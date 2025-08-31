미국-베네수엘라 긴장감... "군사력 동원 해결, 용납 안돼"

큰사진보기 ▲이사벨 디 카를로 께로 주한 베네수엘라 대사대리(오른쪽)가 필자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이만적 관련사진보기

최근 미국과 베네수엘라 간의 긴장이 높아지며 국제 사회의 이목이 집중되고 있다. 카리브해에서 포착된 미군의 군사적 움직임은 베네수엘라에서 '안보 위기'로 인식되고 있으며, 이는 오랜 제재 속에서 경제 회복을 위해 노력해 온 베네수엘라에 또 다른 그림자를 드리우고 있다.그 가운데 지난 30일 미국대사관 앞에서 열리는 행사에 참석하기 위해 서울 광화문 광장에 나온 이사벨 디 카를로 께로(Isabel Di Carlo Quero) 주한 베네수엘라 대사대리를 만나 베네수엘라의 목소리를 직접 들어 보았다."현재 미국 정부가 베네수엘라 인근 카리브해로 군사 장비를 이동시키고 있어 매우 민감한 상황입니다. 이것은 주권을 침해하는 행위로서 명백한 위협이며, 베네수엘라에 대한 군사 개입으로 이어질 수 있다고 생각합니다.""맞습니다. 지난 수년간 미국은 베네수엘라에 일방적인 강압 조치를 가해 왔어요. 우리 국가의 기관이나 지도자들에 대해 마치 범죄자라도 되는 것처럼 체계적으로 괴롭히는 정책을 펼쳤습니다. 그와 동시에 우리 국가에 대한 외세 개입을 정당화하려는 선동적인 수사와 위협도 가해 왔죠. 현재 그 공격은 더욱 위험한 수준으로 고조되었습니다. 구축함과 미사일 순양함, 그리고 고속 공격 핵잠수함을 포함한 미 해군 및 공군 전력이 카리브해에 군사적으로 배치되었습니다.""이러한 행동들은 유엔 헌장, 특히 국가 주권 평등, 분쟁의 평화적 해결, 위협 또는 무력 사용 금지, 내정 불간섭 원칙을 노골적으로 위반하는 것입니다. 또한, 라틴 아메리카와 카리브 해의 비핵화를 명시하고 미국도 구속하는 틀라텔롤코 조약(Treaty of Tlatelolco)의 내용과 정신에 위배됩니다. 더 나아가, 우리 지역을 평화 지대로 선언한 2014년 CELAC(라틴 아메리카 및 카리브 국가 공동체) 선언도 무시하는 행위입니다. CELAC은 평화 증진과 인권 존중을 표방하고 있으며 국가 간의 모든 대립과 이견을 평화적인 방식으로 해결할 것을 규정하고 있습니다. 군사력을 동원한 해결은 결코 용납되지 않습니다.""그동안 미국이 우리에게 가한 일방적인 제재 조치들로 매우 힘들었습니다. 이제 그 어려움을 딛고 회복하고 있는 중이죠. 이런 상황에서 미국이 위협을 노골화하고 심지어 군사적인 움직임을 보이고 있는데, 이는 베네수엘라의 경제 발전 과정에 큰 장해로 작용할 수 있습니다.""우리는 지금까지 그랬던 것처럼 강한 의지로 이 위기를 이겨낼 것입니다. 21세기에 국제 평화와 안보를 위태롭게 하는 강압적인 정책을 용납해서는 안 됩니다. 베네수엘라는 국제법, 분쟁의 평화적 해결, 그리고 인민의 주권 존중에 대한 우리의 약속을 강조합니다.외교적인 노력도 함께 하고 있습니다. 지난 27일, 베네수엘라는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 최근 사태에 대한 깊은 우려를 표명하고 미국의 국제법 위반 사항을 지적하며 유엔의 행동을 촉구하는 내용으로 서한을 보냈습니다. 유엔 헌장이 부여한 권한의 틀 내에서 유엔의 가치와 기본 원칙을 적극적으로 수호해 주기를 요청했습니다. 미국 정부가 이러한 적대적 행위를 중단하고 베네수엘라의 주권, 영토 보전 및 정치적 독립을 완전히 존중하도록 촉구해 달라고 강조했습니다."베네수엘라의 안보와 경제 회복에 드리워진 그림자는 미국의 정책이 한 나라를 어떻게 흔들 수 있는지 보여 주는 사례로, 자주권을 수호하는 일이 얼마나 어려운지 다시금 일깨운다. 미국의 오랜 제재와 압박을 견뎌 온 베네수엘라가 현재의 난관을 극복하고 자주권을 쟁취할 수 있을지 주목된다.