트럼프 '숙청·혁명' 발언 경로 찾는다... 위성락 "다신 이런 일 없게"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 24일 일본 도쿄의 한국프레스센터가 마련된 호텔에서 이재명 대통령의 일본 방문 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담을 하고하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

위성락 대통령실 국가안보실장이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 잘못된 정보를 전달한 국내외 경로를 파악하고 대처할 계획이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 25일(현지시간) 한미정상회담 3시간 전 "한국에서 지금 무슨 일이 일어나고 있는 건가. 숙청이나 혁명 같아 보인다"는 폭탄 발언을 본인의 SNS에 게재한 바 있다. 특히 당시 트럼프 대통령은 당시 관련 질문에 "한국의 새 정부가 매우 잔혹한 방식으로 교회를 습격하고 우리 군 기지에서 정보를 가져갔다고 한다"면서 내란 관련 특검 수사를 이유로 설명했다. 전 대통령 윤석열씨를 비호하고 부정선거 음모론을 주장하는 한국 극우 세력이 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)'로 대표되는 트럼프 대통령의 핵심 지지층과 확실히 연계됐고, 트럼프 대통령에게까지 영향을 미칠 수 있음을 드러내는 장면이었다.이에 대해 위 실장은 31일 KBS1라디오 <정관용의 시사본부>와 한 인터뷰에서 경로 파악·대처 입장을 밝혔다.그는 먼저 "(강훈식 비서실장-수지 와일스 미 백악관 비서실장 간 사전 대화 외에도) 국무부 등 다른 여러 경로를 통해 그 사안에 대한 객관적인 설명과 우리 입장을 사전에 입력시켰다"면서 "중요한 것은 (이재명) 대통령이 현장에서 직접 설명했고 트럼프 대통령이 '오해인 것 같다'고 해소된 것"이라고 밝혔다. 이어 "우리가 설명을 잘하고 대처를 잘한 측면도 있지만, 기본적으로 그렇게 문제가 될 사안은 아니라고 본다"며 "내란이 있었고 (그에 대해) 헌법과 법률에 따라 특검이 만들어져 조사하고 있는데, 그것은 한미가 공유하고 있는 가치, 법치주의에 따른 것이기 때문"이라고 말했다.다만 위 실장은 "이후에도 여러 가지 대처를 하려고 한다"고 밝혔다. 양국 극우 연대가 한미 관계에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 가능성이 이번 사태로 드러난 만큼 적절한 대응이 필요하다는 안팎의 지적에 일부 공감한 것이다.그는 "이 사안이 어떻게 된 것인지 명료히 드러나진 않았지만, 누군가가 트럼프 대통령에게 (잘못된 정보를) 입력시킨 것은 맞지 않나"라며 "미국 내에서 (잘못된 정보의) 입력이 있었는지, 한국 내에서 그렇게 입력하는 방향으로 작업한 분이 있는지 모르겠는데, 파악하고 적절한 대처를 하겠다"고 했다.또 "사안 자체가 불법·비리가 있는 것이 아니라 헌법과 법치주의에 따른 것이라 충분히 설명과 대처가 가능하다고 보지만, 다시는 이런 일이 있지 않게 해야 한다"고 덧붙였다.한편, 위 실장은 이번 정상회담 과정에서 이 대통령을 '친중 반미 인사'라고 의심하는 미 일각의 시선을 느낀 바 있냐는 취지의 질문에 "이번 회담에서는 그런 것을 느끼지 못했다"라며 "이번 회담을 하고 나선 그런 부분이 거의 해소됐겠다는 기대를 하게 됐다"고 밝혔다.그는 구체적으로 "(친중 반미 인사라는) 그런 부분들이 많이 완화되고 없어지고 있다는 걸 알 수 있었다"며 "수개월 전에는 조금 더 있었겠지만, 대선을 거치고 취임을 하고, 많은 한미 간 교류 있었기 때문에 그런 부분은 지속적으로 희석됐다"고 말했다.특히 "결정적으로는 저희가 일본을 거쳐서 미국을 가는 결단을 했고, 그 부분은 미국 조야에서 굉장히 긍정적으로 받아들였다"면서 "한일, 한미 관계를 선순환적으로 추구한다는 것이 (이 대통령이) 친중이고 반일·반미라는 인식을 무화시키는 데 기여했다"고 밝혔다.정상회담 이후에도 앞서 합의했던 '자동차 관세 15%'가 이행되지 않는 것에 대해서는 "맞물려 있는 다른 합의들이 있다"고 설명했다. 3500억 달러 규모의 대미 투자 펀드 등에 대한 이견으로 인한 지연이라는 설명이었다. 미국 측은 해당 대미 투자 펀드의 세부적인 내용을 확정해 문서화 할 것을 요구한 것으로 알려져 있다.이에 대해 위 실장은 "(대미 투자 펀드의 세부 내용을 정하려면) 법적 검토가 필요할 수도 있고 국회와의 논의도 필요할 수 있다"며 "그런 것들이 시간적으로 볼 때 이번 타이밍에 맞춰서 정상회담 때 다 완결 짓기는 어려웠기 때문에 그건 지속적인 협의 과제로 남겨져 있다"고 설명했다. 또한 "이런 형태는 우리만의 사례가 아니고 일본과 EU도 똑같다. 일본도 (세부 내용을) 협의하는 단계"라면서 시간을 갖고 내용을 채워갈 필요가 있다는 입장도 덧붙였다.