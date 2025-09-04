양배추 없어도 괜찮은데... 닭갈비 주문 퇴짜 맞은 사연

9살 아들과 자동차 세계여행을 하다 갑자기 남극세종과학기지 월동대에 선발된 아빠, 2024년 12월부터 약 1년간 남극기지에서 대기과학 연구원으로 살아가는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲눈 덮인 세종기지기지 유류탱크 너머로 마리안소만 빙하가 보인다 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲유성레이더안테나에 붙은 고드름을 제거하는 연구원 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈에 빠진 차량겨울철은 눈이 차 높이보다 깊이 쌓인다 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종온실기지에서 유일하게 볼 수 있는 초록색 생명체이다 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲조디악에 탄 대원들칠레 쇄빙선으로 들어온 신선식품을 가지러 가는 길 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠레 쇄빙선이 배를 통해 채소를 조금이나마 받을 수 있었다 ⓒ 오영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔치국수두 달여 만에 신선한 계란이 들어간 요리와 과일을 먹었다 ⓒ 오영식 관련사진보기

