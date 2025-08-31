용산구 '안전대상'에 유가족의 분노 "처벌 받지 않았기 때문"

큰사진보기 ▲155차 촛불집회155차 촛불집회에 손팻말든 참가자들. ⓒ 김철관 관련사진보기

"천인공노할 일이 벌어졌다. 서울시가 주최한 '2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회'에서 용산구가 2024년 핼러윈 기간 중 이태원 일대 안전 대책이 높은 평가를 받아 안전 대상을 수상했다."

서울시의 용산구청 안전 대상 선정 소식을 접한 10.29이태원참사 유가족 고 최민석씨의 엄마 김희정씨가 지난 30일 서울 광화문에서 진행된 '내란청산 촉구, 155차 촛불대행진' 155차 촛불집회에서 비판을 전했다. 그는 "10.29 이태원참사는 천재지변이 아니었다. 시작부터 수습까지 모두 다 국가의 잘못이었다"라고 말했다.김씨는 "뻔뻔스럽게도 용산구는 박 구청장이 상을 들고 웃는 사진을 공개하고 '주최자가 없는 축제라도 안전은 지켜져야 한다'는 원칙을 세워 '사전 준비에서 사후 평가까지 안전관리 매뉴얼을 만들어 실행했다'고 자평하는 보도자료까지 배포했다"면서 "분노스럽다"고 질타했다. 서울시는 논란이 커지자 뒤늦게 수상 사실을 취소한 바 있다.그는 "오세훈 서울시장과 박 구청장이 피 흘리고 구멍 난 심장을 끌어안고 살아가는 유가족들을 조롱했다"며 "억울하게 망자가 된 희생자들을 두 번, 세 번 죽이며 2차, 3차 폭력을 휘두르는 이유는 (책임자들이) 처벌 받지 않았기 때문"이라고 강조했다.그는 이어 "오세훈 서울시장 사퇴하라" "박희영 용산구청장 구속하라" 등의 구호를 외치며 발언을 마쳤다.한편, 이봉안 마포은평서대문촛불행동 공동대표는 "(국민의힘 신임 당대표) 장동혁은 취임 일성으로 윤석열 면회를 약속하며, 이재명 정권을 끌어내리겠다고 했다"면서 "친일, 독재, 내란으로 점철된 정당에서 민주주의를 기대하기는 요원하다"고 지적했다. 그는 이어 "국힘당 해산만이 제대로 된 정치 개혁, 검찰 개혁, 언론 개혁, 노동 개혁, 교육 개혁 등 우리에게 주어진 수많은 난제를 풀어갈 해답"이라고 주장했다.진행을 맡은 김지선 서울촛불행동 공동대표는 검찰을 향해 "법무부를 점령하고 있는 검사들을 개혁의 주체가 아니라 개혁의 대상"이라며 "검찰 독재 정권의 본거지이자 범죄지 집단인 검찰을 완전히 해체해야 한다"고 말했다.이날 촛불집회 참가자들은 "검찰청을 해체하라. 국힘당을 해산하라" "국민이 명령한다. 검찰청을 해체하라" "내란세력 척결위해 특별재판부 설치하라" "국정농단 증거인멸 검찰청을 해체하라" 등의 구호를 외쳤다.또한 집회에서는 "국정농단 증거인멸 조작 수사 검찰청 내란동조"라고 쓴 천막을 찢는 퍼포먼스도 선보였다. 집회 참가자들은 집회를 마친 후 광화문에서 미국대사관, 광화문 교차로, 안국동 사거리, 종각역 지나 다시 광화문으로 향하는 촛불 대행진을 펼쳤다.촛불행동은 "다음 주부터 전 국회의원을 대상으로 검찰 개혁에 대한 입장을 묻는 설문조사를 할 계획"이라고 밝혔다. 이들은 이어 "'중수청을 어느 부처 산하에 둘 것인가' '공소청에게 수사권을 줄 것인가' 등 두 가지 질문을 국회의원들에게 전달하고 그 결과를 다음 촛불대행진 집회에서 발표하겠다"고 예고했다.