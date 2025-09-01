트럼프 만나고 온 이 대통령 국정 지지율 53.6%

큰사진보기 ▲강릉 가뭄 사태에 오봉댐을 방문한 이재명 대통령과 강릉시장 ⓒ 이재명 대통령 페이스북 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 1일 리얼미터 8월 4주차 조사에서 53.6%로 나타났다. 전주 대비 2.2%p 상승한 결과다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가는 전 주 대비 2.6%p 하락한 42.3%로 집계됐다. 이 대통령의 일본·미국 순방에 대한 긍정평가가 반영된 것으로 풀이된다.리얼미터는 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 8월 25일부터 29일까지 전국 만 18세 이상 유권자 2537명(응답률 5.1%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물었다.2주 연속 상승이다. 리얼미터 조사기준, 7월 5주차 조사에서 63.3%를 기록한 이래 3주 연속 하락했던 이 대통령의 긍정평가는 전 주 조사에서 51.4%를 기록하면서 반등한 바 있다. 긍·부정평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±1.9%p) 밖 격차인 11.3%p다.무엇보다 대구/경북과 보수층의 긍정평가 반등이 눈에 띈다. 대구/경북의 긍정평가는 전 주 대비 9.1%p 오른 44.2%로 나타났다. 같은 기간 2.1%p 오른 부산/울산/경남(52.8%)이나 4.8%p 오른 대전/세종/충청(53.8%), 5.4%p 오른 인천/경기(55.8%)보다 높은 상승폭이다.보수층의 긍정평가는 전 주 대비 5.7%p 오른 28.4%로 집계됐다. 진보층(85.1%)과 중도층(54.1%)의 긍정평가가 전 주 대비 각각 1.5%p, 1.4%p 오른 것과 대비된다.리얼미터는 "한미정상회담과 미국 순방의 경제 외교 성과가 긍정적인 평가로 이어졌다"고 분석했다. 실제 일간지표를 보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 지난 22일 51.1%에서 시작해 한미정상회담이 진행된 26일 52.0%, 27일 53.1%로 상승했다. 28일에는 55.5%까지 올랐고 29일에는 54.5%로 소폭 하락하며 한 주를 마무리했다.한편, 더불어민주당과 국민의힘 지지도는 전 주 대비 큰 변화가 없었다. 리얼미터가 8월 28일부터 29일까지 전국 1006명(응답률 5.1%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사 방식으로 정당 지지도를 조사한 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당 지지도는 전주 대비 0.9%p 오른 46.7%, 국민의힘 지지도는 전주 대비 0.6%p 오른 36.1%로 나타났다. 양당 지지도 격차는 오차범위 밖인 10.6%p다. 그 외 정당은 개혁신당 3.7%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.2%, 기타정당 1.4%, 무당층 8.4%로 나타났다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.