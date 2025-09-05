민주화투쟁선언 후 추락한 황정하 열사

큰사진보기 ▲80년대 반미시위 중 유명을 달리한 대학생들. 좌로부터 황정하, 김세진, 이재호, 조성만 열사.80년대 반미시위 중 유명을 달리한 대학생들. 좌로부터 황정하, 김세진, 이재호, 조성만 열사. ⓒ 민족민주유가족협의회 관련사진보기

민족의 생존과 번영을 위한 민주화 투쟁선언

이 땅의 민주주의 쟁취와 민족 수호를 위해 몸 바친 선열들의 숭고한 명령 앞에 우리의 싸움을 바친다.

수탈과 독재로 점철된 우리 민족의 근대사 속에서 온갖 폭압과 기만에도 우리의 민주화와 민족수호의 투쟁은 꺼질 줄 모르는 그 빚을 더해 왔다.

학원과 사회 곳곳에서 ○○○군사독재 정권의 망령이 시시각각으로 우리 민족의 숨통을 죄어오고 있는 지금, 민족사의 정의로운 발전은 우리에게 간단없는 투쟁을 요구하고 있다.

민족의 생존과 민주화를 향한 우리 학우들의 열망은 이미 9월의 민주화 투쟁에서 확연히 입증되었고, 3년 전 드높았던 광주의 함성은 정의와 진리를 사랑하는 우리 민중의 혼으로서 아직도 우리의 가슴에 살아 있지 않은가?

민족의 양심이고자 하는 관악의 피 끓는 민주 학우여!

동포의 피로 얼룩진 저 ○○○군사폭력 정권이 최근 자행하고 있는 반민중적, 반민주적, 반민족적 작태를 보라! 철저한 경제적 대외 종속과 독점의 심화로 민중을 수탈해 온 저들은, 한국경제가 감당하기 어려운 382억불이라는 막대한 외체 도입과 강압적인 개방경제체제에 의해 그 대의의존성을 심화시켜 왔다. 최근 연속적으로 터진 명성, 영동개발 등 금융 부조리 사건은 반민중적 권력과 결탁한 독점재벌경제의 민중수탈 구조를 근간으로 하는 한국경제의 매판관료독점적 성격을 그대로 드러낸 것이었다. 또한 현 군사독재 정권은 구조적 불황에 의한 경기침체를 물가안정으로 호도하면서 임금 동결, 추곡수매가 동결, 국민의 조세부담율과 간접세목의 증가를 획책하여 서민의 생계를 위협하고 있다.

관악의 피끓는 민주 학우여!

그대들은 느끼는가? 현 정권이 학원과 사회전반에서 자행하고 있는 만행과 폭력을!

그대들은 듣는가? 탄압과 착취에 시달리는 민중의 신음소리를!

등장과정부터 민중과 민족에 자기기반을 가질 수 없었던 ○○○ 군사독재정권은, 언론 기본법, 집시법, 노동법 개악, 사회 교육법 등 제반 파쇼 악법으로 민중의 귀와 입을 틀어막고 손과 발을 묶어버리고는 민주의 고혈을 바탕으로 한 각종 스포츠행사, ASTA, IPU 등의 국제행사를 유치하여 국민의 관심을 호도하고 반민주적, 반민중적 정권의 허구적 안정성을 대외에 과시하면서 안으로는 선진조국창조, 정의복지사회 구현이라는 파쇼 이데올로기로써 민중을 기만해 왔던 것이다.

또한 저들은, 이에 굴하지 않고 진정한 민주화와 민족의 생존을 요구하는 학원과 사회의 민주화 투쟁을 파쇼 물리력을 동원하여 무자비하게 탄압해 왔던 바, 최근 농협민주화 서명운동의 저지, 민주노조운동의 분쇄, 종교계 탄압, 민주청년연합회 간부의 불법적 연행, 그리고 우리 학원에서의 축제를 전후한 부당한 간섭과 구타 등에서 반민주적 폭력정권의 정체를 여실히 드러내었던 것이다.

학우여!

이렇듯 ○○○군사독재정권은 반민주적, 반민중성을 노골화해 가고 있지 않은가?

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

황정하 열사는 1960년 12월 3일 부산에서 태어나 부산경남고등학교를 거쳐 서울대학교 치과대학에 수석합격했으나 색약으로 불합격 처리되어 1년 재수 끝에 1981년 서울대학교 공과대학 도시공학과에 입학했다. 농활에 이어 학생운동에 참여한 그는 1983년 서울대학교 학생운동을 주도하였다.황정하 열사는 1983년 11월 8일 낮 12시 53분경 '민족의 생존과 번영을 위한 민주화 투쟁'을 주도하고자 서울대학교 도서관 6층 창문을 통해 밧줄을 타고 5층 베란다로 내려오다 15미터 아래의 시멘트 바닥으로 추락하였다.추락 후 형의 상한 몸은 피투성이가 된 채 오랫동안(5분 이상) 방치되었고, 학원사찰 요원들은 형의 추락을 보고 몰려드는 학우들과 접근 방지와 같이 시위를 주동한 다른 학우의 체포에만 급급했고, 형의 윗옷을 벗겨 피가 솟아나는 머리를 감싸 숨기려고만 했다.곧 이어 두개골이 파열되는 등 중상을 입고 신림동 양지병원으로 옮겨진 형은 '진료 불가'라는 판정을 받아 또 다시 서울대부속병원에 옮겨져 전기충격 요법으로 심장의 박동을 유지시키면서 뇌수술을 받았다.그러나 두 차례에 걸친 대수술로도 의식을 회복하지 못하여 결국에는 인공호흡기를 부착한 채 1983년 11월 16일 오전 11시 22분경 병원 회복실에서 유명을 달리 했으며 형의 시신은 사망한지 불과 6시간 만에 욕된 손들에 의해 벽제 화장터에서 한 줌의 재로 변해 가족들에게 돌아왔다. (주석 1)이날 황정하 열사를 지켜보았던 동지의 증언이다.황정하 형은 그 당시 신사복 차림에 무거운 가방(그 안에는 유인물 100여장, 랜드 마이크, 횃불용 솜방망이, 식칼, 페인트 병, 스프레이어, "레이건 방한 반대"라고 쓰여진 플랜카드)을 맨 상태에서 방충망을 찢고 난간에서 밧줄을 타야했다.황정하 형이 중심을 잃고, 추락·사망케한 일차적인 책임은 "저놈 잡아라"라는 고함과 함께 달려온 학원 사찰요원과 교직원, 그리고 추락 후에도 그대로 방치해둔 현장요원들에게 묻지 않을 수 없다. 그러나 그 이전에 황정하 형이 죽음을 무릅쓰고 밧줄을 탈 수 밖에 없었던, 반민족적인 독재가 횡행하는 이 나라의 현실에 책임이 있다.또한 입과 귀가 막혀있어 극한적인 시위 외에는 의사표현 방법이 없었던 학원상황을 만든 장본인 즉 폭압적인 학원사찰을 사주하는 관계 권력당국도 정하 형을 죽인 살인범이다. 뿐만 아니라 왜곡된 상황을 극복하려는 노력이 부족하여 학원사찰을 방치해둔 교수와 학생들도 그 궁극적인 책임을 져야만 할 것이다. (주석 2)황정하 열사는 <민족의 생존과 번영을 위한 민주화투쟁선언>을 작성, 배포하려다 이날 변고를 당하였다. 선언문의 전반부이다.주석1> 앞의 책, '산자여 따르라', 138쪽.2> 앞의 책, 140쪽.