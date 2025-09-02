재취업 성공 자격증은 '순서'가 중요하다

재취업 컨설팅 현장 경험을 바탕으로 씁니다. KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 정년 퇴직한 이상철 부장의 구직 활동을 통해 재취업 성공 노하우를 전달하고자 합니다.

큰사진보기 ▲KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 장면재취업 대안으로 기술직 자격증을 검색하는 이상철 부장 ⓒ KBS 관련사진보기

이상철 부장 : "사무직은 포기했다. 한 30군데 넣었는데 면접 보러 오라는데 한 군데도 없다."

친구 A : "그렇다니까."

친구 B : "그래서 어쩔려고?"

이상철 부장 : "찾아 봤는데 아무래도 기술 쪽이 제일 나은 것 같아. 그 중에서도 전기 쪽이 제일 나은 것 같아."

친구 A : "근데, 그거 아무나 딸 수 없을텐데. 전공해야 되는 거 아냐."

이상철 부장 : "아니야. 전기기능사 먼저 따고 실무 3년 동안 하면 전기기사 자격증 시험까지 볼 수 있어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 올립니다.

퇴직 후 재취업을 위해 구직활동을 이어가지만 성과가 없을 때 구직자들은 어떤 선택을 할까? 재취업이 아닌 다른 대안을 찾기 시작한다.이상철 부장은 30개 회사에 지원을 했지만 면접 연락을 받지 못한다. 지원한 회사들로부터 면접 통보를 간절히 기다려 보지만 오는 문자들은 건강 기기 홍보와 지인 자녀 결혼 청첩장 문자들 뿐이다. 이에 이상철 부장은 다른 대안을 찾기 시작한다.먼저 인터넷으로 기술직 자격증을 알아 본다. 그런 다음 아파트 경비하는 친구를 만나고 택시 운전을 하는 친구도 만나 넌지시 그들이 하는 일에 대해 물어 본다.그 후 친구들과 점심을 하면서 이상철 부장은 자신의 결심을 말한다.많은 퇴직자들이 재취업을 위해 자격증 취득을 시도한다. 한국산업인력공단 2023년 기술자격 취득 통계에 따르면 1위 공조냉동기계기능사, 2위 공조냉동기계산업기사, 3위 에너지관리기능사, 4위 승강기기능사, 5위 전기기능사이다.자격증 취득을 시도하는 것은 좋다. 개인적으로는 '나도 재취업을 위해 무엇인가를 준비하고 있다'고 자기 위로를 삼을 수 있다. 주변 사람들에게도 나는 이런 준비를 하고 있다고 자신 있게 말할 수도 있다. 하지만, 자격증 취득이 재취업 성공으로 이어질까?이상철 부장이 전기기능사 자격증을 취득했다고 가정하자. 그리고 인터넷에서 전기기능사 채용 공고를 찾아서 입사지원을 한다고 가정하자. 과연 이 채용공고에 전기기능사 자격증을 가진 사람이 몇 명이나 지원할까? 또 지원자 중에 경력 없이 자격증만 가진 사람은 몇 명일까? 혹시 1년 이라도 경력이 있는 지원자가 있다면 이상철 부장이 재취업 할 수 있을까? 성공 확률이 그리 높지는 않을 것이다.자격증이 재취업 성공에 실질적인 도움이 되려면 어떻게 해야 할까? 자격증 따기도 취득 순서가 중요하다.첫째, 유망하거나 취업이 잘 되는 자격증이 아니라 자신의 적성에 맞는 자격증을 취득해야 한다. 어떤 자격증을 취득하더라도 해당 분야에서 경쟁을 피할 수 없다. 경쟁에서 이기려면 남들보다 그 일을 상대적으로 잘 해야만 한다. 자신의 적성에 맞는 일을 해야만 경쟁에서 이길 확률이 높기 때문이다.따라서 어떤 자격증을 취득할 것인지 결정하기 이전에 자신의 적성부터 다시 찾아야 한다. 예를 들어 정부가 운영하는 고용24 누리집(www.work24.go.kr)에서 성인용 직업적성검사를 무료로 이용할 수 있다.둘째, 해당 자격증을 취득하고 현장에서 일하는 사람을 만나 궁금한 점들을 파악해야만 한다. 자격증 취득에는 시간과 돈이 들어간다. 따라서 충분한 사전 조사를 통해 자격증 취득 여부를 결정해야 한다.인터넷으로 조사를 할 수 있다. 그러나 인터넷에 자격증 취득과 재취업에 대한 모든 정보가 있는 것은 아니다. 현장 종사자를 만나 기술 전망, 경제적 수입, 근무 환경, 입직 방법 등을 물어야 한다. 특히 입직 방법은 가능한 구체적으로 조사해야 한다. 자격증 취득 후 재취업 성공에 직접적인 영향을 끼치기 때문이다.이런 사전 조사를 거치지 않고 취득한 자격증은 '장롱 자격증'이 될 확률이 높다. 또한 자격증을 준비하는 퇴직자들이 가장 많이 저지르는 실수이기도 하다.셋째, 자격증 취득 후 관련 경력 또는 경험을 쌓는 노력을 해야 한다. 채용 공고에는 '경력 무관'이라고 하지만 실제로는 경력을 요구하는 경우도 많다. 따라서 자격증 취득에서 끝나는 것이 아니라 관련 경력을 쌓기 위한 노력을 해야 재취업 성공으로 이어질 확률이 높다. 계약직 근무, 다른 사람들이 기피하는 야간 근무, 일손이 부족한 지방 근무 등도 고려해야 한다. 이런 방식으로 6개월이라도 경험을 쌓으면 정규직 재취업으로 이어질 확률이 높아진다.시간과 돈을 들이고 열심히 노력해서 취득한 자격증이 재취업 성공으로 이어지려면 선택 기준과 순서를 잘 지켜야 한다.