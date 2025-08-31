"투표로 살인자 응원하지마" 미얀마 곳곳 총선 반대 시위

큰사진보기 ▲미얀마 현지 언론 보도. 27일 미얀마 남부 따닌라이주에서 벌어진 '군부 선거 반대 시위'. ⓒ MFDMC 관련사진보기

쿠데타를 일으킨 군사정권이 국회의원을 새로 뽑는 총선 실시를 발표한 가운데, 미얀마 시민들은 곳곳에서 "투표로 살인자를 응원하지 말라"며 시위를 벌이는 것으로 알려졌다.또한 한국에 거주하는 활동가와 이주노동자들도 고국의 '봄혁명'을 위해 계속 외치고 있다.31일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대는 미얀마 현지 언론 보도와 민주진영의 국민통합정부(NUG)의 발표를 종합해 시민들의 투표 반대 시위를 비롯한 여러 상황을 전했다.2021년 2월 1일 쿠데타를 일으켜 집권한 군사정권은 총선을 실시한다고 발표했다. 총선은 오는 12월 28일 1차 투표를 시작으로, 2026년 1월까지 네 차례에 걸쳐 벌어진다.<킷딧 미디어> 등 현지 언론 보도에 따르면, 지난 28일 사가잉주 예마빈 지역에서는 시민들이 펼침막을 들고 "투표로 살인자를 응원하지 말라"고 외치며 시위를 벌였다. 또 미얀마 남부 따닌라이주에서도 하루 전날 군부에 의해 실시되는 선거에 반대한다는 시위가 벌어졌다.소수민족 카렌민족연합(KNU)은 군부 주도의 '가짜 선거'를 전면 거부한다고 선언했다. MFDMC에 따르면, KNU 본부는 지난 26일 성명을 통해 "군부가 주도하는 선거는 군부에 유리한 인물과 정당만을 선출하는 가짜·위장 선거"라며 거부한다고 밝혔다.KNU는 "이번 선거가 법적으로 불법이며 국민 모두가 참여할 수 있는 환경도 아니고, 결과를 마음대로 조작할 수 있는 절차"라며 "이는 군사독재 장기집권을 위한 것이지 현재 정치적 위기의 해법이 아니며, 오히려 내전과 지역 불안을 심화시킬 것"이라고 경고했다. KNU는 "국민과 정당들에게 군사독재를 정당화하거나 2008년 헌법을 부활시키려는 가짜 선거에 참여하는 것은 역사의 죄인이 될 수 있다"며 "반드시 회피해야 한다"고 촉구했다.MFDMC는 "웨클렛, 쉐보 타운십(구) 등지에서도 '가짜 선거 중단하라'는 구호를 외치는 시위가 벌어졌고, 마궤주 미앙 지역에서도 '가짜 선거를 민중의 힘으로 무산시키자'라는 펼침막을 들고 시위가 진행됐다"라고 발표했다.한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들도 나섰다. 부평역 앞에서는 30일, 울산 터미널 앞에서는 31일 각각 쪼모툰(Kyaw Moe Tun) 유엔 미얀마 대사를 지지하는 행동들이 벌어졌다.부평역 앞에서는 조모아 한국미얀마연대 대표, 조산 MFDMC 홍보차장 등 활동가들이 모여 봄혁명의 상징인 세 손가락을 들어보이며 "우리는 유엔 미얀마 대사 쪼모툰을 지지한다"라고 쓴 펼침막을 들고 섰다.울산터미널 앞에서도 쪼모툰 유엔 미얀마대사를 지지하는 집회가 열렸다. 조모아 대표는 "우리는 쪼모툰 대사를 지지한다. 그가 유엔 미얀마 대사로 임명될 수 있도록 한국을 비롯한 국제사회가 도와주길 바란다"라고 말했다.위수따 스님(대구, 찟따수카 미얀마 사원)도 울산 집회에 참석해 "쪼모툰 대사는 미얀마 민주화에 도움이 될 것"이라며 "우리는 그를 믿고 그는 우리를 믿는다"라고 말했다. 참가자들은 "유엔 대사 쪼모툰을 지지한다. 미얀마 군사독재 반대한다. 미얀마 민주화는 반드시 성공할 것이다"라고 외쳤다.쪼모툰 대사는 2021년 3월 미얀마 군사정권에 의해 강제해임되었고 당시 그는 "내가 합법적인 주유엔 미얀마 대사"라고 밝히기도 했다. 쪼모툰 대사는 현재 미국에 거주하고 있다.이런 가운데 미얀마 곳곳에서는 군사정권의 군대와 이에 반대하는 민주진영의 국민통합정부 시민방위군(PDF), 아라칸군(AA) 등 소수민족 무장세력들이 저항하면서 전투가 계속되고 있으며, 피란민이 생겨나고 있는 것으로 알려졌다.