한국 유일의 범선, '바다의 꿈'을 심다

큰사진보기 ▲코리아나호 정채호 선장 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲범선 코리아나호 전경 ⓒ 양진형 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2018년 9월 러시아에서 개최된 세계범선대회에서 종합 2위를 수상한 후 정채호 선장이 일본 아베 전 일본 총리와 중국 시진핑 주석, 러시아 푸틴 대통령과 찍은 사진. ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령실 이영호 해양수산비서관 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 성공기원 퍼포먼스 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

국내 유일의 범선 '코리아나호'를 지켜내기 위한 움직임이 본격화됐다. 지난 30일 전남 여수에서 사단법인 '우리바다수호단'이 출범하며, 바다와 섬의 가치를 높이고 범선 보존을 위한 전국적 연대가 시작됐다.출범식에는 여수시 소호동 소호마리나에서 열렸으며, 이영호 대통령실 해양수산비서관, 정채호 코리아나호 선장, 김낙현 한국해양대 교수, 선형수 글로벌관광1억명범국민추진위 공동대표, 정태균 전남도섬전문위원, 정영준 전남도 정책고문, 송길선 여수스포츠클럽 부회장, 조미선 국학박사, 배정근 오롯 지역콘텐츠 연구소 소장, 김훈 피타그라프 대표, 박근세 사진작가, 준비위원장을 맡은 선종필 '바다가 정원' 대표 등 40여 명이 참석했다.이들은 사단법인 출범을 기념, 코리아나호에 승선해 이순신 장군의 초도 순시길 일부인 여수~사도 해역을 항해하며 해양 관광 자원과 해양 영토 주권의 중요성을 되새겼다. 코리아나호는 길이 41m, 총 톤 수 135톤에 달하는 범선으로, 마스트 높이가 30m에 이르고 돛 11개를 모두 펼치면 931제곱미터, 논 한 마지기 넓이에 해당한다.1983년 네덜란드에서 건조돼 1989년 한국에 들어왔으며, 이후 진해 대동조선소에 관세 문제로 억류 중이던 선박을 정채호 선장이 구입해 '코리아나'라는 새 이름을 붙였다. 그 후 이 배는 단순한 항해 수단을 넘어 한국 해양사를 이어온 상징적 의미로 자리매김했다.정 선장은 코리아나호를 이끌며 일본·러시아 세계 범선 퍼레이드에 참가했고, 독도를 수차례 찾아 영토 주권 의식을 일깨웠다. 또한 여수와 블라디보스토크를 잇는 국제 범선대회에 출전해 우승을 거두는 등 민간 외교관 역할도 했다.실제로, 2018년 9월 러시아에서 개최된 세계범선대회에서는 종합 2위를 수상하기도 했다. 정 선장은 "지금은 고인 되신 일본 아베 총리와 현 중국 시진핑 주석, 러시아 푸틴 대통령과 그때 나란히 찍은 사진도 있다면서 "범선 운항 실력이 국력이라고 믿는 일본·중국·러시아 정상들이 우리를 인정해 줬습니다"고 전했다.범선 코리아나 호는 독도 수호를 위한 탐방에도 앞장서왔다. 2015년 8월, 신라 시대 울릉도(우산국)를 정벌한 동해왕 이사부 항로를 따라 탐사대원 50여 명과 함께 울릉도와 독도를 방문했다. 이어 2023년과 2025년 6월에도 코리아나호는 울진군 후포항 마라나를 출항해 장장 15시간의 항해 끝에 독도에 도착하는 등 다양한 항로를 통해 수차례의 독도 투어를 진행했다.그 외에도 코리아나호는 수많은 청소년과 국민에게 바다의 꿈을 심어줬다. 여수 앞바다에서 학생들이 범선에 오를 때 느끼는 긴장과 설렘은 단순한 체험이 아니다. 정 선장은 "무사 귀환과 함께 바다에서의 꿈을 나누는 것이 내 임무"라고 말한다. 이는 범선이 단순한 유물이나 관광 자원이 아닌, 살아 있는 교육 자산임을 보여준다.범선은 필수 유지 비용만으로도 연간 3억 5천만 원 이상이 든다고 한다. 그간 개인이 감당하면서 갑판장과 항해사 등 많은 자원봉사의 도움으로 우리 바다 알리기 활동이 30년간 유지되어 왔지만, 이제 정 선장은 여든을 앞둔 고령이라 향후 운영에 있어 벅찬 현실 앞에 놓여 있다.이영호 비서관은 "대한민국 유일의 범선인 코리아나호는 단순한 선박이 아니라 해양 강국을 향해 나아가는 국가적 상징"이라며 "섬과 바다를 사랑하는 한 사람으로서 보존 방안을 강구해 보겠다"고 밝혔다.코리아나호가 갖는 의미는 단순한 선박 보존을 넘어선다. 해양 문명에서 범선은 곧 국력의 상징이었다. 스페인과 포르투갈, 영국이 범선으로 바다를 제패하며 세계를 지배했던 역사적 사실은 여전히 유효하다. 정 선장은 "AI 시대에도 바다의 힘은 여전하다. 해저 광케이블이 AI의 동맥이 되듯, 바다를 소홀히 하면 국가가 기운다"고 말했다. 범선은 그 바다의 힘을 시각적으로 보여주는 살아 있는 교과서라는 뜻이다.정채호 선장은 "바다는 항상 변한다. 범선은 그 변화와 맞서 싸우며 바다의 기본을 가르친다"며 "승객들의 안전한 귀환과 함께 바다의 꿈과 열정을 심어주는 것이 내 사명"이라고 강조했다. 그는 자신을 '바다의 돈키호테'라고 부르며 "비록 고령이지만 힘이 닿는 한 현역 선장으로 바다를 누비고 싶다"고 전했다.이날 전국에서 모인 해양인들은 이번 수호단 출범이 단순한 행사에 그치지 않고, 코리아나호 보존을 위한 제도적 기반으로 이어져야 한다고 입을 모았다. 선종필 준비위원장은 "이 범선은 그동안 한 선장의 개인적 노력으로 버텨왔지만, 이제는 국가와 사회가 함께 책임져야 한다"며 "코리아나호가 후세에 대한민국의 해양 DNA를 일깨우는 교육의 장으로 활용되길 바란다"고 밝혔다.한편 이날 행사에 참석한 우리바다 수호단 참석자들은 2026년 여수 세계섬박람회의 성공 개최를 응원하는 전파단이 될 것을 약속하며, 퍼포먼스를 진행했다.