전통을 이어 온 명주(名酒)처럼, 파크골프 역시 시간이 흐를수록 지역의 대표적인 생활체육으로 뿌리내리기를 바라는 그의 마음은 곧 지역에 대한 애정이자 미래 비전이다.그는 담담하게 취임 배경을 설명했지만, 그 안에는 오랜 시간 지역사회와 함께한 사람만이 가질 수 있는 책임감이 묻어났다.정 회장이 파크골프를 접한 계기는 특별한 것이 아니었다. 원래 골프를 즐기던 그는 잠시 운동을 쉬던 시절, 지인의 권유로 파크골프를 시작했다. 시간이 흐르면서 파크골프의 매력은 단순한 취미를 넘어 그의 인생의 또 다른 축이 되었다.실제로 협회 회원 수는 그가 취임했을 당시 약 180명에 불과했지만, 2~3년 만에 900여 명으로 늘어났다. 올가을이면 1000명을 넘어설 것으로 전망된다. 이처럼 그가 회장으로 활동하면서 많은 변화를 이끌었다.회원 수의 증가는 숫자 이상의 의미를 지닌다. 파크골프는 어르신들에게는 건강 회복의 기회가 되고, 젊은 층에게는 새로운 교류의 장이 된다. 정 회장은 여러 회원들의 변화를 직접 지켜봤다.함양은 아직 전용 파크골프장이 없다. 그럼에도 불구하고 회원들은 전국대회에서 두각을 나타내고 있다.이에 함양군도 본격적으로 전용 파크골프장 조성에 나섰다. 2027년 2월 개장을 목표로 상림공원 인근에 36홀 규모의 파크골프장 조성이 추진 중이다. 정 회장은 이 구장이 단순한 체육시설이 아니라 '명품 파크골프장'이 되기를 바란다.그는 나아가 파크골프장이 지역 경제에도 새로운 활력을 불어넣을 것이라 전망했다.정 회장은 무엇보다도 파크골프장 건립이 원활히 추진되기를 바라고 있다. 그는 "회장으로서 파크골프장이 꼭 필요하다는 약속을 해왔습니다. 차질 없이 추진되길 기대합니다. 늦게 시작한 만큼 더 좋은 시설이 들어설 것이라 생각합니다"라며 희망을 전했다.그의 이야기를 들으면, 파크골프장이 체육시설을 넘어 '지역을 대표하는 브랜드'로 자리 잡을 것임을 실감하게 된다. 솔송주가 대한민국을 대표하는 전통주로 명성을 쌓아온 것처럼, 파크골프 역시 함양을 대표하는 생활체육이자 관광 자원으로 성장할 수 있다는 기대다.