'금거북이 매관매직' 의혹 이배용 국가교육위원장 사임 의사

큰사진보기 ▲2022년 10월 27일, 윤석열 대통령이 서울 용산 대통령실 청사에서 이배용 국가교육위원회 위원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

구속 기소된 김건희씨에게 금거북이를 건넨 의혹을 받고 있는 이배용 국가교육위원장이 사임 의사를 밝혔다.이 위원장은 1일 입장문을 내고 "이와 같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"라며 "저는 오늘 국가교육위원회 위원장을 사임하고자 한다"고 밝혔다.이 위원장은 금거북이 매관매직 의혹에 대해서는 "언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사과정에서 성실히 소명하겠다"라고 말했다.민중기 특별검사팀(김건희 특검)은 지난달 28일 이 위원장이 김건희씨에게 '윤석열 대통령 당선 축하' 명목으로 금거북이를 거넨 후 국가교육위원장 자리에 올랐다는 '매관매직' 의혹과 관련해 압수수색을 벌인 바 있다.이배용 위원장은 압수수색이 있었던 28일부터 일주일간 연가를 낸 상태였다. 대통령실의 재가가 이뤄지지 않았는데도 결근한 것으로 알려지면서 논란이 일었다. 특히 1일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에도 개인 사정을 이유로 불출석 사유서를 제출하면서 여당의 반발을 사기도 했다.전날 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 의원들은 국회에서 발표한 성명을 통해 "윤석열·김건희 부부에게 당선 축하 금거북이를 건네고 국가교육위원장 자리를 매관매직한 의혹을 받고 있는 이배용 위원장이 잠적하면서 논란을 더 키우고 있다"면서 "금거북이 매관매직 의혹이 사실인지 국회에 출석해 국민께 소상히 밝혀야 한다"라고 촉구한 바 있다.