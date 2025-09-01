국내·외 환경단체들 한목소리 "새만금 신공항 건설, 당장 중단하라"

큰사진보기 ▲새만금 신공항 건설을 반대하는 환경단체들이 모인 새만금신공항백지화공동행동이 8월 31일 오후 평택 진위역에서 기자회견 열고 사업 계획 철회를 촉구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲공동행동 측은 기자회견을 통해 기후정의와 생물다양성 보존, 평화 실현을 위해 새만금 신공항 계획의 전면 철회할 것과 수라갯벌의 람사르 습지 지정 등을 촉구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전주에서 서울까지 250㎞를 걸어가는 ‘새, 사람 행진’에 참가한 문정현 바르톨로메오 신부 및 참가자들이 새만금 신공항 계획 철회를 촉구하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

서울행정법원이 오는 11일 '새만금 신공항 기본계획 취소 소송' 1심 판결을 할 예정인 가운데 국내·외 환경단체들이 사업 중단을 강력히 요구하고 나섰다.새만금 신공항 건설 취소를 요구하며 현재 전주에서 서울까지 250㎞를 걷는 '새, 사람 행진'을 이어가고 있는 새만금신공항백지화공동행동(아래 공동행동)은 8월 31일 경기도 평택시 진위역에서 기자회견을 열었다.공동행동은 기자회견을 통해 "전 세계 200여 개 환경단체의 연합인 '스테이 그라운디드'와 15개국 활동가들이 새만금 신공항 건설 취소에 연대한다는 메시지를 보내왔다"고 밝혔다.또 공동행동 측은 수라갯벌의 람사르 습지 지정과 함께 기후정의와 생물다양성 보존, 평화 실현을 위해 새만금 신공항 계획의 전면 철회가 필요하다고 강조했다.공동행동에 따르면 스테이 그라운디드는 전북지방환경청에 보낸 공개서한에서 "갯벌의 가치와 생물다양성, 조류 충돌 위험, 탄소 저장 기능 등을 고려할 때 새만금 신공항 계획에 깊은 우려를 갖는다"며 "이미 군산공항이 있다는 점과 다른 나라의 공항 건설 중단 사례를 볼 때 이 사업의 즉각 중단을 요구한다"고 밝혔다.또 라다 드수자 영국 웨스터민스터대학 교수와 요나스 스탈 그리스 시각 예술가 등도 서울행정법원에 서한을 보내 "새만금 신공항은 유네스코 자연유산인 수라갯벌에서 불과 7km 거리에 있고, 공항 건설 목적은 '미군 공항 확장'"이라면서 "탄소 배출 증가와 멸종위기종 서식지 파괴를 일으키는 이 사업은 한국 국민의 이익에 맞지 않다"고 지적했다.특히 이들은 "새만금 신공항은 기후와 평화에 관한 대한민국의 국제적 약속과 상충한다"며 "국제적 공공이익과 국제법적 의무를 함께 고려해달라"고 재판부에 요청한 것으로 알려졌다.한편, 새만금 신공항이 들어설 곳으로 알려진 수라갯벌은 저어새, 수달, 흰꼬리수리 등 멸종위기 1급 동물과 붉은어깨도요, 흰발농게, 금개구리, 쇠제비갈매기, 검은머리갈매기, 삵, 큰기러기 등 멸종위기 2급 동물을 포함해 다양한 야생동물이 살고 있다.그러나 환경부는 지난 2022년 제20대 대통령 선거를 앞두고 열린 전략환경영향평가에서 새만금 신공항 건설사업에 대해 '조건부동의' 결정을 내렸다.이 과정에서 "날개 있는 새들은 인근으로 회피할 것이고, 회피하지 못하는 흰발농게 등은 포획해 옮길 것"이란 태도를 보여 환경단체를 비롯한 시민사회의 거센 비판과 저항에 직면했다.