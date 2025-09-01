할머니의 '달개비 된장국', 그 풀로 차를 끓였습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲완성된 닭의장풀 차완성된 닭의장풀 차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲파란꽃을 피운 닭의장풀 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲닭의 장풀 파란꽃닭의 장풀 파란꽃 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

[닭이장풀 차 만들기]

닭이장풀을 손질해 깨끗이 씻어 줍니다.

소쿠리에 건져 물기를 제거해 줍니다.

채반에 널어 그늘에 말려 줍니다.

바싹 말린 닭의장풀을 냄비에 물 1리터와 함께 넣고 센 불에 끓여줍니다.

끓어오르면 약불에서 20여 분 끓여 주면 됩니다.

큰사진보기 ▲건조한 닭의장풀말린 닭의장풀 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲냄비에 끓이는 닭의장풀 차냄비에 끓이는 닭의장풀 차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲닭의장풀로 만든 차닭의장풀로 만든 차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.

요즘 도시의 정원이나 길가를 걷다 보면 닭의 볏을 닮은 독특한 모양의 파란색 꽃이 핀 닭의장풀(달개비)을 볼 수 있습니다. 밭에도 닭의장풀이 많이 있어 뽑아 주느라고 무더운 여름날 스트레스를 엄청 받았습니다.닭이 장풀은 뽑아 놓아도 뿌리가 흙만 닿으면 다시 살아나고, 줄기가 땅에 닿으면 마디에서 뿌리를 내려 끊겨도 다시 살아남는다는 생명력 강한 풀입니다. 꽃을 보고서야 먹는 잡초라는 것을 알았습니다.닭의 장풀꽃을 차를 만들기 위해 꽃을 땄습니다. 어린 시절 일요일이면 밭에 가서 고사리 같은 손으로 부모님의 농사일을 도왔습니다. 어느 봄날 할머니께서 밭에 풀을 뽑다가 '저녁에 달개비 뜯어다 된장국을 끓여 먹겠다'며 뜯었던 나물입니다. 배고픈 시절이라 나물죽을 만들어 드셨다는 할머니는 음식 솜씨가 좋았습니다.달개비(닭의장풀) 된장국을 먹었던 추억을 떠올리며 꽃을 양껏 따서 왔습니다. 이튿날 파란 꽃을 다시 찾으니 없습니다. 아무리 찾아도 없어서 이상하다 했는데, 하루 만에 시드는 꽃이라고 합니다. 닭의장풀은 감기, 인후염, 간염, 황달, 혈뇨, 볼거리 같은 증상에 효과가 있으며, 소변이 잘 나오지 않는 증상이나 당뇨병에도 도움을 준다고 합니다.9월 초까지 닭의장풀 차를 만들 수 있는데, 꽃차를 만들려면 오전 10~12시에 채취하는 것이 좋습니다. 여름도 가고 날씨가 서늘해지면 무성한 잡초도 자라지 않는다는 것을 경험으로 알기에, 차를 마시면서 닭이장풀과 함께 밭에서 보낸 여름날을 추억으로 한 장 남깁니다.