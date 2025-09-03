수신료국으로 강제 발령난 KBS 9시 앵커가 묻고 싶은 말

큰사진보기 ▲재수없는 KBS 표지 ⓒ 디페랑스 출판사 관련사진보기

"이 쪽지 하나가 누구에게든 전해져 공영방송의 미래 또는 TV 수신료의 가치에 대해 진지한 논의를 시작하는 데 작은 밀알이 될 수 있다면, 그것으로 족하겠다."

2008년, 이명박 대통령의 대선캠프 출신 인사가 YTN 사장으로 내정되자 기자들은 '낙하산 반대' 운동을 벌였다. 그 대가는 컸다. 주요 보도라인에 있던 기자들이 강원, 영남 지사 등으로 발령났고, 일부는 해고되거나 수년간 보도 업무에서 배제되었다. 정권은 직접 보도를 검열하지 않았다. 대신 인사 발령을 냈다. 목소리를 내지 못하게 만드는 가장 은밀하고도 확실한 방식이었다.2014년, MBC에는 보도 현장에서 비판적 목소리를 내던 제작 인력을 스케이트장 관리 업무로 보냈다. 앞서 2012년, 170일에 이르는 파업에 참여했던 구성원들에 대한 사측의 보복성 인사 발령이 2년째 지속되며 발생한 일이었다. 이는 정권 비판에 대한 대가를 치르게 하려는 노골적인 탄압이었다.2025년, 이번에는 KBS다. 한때 '뉴스9'에서 날카로운 질문을 던지던 앵커이자, 30년 넘게 한국 현대사를 기록해 온 기자였던 <재수없는 KBS>(2025년 7월 출간) 저자 김철민은 어느 날 갑자기 전화 한 통으로 프로그램 하차 통보를 받는다. 그리고 수신료국으로 인사 발령된다. 방송 제작 현장에서 평생을 보낸 그에게 수신료 행정 업무는 처음 접하는 외계어나 다름없었다.발령 사유는 단순했다. 윤석열 전 대통령이 경찰청 국가수사본부장으로 검사 출신 정순신을 임명했는데, KBS가 정순신 아들의 학폭과 2차 가해를 단독 보도했기 때문이다. 이 보도로 정순신은 하루 만에 자진 사퇴했고, 정부는 곧장 KBS를 향해 칼을 빼 들었다.윤석열 정부는 전기요금 고지서에 자동 부과되던 KBS 수신료를 따로 떼어내는 '수신료 분리 징수'를 밀어붙였다. 고지서와 청구 절차만 바뀐 것이었지만, 시청자 입장에서는 전기요금과는 별개의 고지서로 안내됐고, 자동이체도 일부 끊기며 마치 수신료가 '선택사항'이 된 것처럼 보였다.수신료 납부 의무는 그대로였지만, 납부 방식이 달라지자 "동의한 적 없다"며 항의하는 민원도 생겼다. 제도는 복잡했고, 설명은 턱없이 부족했다. 그 결과 수많은 시청자들이 수신료 납부를 놓치거나 외면했고, KBS는 수천억 원의 재정 손실을 입었다.정권의 압박 속에서 방송 제작 인력들이 수신료국으로 옮겨졌다. 겉으로는 '민원 대응을 위한 업무 지원'이라고 했지만, 실제 발령 대상은 윤 정권에 비판적이거나 전임 사장 체제에서 요직을 맡았던 이들이었다. 노골적인 보복 인사발령이 또 발생했다.그렇게 다큐멘터리 PD, 촬영 감독, 아나운서, 기자 등 제작 현장의 전문 인력들이 하루 아침에 의정부 수신료국에서 만났다."TV 수신료가 매달 신용카드 연결계좌에서 자동이체 방식으로 빠져 나가는데, 도대체 누구 맘대로 TV 수신료를 빼내 가는 거냐."2500원. KBS가 기업 광고에 의존하지 않고, 정부 지원에 손 벌리지 않으며, 정권의 눈치를 보지 않고 보도할 수 있었던 이유. 이제 그 가치를 설명하고, 오해를 풀고, 항의를 받아내는 일이 그들의 새로운 업무가 됐다.저자는 수신료국에서 받았던 민원들을 생생히 기록했다. 어찌 보면 사소해 보이는 민원은 수신료 분리 징수 제도의 허점과 불합리를 드러내고, 그 과정에서 공영방송의 가치가 국민들에게 어떻게 왜곡되어갔는지를 보여준다. 이를 통해 수신료 분리 징수가 단순한 행정 개편이 아니라, 공영방송을 정치의 도구로 전락시키는 과정임을 폭로한다.정권이 언론을 통제하는 구조적 문제도 날카롭게 드러낸다. KBS 사장 임명 구조만 봐도 그렇다. 여당 7명, 야당 4명으로 구성된 KBS 이사회에서 사장을 선출하고, 방통위를 거쳐 대통령이 임명장을 내린다. 겉보기에는 민주적인 절차처럼 보이지만, 실제로는 정권의 성향에 따라 공영방송 수장이 바뀌는 구조다.보수 정권이 들어서면 보수 성향 인사가, 진보 정권이 들어서면 진보 성향 인사가 주요 자리를 차지한다. 그 흐름이 워낙 반복되다 보니, 방송사 내부에서는 어느새 자연스럽게 권력의 눈치를 보게 된다. 편성도, 인사도, 보도도 정치적 바람에 따라 요동친다.문제는 이것이 이미 한국 언론의 오랜 악습이 되어버렸다는 것이다. '정치적 후견주의'라는 이름까지 붙을 정도로 말이다.저자는 자신이 몸소 경험한 수신료 분리 징수 사태를 통해 정치적 후견주의에 찌든 한국 정권과 언론을 꼬집는다. 불편한 보도 하나에 대통령이 제도를 고쳐 언론을 길들이려 한다는 사실로, 우리가 얼마나 쉽게 민주주의를 잃어버릴 수 있는지 보여준다.윤 정부에 대한 비판을 넘어서, 한국 언론이 얼마나 자주 정권의 눈치를 봐왔는지, 그리고 우리 역시 그걸 얼마나 자연스럽게 받아들여왔는지를 돌아보게 한다. 그래서 이 책은 단순히 불공정한 인사를 겪은 KBS 내부자의 억울함을 풀려는 고발문이 아니다. 언론이 왜 존재해야 하는가, 우리는 그것을 어떻게 지킬 것인가를 묻는 책이다.이 책에는 저자가 직접 겪은 절망, 수신료국에서의 부당한 경험, 민원인들의 분노와 시청자들의 실망, 그리고 정부가 얼마나 교묘한 방식으로 언론을 길들이려 했는지가 또렷하게 담겨 있다. <재수없는 KBS>는 굳이 극단적인 비유를 덧붙이지 않아도, 이미 한국 언론이 마주한 위기의 본질을 보여주기에 충분하다.수신료는 다시 통합 징수로 돌아왔다. 윤석열 전 대통령(2024년 8월), 최상목 전 권한대행(2025년 1월)의 연이은 거부권 행사에도 불구하고, 2025년 4월 17일, 방송법 개정안이 국회 본회의 재표결을 통과했다. 무려 22년 만의 일이었다.그러나 1년 9개월이라는 시간 동안 쌓인 상처는 쉽게 아물지 않는다. 무너진 신뢰를 회복하는 일은 단순한 제도 복원이 아닌, 시간과 진심이 필요한 일이다. 다시 예전의 KBS로 돌아갈 수 있을까. 아니, 돌아가는 것이 답일까. <재수없는 KBS> 끝까지 질문을 던졌다.그는 목적을 이뤘고, 다음은 우리의 몫이다.