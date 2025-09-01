덕양에너젠, 울산에 수소출하센터 신설... 220억 원 투자

큰사진보기 ▲(오른쪽 4번째)김두겸 울산시장과 김기철 ㈜덕양에너젠 대표가 관계자들과 함게 1일 울산시청 접견실에서 울산·미포국가산단 내 황성동 부지에 총 220억 원 규모의 수소생산공장 및 출하센터 건립 투자협약을 체결했다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

AD

산업자원부가 지정한 '수소전문기업'이자 울산 향토기업인 덕양에너젠이 울산·미포국가산업단지 내 황성동 부지에 총 220억 원을 투입해 내년 10월까지 수소생산공장과 출하센터를 건립한다.신설되는 수소출하센터는 시간당 2400N㎥(약 215㎏, 연간 약 1800t)의 수소 공급 능력을 갖추게 되며, 이는 수소버스 약 10대(1대당 20㎏ 기준, 연간 약 9만 대)를 동시에 충전할 수 있는 규모다.덕양에너젠은 인력 채용 시 울산 시민을 우선 고용해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에 기여한다는 방침이다. 울산시는 220억 원 규모의 투자가 원활히 추진될 수 있도록 인허가 지원 등 행정적 뒷받침을 아끼지 않겠다고 밝혔다.앞서 덕양에너젠은 지난해 2월 특수윤활유 전문 기업인 극동유화와 각각 지분 50%를 출자해 합작법인 케이앤디에너젠을 설립하고, 울산 지역 주력 산업인 석유화학공장 가동에 필요한 수소 생산공장 건립도 진행 이다.울산 온산국가산단 내 3만3000㎡ 부지에 2185억 원을 들여 짓는 해당 공장은 국내 상업용 생산시설 중 최대 규모로, 시간당 9만2000N㎥의 수소를 생산하게 된다. 생산된 수소는 국내 최대 규모 프로젝트인 S-OIL 샤힌 프로젝트에 주로 공급되며, 2026년 4월 준공을 목표로 하고 있다. 또한 반도체, 전기전자, 제철, 석유화학 등 국내 주요 산업 전반에 활용될 예정이다.한편 울산시는 1일 오전 10시 30분 시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 시장과 김기철 ㈜덕양에너젠 대표 등이 참석한 가운데 수소출하센터 신설 투자협약(MOU)을 체결했다.김기철 대표는 "이번 투자를 통해 울산과 영남권의 수소 공급망 역량을 크게 강화하고 친환경 에너지 기업으로 도약하겠다"며 "울산의 수소 기반에 당사의 기술력을 결합해 지역과 함께 성장하는 친환경 에너지 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.김두겸 울산시장은 "이번 협약은 울산이 수소경제 선도도시로 한 단계 더 도약하는 계기"라며 "수소 공급 기반을 강화해 수소산업을 이끌고, 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.