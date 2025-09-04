비상군법회의 사형 구형에 '영광입니다' 김병곤 열사

큰사진보기 ▲1988년 4월 28일, 구로구청 부정투표함으로 인한 '구로항쟁'으로 구속된 김병곤 민청련 부의장이 재판정에 들어서기 전에 환한 미소를 짓고 있다. ⓒ 최경환 관련사진보기

김병곤 민주운동가 조형물 제막식이 12월 6일 김해에서 열렸다.

정말 슬픕니다. 그리고 또 애통하기 짝이 없습니다. 이 상황으로 봐서 특히 그런 생각이 듭니다. 그리고 한 기대를 우리 사회에서 받고 있던 동지가 마흔도 넘기지 못하고 세상을 떠났다면 더욱이 그런 생각이 간절합니다. 그러나 일단 사람은 태어나서 가는 길이 있는데, 바로 그 길인 것 같습니다.

그리고 많은 뜻이 이어지고 행한 일들이 우리 사회에 기록으로 빛나게 남으리라고 생각합니다. 그리고 그대와 함께 학정을 나누던 한국사회연구회 동지들이 굉장히 열심히 뛰고 있고, 그리고 계속해서 뜻을 이어 받아서 우리 사회를, 이 나라를 좋은 나라로 만들려고 애쓰고 있습니다.

그리고 또 나도 나이가 들긴 했어도 그대 뜻을 받들어서 열심히 또 충실하게 이 사회를 위해서 보탬이 되도록 노력하겠습니다. 아마 직접 부인하고 얘기하지는 않았어도 부인이 꿋꿋이 살아가리라고 생각합니다. 그렇기 때문에 고인이 된 그대는 안심하고 고이 잠들기를 바랍니다. 다시 한 번 명복을 빌면서 말을 끝냅니다.

1974년 7월 9일 비상군법회의 제2심판부, "군사법정은 몹시 무더웠다. 창밖에서 쏟아져 들어오는 매미 울음 소리가 귀청을 끝없이 두드릴 뿐 재판정은 숨소리 하나 들리지 않는 침묵이었다. 어깨 위에 번쩍이는 별판으로 위엄을 자랑하고 있는 재판관들, 삼면을 에워싸고 도열해 있는 정장한 헌병들, 수갑을 차고 오랏줄에 꽁꽁 묶인 피고인들, 그 틈틈이 비집고 앉아 있는 푸른 제복의 교도관들, 모두들 숨을 죽이고 있었다. 엄청난 구형을 받은 피고인들이나 터무니없는 구형으로 젊은 목숨을 앗아가려고 하고 있는 재판관들이나 그것을 지켜보고 있는 헌병들, 교도관들, 모두들 말을 잃고 숨을 삭혔다. 재판정을 가득 메운 열기, 그 열기보다 더 큰 정적, 또 침묵" (주석 1)재판이 진행되어 민청학련사건으로 구속된 이철·유인태·정문화·김병곤·황인성·이병식에게 사형이 구형되고, 피고인들의 최후진술이 이어졌다. 김병곤의 차례였다.병곤은 천천히 걸음을 옮겨 재판정 중앙으로 나아갔다. 그의 얼굴에는 때 아닌 웃음이 가득했다."검찰관님, 재판관님, 고맙습니다. 감사합니다. 아무것도 한 일이 없는 저에게까지 이렇게 사형이란 영광스런 구형을 주시니 정말 감사합니다. 사실 저는 유신 치하에서 생명을 잃고 삶의 길을 빼앗긴 이땅의 이 민생들에게 줄 것이 없어 걱정하던 차에 이 젊은 목숨을 기꺼이 바칠 기회를 주시니 고마운 마음 이를 데 없습니다. 감사합니다." (주석 2)스물 세 살의 청년이 계엄하의 군사법정에서 자신에게 사형을 구형하고 판결한 검사와 판사들을 향해 거침없이 토한 발언이다. 박정희 유신쿠데타의 반민주성과 위협을 단방에 무력화시키고 민주시민의 시대정신을 꽃피우게 하였다.김병곤 열사는 1953년 2월 24일 경남 김해군 미북면 퇴래리에서 태어났다. 한림초등학교, 개성중등학교, 개성고등학교를 거쳐 1971년 서울대학교 상대 경제학과에 입학하고 한국사회연구회에 참여했다.박정희 유신체제 반대시위에 나섰다가 1973년 첫 구속되고, 이후 민주화운동청년연합 상임위원장(1984년), 민청련 부의장 겸 정책실 차장(1987년) 등 학생운동의 중심에서 활동하고 이로 인해 수 차례 투옥되었다.엄혹한 상황에서 그는 불굴의 의지로 반독재 민주화 투쟁을 주도하면서 넉넉한 마음과 온화한 미소로 주위를 챙겼다. 민주화운동의 동지인 박문숙과 결혼, 두 딸을 두었다. 부인은 2014년 4월 젊은 나이에 세상을 떠났다.김병곤 열사는 1974년 4월 민청학련 사건으로 두 번째 구속되고, 1978년 3월 동일방직사건으로 세 번째, 1985년 7월 민청학련 사건으로 네 번째, 1987년 10월 구로항쟁 사건으로 다섯 번째 구속되었다.구속될 때마다 모진 고문에 시달리고 육신이 망가졌다. 구로항쟁 사건으로 구속되어 옥살이를 할 때, 장기간의 수감과 고문의 후유증으로 진행성 위암 3기 증세가 나타나 병감으로 옮겼으나 치료는 쉽지 않았다. 가석방으로 풀려나서 투병생활 중 1990년 12월 8일 37세로 산천연합병원에서 눈을 감았다.김병곤 열사는 짧은 생애를 이땅의 민주화를 위해 치열하게 살았다. 대학 동기의 증언.1978년 3월 그는 세 번째로 구속된다. "박정희는 관동군 장교 출신으로 친일분자였다"는 학습 모임의 발언 내용이 긴급조치 9호를 위반하였다는 혐의였다. 그러나 기실 그 배경은, 당시 제도언론에는 전혀 보도되지 않았지만 세상을 경악하게 했던 동일방직 파괴 책동에 저항하여, 그가 노동자들의 노조 사수 투쟁을 지원하기 위해 동분서주하고 있는 것을 차단하기 위한 것이었다. 검사의 되어먹지 않은 궤변에 맞서는 그의 모습은 당당하고 의연한 그 자체였다. 나는 생각했다. "일제 때 독립운동을 하다 감옥을 산 유수한 지도자들의 모습이 저렇지 않았을까." (주석 3)김병곤 열사의 영결식에서 변형윤 교수의 '조사' 중 마지막 부분이다.고인에게는 1990년 6월10일 민주주의 발전 유공 국민훈장 모란장이 추서되고 부인과 함께 경기도 마석 모란공원에 안장되었다.주석1> 이철, '무념의 젊은 부처', 김병곤 추모사업회 준비위원회 엮음, <고김병곤회고,영광입니다>, 180쪽, 거름, 1992.2> 앞의 책, 180~181쪽.3> 이목희, '총칼로 뺏은 권력이 오래 갈 것 같애?', 앞의 책, 157쪽.