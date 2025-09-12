킁킁대도 이상하지 않은 전남 나주의 걷기 좋은 길

큰사진보기 ▲불회사사찰의 중심 전각인 대웅전, 보물 제1310호. 1799년(정조 23년) 중건된 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 다포집. 백제 침류왕 시기인 384년 인도 고승 마라난타가 해로를 통해 들어와 창건하였다고 전해지는 유서깊은 사찰 ⓒ 문운주 관련사진보기

불회사 석장승숙종 45년(1719) 무렵 세워진 석장승(여장승)은 미소 띤 얼굴에 '주장군'이라는 이름이 새겨져 있다. 두 장승은 크고 둥근 눈, 두툼한 코가 특징이다.

불회사 석장승숙종 45년(1719) 무렵 세워진 석장승(남장승)은 상투를 올린 듯한 머리에 뾰족한 송곳니와 '하원당장군'이라는 이름이 새겨져 있다. 두 장승은 크고 둥근 눈, 두툼한 코가 특징이다

불회사원진국사 부도탑

불회사부도탑

불회사연리목. 수령 600여 년 된 느티나무 두 그루가 오랜 세월 맞닿아 한 몸이 된 것으로, 네 갈래 가지를 하늘로 뻗은 모습. 2004년 보호수로 지정

가을이면 어김없이 길이 부른다. 선선한 바람이 불어오면 발걸음은 바다로, 산으로 향한다. 제주 올레의 파도소리도 좋고, 설악산 단풍의 장쾌함도 매력적이지만 이번에는 조금 다른 길을 택했다. 9월 4일, 전남 나주 덕룡산 자락의 불회사. 이름만 들어도 고즈넉한 산사의 풍경이 머릿속에 떠오른다.불회사는 산세가 크거나 웅장하지는 않지만, 겹겹이 둘러선 능선과 봉우리 덕분에 아늑한 깊이를 품고 있다. 사찰 주변의 편백나무와 느티나무 숲길은 걷기 여행지로 널리 알려져 있다. 걸음을 옮길 때마다 퍼져 나오는 향이 코끝을 스치며, 그 길은 단순한 산책로를 넘어 속세와 불국토를 잇는 '자연의 회랑'이라 일컫다.불회사의 일주문은 두 기둥 위에 단청을 얹었다. 청·적·황색의 무늬는 세월 속에서도 빛을 잃지 않았고, 곧게 선 기둥은 속세와 불계를 나누는 경계의 상징처럼 우뚝 서 있다. 단청의 화려함은 안정감을 주면서도 장엄함을 드러낸다.절 앞 300m 지점 길 양쪽에는 숙종 45년(1719) 무렵 세워진 석장승이 서 있다. 남장승은 상투를 올린 듯한 머리에 뾰족한 송곳니와 '하원당장군', 여장승은 미소 띤 얼굴에 '주장군'이라는 이름이 새겨져 있다. 두 장승은 크고 둥근 눈, 두툼한 코가 특징이다. 사찰의 경계를 지키는 수호신 역할을 한다.장승은 본래 마을 입구에 세워져 잡귀를 막고 경계를 표시하는 민간신앙의 상징이다. 불교가 전래되면서 그 자리는 사찰 입구로도 확장되었고, 불회사 장승 역시 그 전통을 이어오고 있다. 무엇보다 불교 사찰 안에 토착 신앙의 상징물이 자리한 것은 단순한 공존을 넘어, 당시 불교가 토착 신앙을 포용하고 적응해온 흔적이라 할 수 있다.우리 묘지는 대체로 크고 장대한 규모에 높다란 비석을 세우는 데 치중한다. 비문 또한 과장을 일삼아, 오히려 고인을 기리는 본뜻을 흐리게 하기도 한다. 산림 훼손은 덤이다. 조용히 산의 품에 안기기보다, 오히려 산을 짓누르는 거대한 흔적을 남긴 셈이다.그러나 불회사의 부도탑은 그와는 정반대다. 아담하고 소박하게 세워져 있지만, 그 겸손함 속에 오히려 깊은 울림이 담겨 있다. 과시보다 절제, 장식보다 본질을 택한 석탑 앞에서 죽음을 대하는 또 다른 태도를 배운다.또 하나 눈길을 끄는 것은 일명 '사랑의 나무' 연리목(連理木)이다. 수령 600여 년 된 느티나무 두 그루가 오랜 세월 맞닿아 한 몸이 된 것으로, 가지를 하늘로 뻗은 모습이 음양의 조화를 닮았다. 2004년 보호수로 지정되어 보호되고 있다.사찰의 중심 전각인 대웅전은 보물 제1310호다. 1799년(정조 23년) 중건된 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 다포집으로, 정교한 공포와 단청, 어간문에 새겨진 동물 조각과 측면의 연화문 장식이 돋보인다. 내부에는 건칠비로자나불(보물 제1545호)과 관음보살, 대세지보살이 봉안돼 있다.대웅전에 다가서면 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 처마를 받치고 선 공포다. 기둥 위에 겹겹이 쌓아 올린 공포는 단순한 구조물이 아니라 장식미를 더하는 조형물이다. 지붕의 무게를 단단히 지탱하면서도, 수생과 육상 동물이 새겨진 조각은 보는 이로 하여금 신성한 세계에 들어섰음을 실감하게 한다.절집(한옥)의 아름다움은 멀리서 볼 때 가장 먼저 드러난다. 기와지붕이 부드럽게 펼쳐지며 그 곡선을 더욱 우아하게 완성하는 것이 바로 추녀다. 네 귀퉁이에서 대각선으로 뻗어 올라간 추녀는 지붕을 지탱하는 동시에 선적 미감을 만들어내 선의 예술이라 불린다.이 곡선미 뒤에는 평고대가 있다. 공포 위에 놓인 고대가 기둥머리를 받쳐주기에 추녀는 멋지게 휘어 오르고, 처마는 멀리 뻗어 햇빛과 비를 막을 수 있다. 추녀의 우아한 선은 고대의 보이지 않는 힘에서 비롯된다.시선을 위로 올리면 화려한 단청이 눈부시다. 청색과 적색, 황색이 어우러져 세월의 풍상에도 빛을 잃지 않았다. 연화문으로 장식된 측면은 불교적 청정함을 전한다. 화려하면서도 경건한 기운이 동시에 감도는 순간이다.기둥은 멀리서 보면 곧게 보이지만, 가까이 다가서면 가운데가 불룩한 배흘림 기둥임을 알 수 있다. 초석 위에 우뚝 선 기둥은 안정감과 함께 은근한 곡선미를 뽐낸다. 장중하면서 동시에 부드러운 인상 덕분에 대웅전 전체가 한층 더 우아하게 느껴진다.절을 찾을 때마다 종교적 의미를 넘어선 가치를 떠올리곤 한다. 절은 기도와 예불의 공간을 넘어, 우리 삶의 오랜 흔적이 고스란히 남아 있는 곳이다. 산속의 산사는 곧 역사의 증언자다. 전란과 왕조의 교체 속에서도 다시 일어선 전각과 탑, 불상은 책에서 배운 역사보다 더 생생하다.동시에 산사는 문화예술의 집약체이기도 하다. 공포와 단청에는 장인의 손길과 미감이 배어 있고, 종소리에는 그들의 혼과 세월의 울림이 깃들어 있다. 산사에서 자연과의 공존을 크게 느낀다. 보호수, 숲길, 계곡은 절이 자연을 지켜온 증거다. 절이 있어 산이 보존된 경우도 많다. 숲길을 걷고 마루에 앉아 바람 소리를 들으면 마음이 고요해진다.