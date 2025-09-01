과거사 청산, 왜 '응징적 정의'가 필요한가

큰사진보기 ▲김기표 의원실 주최로 국회 의원회관 제1간담회의실에서 열린 구상권행사촉구 토론회 ⓒ 변상철 관련사진보기

지난 8월 29일, 국회의원회관 제1간담회의실에서 열린 '과거사 사건 국가배상금 구상권 행사 촉구 토론회'는 단순한 제도 논의가 아니었다. 피해자와 변호사, 학자, 활동가가 한목소리로 외친 것은 바로 "응징적 정의의 실현"이었다.수천억 원의 국가배상금이 피해자들에게 지급되었지만, 그 돈은 모두 국민 세금이다. 그러나 진짜 문제는 세금이 아니다. 피해자들에게 더 절망적인 것은 가해자들이 단 한 차례도 법적·제도적 책임을 지지 않았다는 사실이다. 그들은 오히려 서훈을 유지하며 국가의 영예를 등에 업고 살아가고 있다."세금이 아깝다"는 관점은 2차적 문제일 뿐이다. 더 중요한 것은, 피해자가 가해자를 응징할 수 있는 실질적 법적 장치가 '구상권 청구'와 '서훈 박탈'밖에 없다는 현실이다.최정규 변호사(법무법인 원곡)는 이번 토론회의 첫 번째 발제자로 나서 구상권의 본질을 짚었다."국가배상법 제2조는 공무원이 고의 또는 중대한 과실로 불법행위를 저질렀을 경우, 국가는 그에게 구상권을 행사할 수 있다고 명시합니다. 그런데 지금까지 단 한 번도 가해 공무원에게 구상권이 행사된 적이 없습니다."그는 구상권을 단순한 회계 논리가 아닌 응징적 정의 실현의 법적 장치로 보아야 한다고 강조했다."고문, 불법구금, 간첩 조작은 중대한 반인권 범죄입니다. 하지만 한국에서는 가해자가 형사처벌은커녕, 서훈을 받고 퇴직연금을 누리며 살고 있습니다. 피해자가 법적으로 가해자에게 책임을 물을 수 있는 거의 유일한 통로가 바로 구상권입니다. 구상권은 국가가 가해자를 대신 처벌하는 응징의 법적 메커니즘이어야 합니다."이재승 교수(건국대 로스쿨)는 국제 사회의 시각에서 한국의 현실을 진단했다."남미 군사독재, 남아공 아파르트헤이트, 독일 나치 청산에서 공통적으로 강조된 건 응징적 정의였습니다. 가해자가 책임을 지지 않는 화해는 결코 정의가 아닙니다."그는 한국에서 공소 보류, 시효 만료, 사면 등이 가해자의 방패로 작동한 현실을 비판했다."고문 피해자들은 가해자를 법정에 세울 수조차 없었습니다. 그렇다면 최소한 구상권과 서훈 박탈을 통해 그들의 영예와 경제적 특권을 박탈해야 합니다. 이것이 국제인권기준이 요구하는 응징적 정의입니다."이날 토론회에서 가장 뜨거운 울림을 준 것은 피해자 김병진씨의 직접 증언이었다."1983년, 저는 보안사에 끌려가 고문을 당하고 2년간 강제로 근무했습니다. 이후 일본으로 도피했지만, 책 <보안사>를 냈다는 이유로 기소중지, 여권발급 금지, 지명수배 상태로 살았습니다. 2000년까지 한국에 돌아올 수 없었습니다."그는 2009년, 2024년 두 차례 진실화해위원회에서 불법구금과 고문이 국가폭력임을 인정받았다. 그러나 지금까지 국가는 단 한 마디의 사과도 하지 않았다."저는 아직도 '공소보류자'라는 굴레 아래 살아갑니다. 검찰은 공소보류를 취소하지 않고 저를 죄인처럼 묶어둡니다. 피해자인 제가 명예를 회복하지 못하는데, 고문을 한 가해자는 서훈을 유지하며 살아갑니다. 이것이 과연 정의입니까?"마지막 토론자로 나선 필자(공익법률지원센터 파이팅챈스 국장)는 서훈 제도의 기만성을 지적했다."2018~2019년 시민단체가 서훈 취소 명단을 제출했지만, 행정안전부는 단 몇 명만 취소하고 이후 단 한 건도 조치하지 않았습니다. 공적조서에 사건명이 없다느니, 기록을 찾기 어렵다느니 변명만 하고 있습니다. 하지만 수사기관은 사건별 서훈 내역을 정확히 알고 있었습니다. 이것은 명백한 국민 기만입니다."특히 동백림 사건을 예로 들며 "불법연행, 고문, 허위조작이 명백히 드러났는데도 재심 판결이 없다는 이유로 서훈을 유지하는 것은 상훈법 제8조 위반"이라고 비판했다."서훈은 영예입니다. 그런데 고문 가해자가 영예를 유지한다면, 피해자의 명예는 어디에 있습니까? 피해자의 명예 회복은 곧 가해자의 영예 박탈에서 시작해야 합니다."토론회에 참석한 법무부 국가송무과 관계자는 "구상권 행사와 서훈 취소 절차가 복잡하다"라며 "제도 개선 필요성을 검토하겠다"라고 답했다. 그러나 피해자들과 전문가들은 "핑계에 불과하다"라며 일제히 비판했다."법무부는 늘 '검토하겠다'고 말하지만, 수십 년째 바뀐 것은 없습니다. 피해자는 죽어가는데, 가해자는 여전히 훈장과 연금을 누리고 있습니다."이번 토론회가 던진 메시지는 분명하다.피해자들은 단지 세금 문제를 말하는 것이 아니다. 진짜 문제는 가해자들이 단 한 번도 처벌받지 않았다는 사실이다. 고문 피해자들이 가해자를 처벌할 마지막 수단이 바로 구상권 청구와 서훈 박탈이다.응징 없는 정의는 없다. 피해자의 명예 회복은 곧 가해자의 영예 박탈에서 시작된다. 지금이야말로 국가는 가해자에게 책임을 묻고, 서훈을 취소하며, 구상권을 행사해야 한다. 그것이야말로 과거사를 넘어 미래 정의로 나아가는 첫걸음이다.