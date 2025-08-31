[장동혁 첫 인선] 사무총장에 '인간 방패' 정희용

큰사진보기 ▲정희용 국민의힘 의원(경북 고령군성주군칠곡군)이 지난 2023년 10월 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에 참석한 모습. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김도읍 전 국회 법제사법위원장이 지난 2023년 1월 16일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

[관련기사]

장동혁 국민의힘 대표가 신임 사무총장과 정책위의장에 정희용(경북 고령군성주군칠곡군·재선), 김도읍(부산 강서구·4선) 의원을 각각 내정했다.국민의힘은 31일 오후 핵심 당직 두 자리 인선을 발표했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 정책위의장 인선 배경으로 "김도읍 의원은 지난 2021년 이미 정책위의장을 지내, 당이 추진해야 할 민생 정책에 대한 고민을 깊이 있기 해온 분"이라고 설명했다. 이어 "정부 여당의 반경제·반민주 정책에 대해 맞설 충분한 전문성을 갖고 있다"며 "정책 분야의 계층별, 세대별, 지역별 민감한 의제를 합리적으로 잘 조율할 적임자"라고 밝혔다.사무총장 인선에 대해서는 "정희용 의원은 장 대표가 국민과 당원께 약속드린 변화와 혁신을 가장 잘 구현할 적임자"라며 "당 사무처 업무에 대한 높은 이해를 바탕으로 당의 역동성을 살려낼 것으로 기대한다"고 말했다.최 수석대변인은 "당 대표와 원내대표가 (인사 의견을) 잘 조율했다"라며 "두 사람의 의견이 같았던 것으로 전달받았다"고 설명했다.박성훈 수석대변인는 "특히 신임 사무총장에게 가장 중요한 것(임무)은 내년 지방선거 승리"라면서 "지방선거 승리라는 우리 당의 확고한 방향성 하에서 임명했다고 이해하면 된다"고 덧붙였다.지명직 최고위원과 여의도연구원장 등에 대한 인선은 나오지 않았다. 박 수석대변인은 "시간을 두고 진행할 생각"이라며 "적임자가 결정되는 대로 공지하겠다"고 말했다.신임 사무총장인 정 의원은 과거 친윤(친윤석열)계인 추경호 전 원내대표의 비서실장을 맡은 바 있다. 지난 겨울 윤석열의 체포를 막아선 소위 '인간 방패' 중 한 명이었다. 또한 국민의힘이 내란특검법에 맞서 당론으로 발의한 '계엄특검법'마저 반대한 의원 네 명 중 한 명이다.두 번째 정책위의장을 맡게 된 김 의원은 당내에서 비교적 계파색이 옅다는 평가를 받는다. 하지만 지난 3월엔 '세이브코리아'라는 단체를 주도하며 연일 탄핵 반대 집회를 벌였던 손현보 부산 세계로교회 목사가 이사장으로 있는 학교(세계로우남기독아카데미) 개교식에 참석했다. 이 학교 이름에 있는 '우남'은 이승만 전 대통령의 호(號)인데, 당시 개교식에서 손 목사는 "김구는 중국 국적", "이승만 대통령이 이순신의 10배, 50배는 더 위대하다"는 등의 주장을 펼쳤다.