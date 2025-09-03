분신한 택시기사 박종만 열사

큰사진보기 ▲박종만 열사를 표지로 실은 [민중생활소식] 2호(왼쪽)와 박종만 열사 합동추도식 양면 안내지(오른쪽) ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

불살라 불살라

운전생활 10년 만에 깡만 남아서

피로와 독기와 성깔만 앙상한

내 육신을 불살라

불살라

엿 같은 세상

×같은 새끼들

우리 운짱들 피와 땀을

점잖게 합법적으로 빨아먹었지

지옥 타종처럼 울리는 시계소리에 무겁게 일어나

찬 새벽거리를 더듬어 가는 출근길

부석한 동료들과 담뱃불을 건네며

배차 표를 받아들고 부웅 땡겨 달리면

사납금 6만 8천 원의 빚더미가

온 몸을 내리눌러

총구를 떠난 탄알처럼

또 하루를 훔치며 밟아댄다.(후략)

박종만 열사는 1948년 2월 25일 부산 중앙동에서 태어났다. 가족이 서울로 이사하여 장위동에서 어린 시절을 보내었다. 장위초등학교와 서라벌 중·고등학교를 졸업했다. 가난했던 어린시절 친구들과 역 부근에 쌓여있는 건축자재를 빼내어 엿을 바꿔먹었다가 입건되는 등 시련을 겪었다.고등학교를 졸업한 후 군에 입대하고 제대하여 식료품가게, 옷장사, 만화가게 등 생활전선에 나섰으나 생계에 보탬이 되지 않았다. 형의 소개로 자동차 운전면허를 따기로 했다. 군대에서 수송부에 근무한 적이 있어서 쉽게 운전면허를 취득했다.박종만 열사는 1978년 10월 택시회사 경신운수에 취직할 수 있었다. 택시업계는 각종 비리가 만연했다. 택시기사들은 과중하게 책정된 사납금을 벌기 위해 하루 20여 시간의 중노동에 시달렸다. 매일 일정한 금액을 회사에 입금해야 하는데 미납하면 월급에서 공제하였다. 그러다보면 초과 근무시간이 늘어나고 건강을 해치게 되었다.1979년 3월 회사 기숙사에서 잠을 자다가 연탄가스에 중독되어 죽을 고비를 겪었다. 이 사건으로 회사를 그만두었으나 자금이 없어 다른 일을 찾지 못하고 다시 경신운수에 들어갔으나 견디기 못하고 트럭에 야채를 싣고 다니며 파는 야채행상을 하였다. 이 일은 교통 경찰의 밥이었다. 걸핏하면 돈을 뜯겼다. 1981년 세 번째 경신운수에 입사했다.사주의 횡포가 심했다. 사납금도 서울시의 평균 수준보다 높았고 후생복지는 최저수준이었다. 기사들과 노동조합을 결성했다. 박종만 열사는 적극적으로 노조활동에 참여하며 사측의 파괴공작에 맞섰다. 사측이 조합 사무장을 해고하자 함께 단식투쟁을 벌였다. 회사 측이 이들을 해고하자 박종만 열사는 비장한 각오를 결행했다.1984년 11월 30일 오전 11시경, 서울 은평구 증산동 민경교통 관리과 사무실에서 박종만 열사는 온 몸에 석유를 붓고 불을 붙였다. 그리고 불붙은 몸으로 외쳤다."노동조합 탄압말라!""부당하게 해고된 기사들을 복직시켜라!""부당한 대우를 개선하라!"순식간에 벌어진 일이었다. 동료들이 옷을 벗어 불을 껏으나 그의 육신은 이미 숯처럼 시커멓게 타고 있었다. 동료들이 회사 택시로 세브란스병원으로 데려갔으나 심한 화상으로 의식이 회복되지 않았다. 1984년 11월 30일 오후 8시50분, 박종만 열사는 전신 3도 화상으로 숨을 거두었다. 36세였다. 박종만 열사의 분신 소식이 알려지자 각계의 민주인사와 시민들이 병원 영안실로 몰려들었다.이들보다 많은 경찰과 사복전경들이 이들을 포위하였다. 경찰은 고인의 시신이 담긴 관을 영안실 뒷문으로 빼내갔다. 이 과정에서 수 백명의 경찰과 사복들이 시신을 지키려는 민주인사·시민들을 폭행하고, 이들 중 다수는 경찰 닭장차에 실려갔다.시민들은 12월 13일 한국노동자복지협의회 주최로 박종만 열사 추모예배를 홍제동 성당에서 열 예정이었으나 경찰의 방해로 가두예배로 대신하고, 한국기독교협의회 소속 인권위원회 주최로 12월 20일 추도예배를 열었다.박노해 시인의 추모시 '불살라 불살라'의 앞 부분이다.