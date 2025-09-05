"월말이 무섭다"는 은행원 친구... 50 앞둔 저도 걱정입니다

큰사진보기 ▲중년은 노년을 어떻게 준비해야 할까? ⓒ Pixabay 관련사진보기

"또 월말이야. 무서워. 어르신들 몰려오면 정신이 하나도 없다."

"우리도 저렇게 세련된 노인이 되자."

"세련된 게 아니라 당연한 거지. 우리가 늙는다고 스타벅스 안 가겠어?"

"근데, 노년에 여유라도 있어야 스타벅스든 어디든 갈 수 있지 않을까?"

'저분들은 모아 놓은 돈이 얼마나 있을까. 혹시 연금으로만 생활할까? 자식들에게 의존할까?'

큰사진보기 ▲경제력을 꾸준히 유지해야 하는 노년의 삶

"선배, 나 요즘 조리학교 다녀. 당장은 퇴직금으로 버티고 있는데, 가족 먹여 살리려면 뭐라도 해야지."

큰사진보기 ▲건강이 중요한 노년의 삶

통계청 조사에 따르면 24년 65세 이상 고령인구는 우리나라 전체 인구의 19.2%로, 향후 계속 증가하여 25년에 20%, 36년에 30%, 50년에 40%를 넘어설 것으로 전망했습니다. 특히 저출산으로 인해 70대 이상 인구가 이미 20대 인구수를 넘어섰다는 점은 한국 사회의 구조적 변화를 단적으로 보여줍니다.출퇴근길 노약자석은 진작에 만석이고, 일반석에도 많은 어르신이 보입니다. 동네 공원에 산책을 나가도 나이 지긋하신 많은 분이 눈에 들어옵니다. 병원에서도 노인들의 긴 대기 줄은 익숙한 풍경입니다.서울의 한 요양병원 수간호사로 근무하는 한 친구는 "우리 병원에 자리 하나를 못 빼서 아버지 다른 병원에 모셨어"라고 말합니다. 주변의 다른 병원도 대기를 해야만 들어갈 수 있는 현실이라고 했습니다.은행에 근무하는 친구의 말입니다. 온라인 거래가 활성화 되면서 오프라인 지점이 줄어드는 만큼 한 지점에 몰리는 방문객 수는 늘고, 대부분 60세 이상 어르신들이라고 말합니다. 단적인 예지만, 버거킹이나 스타벅스에서도 어르신들의 모습이 흔한 시대입니다. 가끔 친구들과 이런 대화를 나눕니다.곳곳에서 노인들을 마주하면 자주 드는 생각이 있습니다.남 일이 아니란 걸 알고 있기 때문에 요즘 더 거리의 어르신들에게 눈이 가는 것인지도 모르겠습니다. 현재 다니는 회사 기준, 정년(만 60세)이 10여 년 남았습니다. 이마저도 제 의지로 결정할 수 있지는 않지만요. 하지만 '직장생활 근 20년 동안에도 노후 준비를 못 했는데, 앞으로 10년 동안 과연 노후 준비를 할 수 있을까?' 답답하기 그지없습니다.현실은 역시 녹록지 않습니다. 통계청이 발표한 가계금융복지조사 결과(2024)에 따르면, 아직 은퇴하지 않은 가구주의 8.4%만 '노후 준비가 잘 되어 있다'고 답했습니다. 반면, 절반이 넘는 52.5%는 '노후 준비가 잘 준비되어 있지 않다'고 응답했습니다. 은퇴한 가구 중 '여유 있다'고 답한 가구는 10.5%, '생활비가 부족하다'고 답한 가구는 57%였습니다.직장인들에게 노후란 단순히 먼 미래가 아니라, 당장 눈앞의 숙제이자 버거운 짐입니다. 그러나 해결하기 쉽지 않은 냉혹한 현실이기도 합니다. 노후에 크게 의지할 수밖에 없는 국민연금만으로 노년을 버티기는 부족합니다.올 상반기에 '국민연금법' 일부개정법률안이 국회 본회의를 통과해 명목소득대체율이 2026년부터 43%로 상향 조정됩니다. 국민연금 가입 40년을 채우면 43%를 받을 수 있다는 말인데, 보건복지부에 따르면 국민연금 가입자의 평균 가입 기간은 약 20년이었습니다. 이를 고려하면 실질 소득대체율은 21.5% 수준까지 떨어질 수 있다는 의미입니다. 요즘처럼 정년이 짧아진 시대에 40년을 꼬박 채울 수 있는 사람이 얼마나 될까요?한국보건사회연구원의 '2024년 노후준비 실태조사 및 진단지표 세분화 방안 연구'에 따르면, 30~69세 성인들은 '본인과 배우자가 은퇴 이후 필요할 것으로 예상하는 생활비는 얼마인가'라는 질문에 57.6%가 월 300만 원 이상이라고 답했습니다. 통계청 발표 자료에서 1인 기준 최저생계비는 약 125만 원이었습니다.물론 개개인의 상황에 따라 다르겠지만, 문제는 연금만으로는 일상생활이 불가능하다는 사실입니다. 통계청 발표 자료에 따르면, 65세 이상의 월평균 연금 수급액은 70만 원에도 못 미친다고 했습니다. 중년에게 자녀의 교육비, 결혼 비용 등은 여전히 지출 과제로 남아 있습니다. 계산기를 두드려볼 새도 없이 노후 자금은 순식간에 고갈될 수밖에 없습니다.최근 국가연금 개혁으로 기여율(국민연금 보험료율)을 9%에서 13%로 올리고, 소득대체율도 43%로 상향, 연금 고갈 시기를 15년 연장하여 약 2071년까지 안정성을 확보하는 등 정책적으로 움직이고는 있지만, 현실에 직면한 중년의 마음은 불안하기만 합니다.축복인지 재앙인지 모를 100세 시대를 맞은 오늘날, 은퇴 후에도 일을 해야만 하는 현실을 누구도 부정할 수 없을 것입니다.지난 8월 통계청의 발표에 따르면, 55~79세의 69%는 계속 일하기를 희망하며, 은퇴 후에도 평균 73세까지는 일하고 싶다고 답했습니다. 하지만 현실은 녹록지 않습니다. 55~64세 중 38.8%는 은퇴 후 일자리를 찾지 못한 상태, 찾은 일자리도 단순노무직 비중이 줄고 사무 및 서비스직이 다소 증가하는 상황입니다.대기업에 20여년 다니다 퇴사한 40대 후반의 후배에게 오랜만에 연락이 왔습니다. 서울시에서 지원하는 조리학교에 다니면서 요리 관련 자격증 취득을 준비한다고 했습니다.서울시는 이러한 사회적 문제를 인지하고, 2023년부터 'Seoul Learn 4050'이라는 중년 전용 지원 프로그램을 통해 직업 역량 강화, 재취업 및 창업 지원, 생계·노후 준비 상담, 디지털 역량 강화 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.많은 중장년층 직장인이 프로그램을 통해 새로운 기회를 모색하고, 기술과 지식을 보완하며, 경제적 안정성의 기반을 다지고 있습니다. 참여자는 매년 20% 이상 증가하는 추세로, 중년층의 경제적 자립과 삶의 질 향상을 위한 중요한 기회가 되고 있습니다.과거에는 직장인들이 정년까지 무리 없이 사회생활을 마무리할 때도 있었는데, 현시대의 직장인은 불안한 미래 앞에서, 중년이라는 무거운 시점에 새로운 도약을 준비해야 하는 현실이 매섭게 다가옵니다.자녀의 대학 진학, 취업, 결혼까지 아직 한참 남았다는 생각에 어깨가 무거울 때가 많습니다. 노년을 향하는 중년, 새로운 도약을 준비해야 하는 중년, 무엇을 대비해야 할지 늘 고민하며 살고 있습니다. 꾸준한 고민 끝에 지금 당장 점검해야 할 네 가지를 찾았습니다.첫 번째 '건강 점검', 단순하게 오래 사는 것이 아니라, 건강하게 오래 사는 것이 중요한 시대입니다. 당장 운동 습관, 정기 검진, 식습관 개선 등을 실천하는 것이 필요합니다. 28살 이후 20년 넘게 운동과 담쌓고 살다 최근 건강을 위해 운동(복싱)을 시작했습니다. 일주일에 3~4일, 꾸준히 3개월 이상 다니다 보니, 근육량도 늘고, 골밀도, 체지방 등에서도 변화가 일기 시작했습니다. 노년을 대비한 가장 기본적인 준비, 체력 점검이 아닐까 싶습니다.그다음은 '경제 점검', 은퇴 후에도 소득이 이어질 수 있도록 연금 체계 점검, 재취업 기회 탐색(자기계발), 투자 등 자산 관리가 필요합니다. 단순한 저축이 아니라, 예를 들어 역모기지 등 지속 가능한 생활 기반 마련 등이 핵심입니다. 은퇴 후에는 주거비 절약을 위해 지금보다 조금 더 외곽으로 거처를 옮겨 노후를 보낼 계획입니다.세 번째는 '관계 점검'입니다. 퇴직과 동시에 사회적 관계가 끊기는 경우가 많습니다. 동호회, 지역 커뮤니티, 자원봉사 등을 통해 새로운 인간관계를 형성해야 정서적, 육체적 고립을 예방할 수 있을 테니까요.마지막 '태도 점검', 육체적, 경제적, 정서적으로 불행한 노인이 아니라, 나 하나는 건사할 수 있는 당당한 노인이 되려면 마음가짐부터 달라져야 하지 않을까요. 국제 학술지 MDPI에 실린 연구(2024)는 50대가 은퇴 과정에서 정서적·심리적 건강의 중요성을 30,40대보다 훨씬 크게 인식한다고 밝혔습니다. 즉, 은퇴 후 삶의 질을 결정짓는 건 경제력뿐만 아니라 감정 조절과 심리적 안정이라는 것이죠.중년이라는 이름, 현재 가장 바쁘게 일하면서 자녀를 키우는 세대, 부모까지 챙겨야 하는 세대입니다. 아무리 여유가 없다 할지라도 지금부터 미래를 준비해야 그나마 조금이라도 더 윤택한 노년을 보낼 수 있습니다.오늘의 선택과 고민 그리고 습관이 내일의 노년을 결정합니다. 병원, 지하철, 카페, 공원에서 마주치는 어르신들의 모습은 이제 우리가 직면한 당연한 풍경이자, 미래의 내 모습입니다. 노후 준비는 선택이 아닌 필수, 남의 일이 아닌 내 문제입니다. 준비 없는 노년은 불행의 시작일 수 있지만, 지금부터의 작은 실천은 미래의 삶을 지켜낼 수 있는 기반이 되어 줄 것입니다.