메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
금속노조 경남지부, 산청 수해 주민한테 가전제품 전달

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.08.31 16:31최종 업데이트 25.08.31 16:31

금속노조 경남지부, 산청 수해 주민한테 가전제품 전달

냉장고, 세탁기 등 전체 3200만원 규모 ... 29일 산청군 찾아 전달식

원고료로 응원하기
8월 29일 금속노조 경남지부는 산청군청에서 수해피해주민들에 대한 가전제품 지원 전달식을 진행했다.
8월 29일 금속노조 경남지부는 산청군청에서 수해피해주민들에 대한 가전제품 지원 전달식을 진행했다. ⓒ 금속노조 강연석

전국금속노동조합 경남지부(지부장 김일식)는 지난 29일, 산청군청을 찾아 지난 7월 폭우로 피해를 입은 주민들을 위한 냉장고와 세탁기 등 가전제품을 전달했다.

AD
김일식 지부장은 "금속노조는 조합원들과 전체 노동자를 위해 투쟁하기도 하지만 지역과 연대를 높이기 위한 사회연대 활동도 하고 있다. 올해 산불과 수해 등 산청군의 주민들이 큰 피해를 입었다. 피해 주민들에게 도움이 되길 바란다"라고 밝혔다.

금속노조 경남지부는 2015년부터 조합원들의 참여로 사회연대기금을 조성해 오고 있으며, 이번에 전달된 가전제품은 이 기금으로 마련되었다. 금속노조 경남지부는 이번에 가전제품을 포함해 피해복구 비용지원금은 총 3200만원 규모다.

이경수 금속노조 경남지부 부지부장 겸 사회연대위원장은 "그동안 사회연대사업을 통해 국내외에서 발생한 주요 재난에 대한 지원을 해오며 사회연대·국제연대라는 노동조합의 정신을 보여왔다"라며 "이번 전달식을 통해 지역 사회, 공동체와의 연대를 강화하기 위한 사회연대사업이 산청군민들에게도 인식되길 바란다"라고 밝혔다.

#수해

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사낙동강 녹조 창궐인데... 일요일엔 멈추는 녹조제거선

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초