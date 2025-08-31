낙동강 녹조 창궐인데... 일요일엔 멈추는 녹조제거선

"일요일도 낙동강에는 녹조가 창궐하고 있는데, 왜 녹조제거선을 띄우지 않느냐."
30일(토)에 이어 31일(일) 낙동강 조사를 벌인 임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장이 가동하지 않는 녹조제거선을 두고 한 말이다. 낙동강네트워크는 녹조제거선이 30일에는 일부만 가동했고, 31일에는 한 척도 움직이지 않았다고 밝혔다.
임 집행위원장은 "토요일에는 낙동강 녹조제거선이 일부만 움직였고, 일요일에는 아예 멈춰 있었다"라며 "녹조제거선 업체 관계자한테 물어보니 '일요일은 쉬어야죠'라고 말했다"라고 전했다.
환경부는 올해 칠서취수장에 세 대, 창녕함안보·합천창녕보와 물금매리 취수장 쪽에 각 두 대의 녹조제거선을 가동하고 있다. <오마이뉴스>는 지난 23일, 주말에 멈춰선 낙동강 녹조제거선에 대해 보도했다. 한국수자원공사와 녹조제거선 업체가 평일만 운영하기로 계약을 맺었기 때문이다. ( [관련기사] 낙동강 녹조 창궐인데, 녹조제거선-폭기장치는 멈춰 https://omn.kr/2f1p5
)
<오마이뉴스> 보도 이후 한국수자원공사는 녹조제거선 운영 계약을 바꿨다. 낙동강유역환경청 관계자는 "녹조제거선은 그동안 평일만 운영하는 것으로 했다가 토요일까지 하는 것으로 바꾸었다"라고 밝혔다. 하지만 일요일은 여전히 공백으로 남아있다.
임 집행위원장은 "녹조제거선으로 녹조를 거둬내기에는 한계가 많다"면서도 "녹조제거선은 환경부, 한국수자원공사가 녹조와 관련해 하고 있는 대책 가운데 하나다. 그런데 주말이라고 녹조가 발생하지 않는 게 아닌데, 가동하지 않으니 답답하다"라고 말했다.
최근 한국수자원공사는 창녕함안보의 1개 수문을 개방해 일부 물을 아래로 흘러보내고 있다.
낙동강유역환경청은 현재 물금매리, 칠서지점에 조류경보제(관심-경계-대발생) 두 번째인 '경계' 단계를 발령했다. 조류경보제는 유해 남조류 개체수가 2주 동안 기준치를 초과하면 발령한다.