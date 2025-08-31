금속노조 경남지부, 산청 수해 주민한테 가전제품 전달

큰사진보기 ▲8월 29일 금속노조 경남지부는 산청군청에서 수해피해주민들에 대한 가전제품 지원 전달식을 진행했다. ⓒ 금속노조 강연석 관련사진보기

전국금속노동조합 경남지부(지부장 김일식)는 지난 29일, 산청군청을 찾아 지난 7월 폭우로 피해를 입은 주민들을 위한 냉장고와 세탁기 등 가전제품을 전달했다.김일식 지부장은 "금속노조는 조합원들과 전체 노동자를 위해 투쟁하기도 하지만 지역과 연대를 높이기 위한 사회연대 활동도 하고 있다. 올해 산불과 수해 등 산청군의 주민들이 큰 피해를 입었다. 피해 주민들에게 도움이 되길 바란다"라고 밝혔다.금속노조 경남지부는 2015년부터 조합원들의 참여로 사회연대기금을 조성해 오고 있으며, 이번에 전달된 가전제품은 이 기금으로 마련되었다. 금속노조 경남지부는 이번에 가전제품을 포함해 피해복구 비용지원금은 총 3200만원 규모다.이경수 금속노조 경남지부 부지부장 겸 사회연대위원장은 "그동안 사회연대사업을 통해 국내외에서 발생한 주요 재난에 대한 지원을 해오며 사회연대·국제연대라는 노동조합의 정신을 보여왔다"라며 "이번 전달식을 통해 지역 사회, 공동체와의 연대를 강화하기 위한 사회연대사업이 산청군민들에게도 인식되길 바란다"라고 밝혔다.