환경오염 방지시설 부식-훼손 방치, 운영기록부 허위작성

환경오염 방지시설이 부식‧훼손되어도 방치하거나 배출시설 운영기록부를 허위 작성 등 환경법을 위반한 업체들이 무더기로 환경부에 적발되었다.낙동강유역환경청은 환경관리 취약 시기인 하절기를 맞아 지난 6월부터 지역 사업장 35개소를 점검한 결과, 총 12개소의 환경법 위반사례를 적발하였다고 1일 밝혔다.낙동강환경청은 "이번 점검은 휴가철을 맞아 야외활동이 크게 늘어나는 시기에 시설 관리 소홀로 인한 수질오염, 악취 확산 등 여름철 특유의 환경 위험 요인을 사전에 차단하기 위한 예방의 일환으로 추진되었다"라고 했다.낙동강환경청은 고위험 물질을 취급하는 사업장 230개소를 대상으로 자체 점검 협조문을 사전 발송하고, 35개소에 대해서는 현장 점검을 실시하여 시설의 정상 가동 여부와 폐기물 보관상태 등을 확인하였다라고 했다.점검 결과 '방지시설 부식이나 훼손 방치', '폐기물 처리계획 변경확인미이행' 등 환경법 위반이 총 12건 확인되었다. 새로이 배출시설을 설치하고도 신고를 하지 않는 등의 신고 미이행 사례가 5건으로 가장 많았다.낙동강환경청은 "녹조 발생에 영향을 미치는 수질오염원을 관리하기 위해 올해 10월까지 낙동강 수계지역 인근 사업장을 대상으로 집중점검을 이어갈 예정이다"라고 했다.