강릉 가뭄, 빗물이 돈보다 귀하다

▲ 24일 극심한 가뭄으로 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 17.8%(평년 69.0%)까지 떨어져 사상 최저치를 연일 갈아치우고 있다. 지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠금 하는 방식의 제한급수를 시행 중인 강릉시는 저수율이 15%로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 하는 강력한 제한급수에 돌입한다. 2025.8.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 나는 지난 25여 년 동안 빗물을 연구하고 실천해 왔다. 서울의 스타시티, 월드컵경기장, 서울대 39동 등에서 빗물을 생활 속에서 활용하는 시설을 만들며 가능성을 확인했다. 이번 강릉 사태는 빗물을 흘려보내는 현재의 구조를 고치지 않는 한 언제든 반복될 수 있음을 보여준다.



하늘은 이미 매년 13억 톤의 빗물을 강릉에 내려주고 있다. 문제는 양이 아니라, 그것을 받아내는 우리의 태도다. 빗물을 돈보다 귀하게 여기는 사회적 전환, 그것이야말로 기우제 대신 우리가 선택해야 할 새로운 길이다. 시민이 목소리를 내고 정부에 요구한다면, 누구나 누릴 수 있는 새로운 물관리 체계가 될 수 있다.