비만 오면 '멍청이다리'로 불리는 사정

큰사진보기 ▲임실 오수천, 조선 시대의 원수평보 위치 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수천 왼쪽, 한거리보 수리 시설 들녘 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수천과 둔남천 합류 두물머리, (위 사진 두 장)오수천 둔남천 합류, (아래 왼쪽) 오수천, (아래 오른쪽) 둔남천 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 신포정, 둔남천 천변 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 한거리보 부근 현재 교량, 교량 앞 50m 지점이 한거리 세월교 위치 ⓒ 이완우 관련사진보기

의정부의 판결과 남원부의 판결은 엄중한 것이다. 원수평보의 백성이 제방 쌓는 것을 방해하는 것은 참으로 근거가 없는 짓이다. 남원 부사는 한거리보의 제방을 속히 쌓을 수 있도록 조치하라.

큰사진보기 ▲이승우 소지, 1 소지 2 서압 3 제사(뎨김), 임실 오수 김진영 향토역사탐구가 소장 고문서 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오수 옛날 한거리 부근. (위) 향토수호공적비, 둔남천 교량 (아래) 호국영웅 박준규 준장 흉상, 둔남천 트러스트 교 ⓒ 이완우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 인터넷 블로그, 흘러가는(김진영) 티 스토리, '남원 이승우 소지' 내용을 기사 작성에 참고하였습니다.

백중을 일주일 앞둔 지난달 30일, 섬진강 지류인 오수천 들녘은 벼 이삭 패는 녹색 물결이 무더운 바람에 출렁였다. 오수천 제방을 걸으며 멀리 천황지맥 능선을 천천히 살펴보는 여유를 부렸다. 오수 분지는 하천 수량이 풍부하고 비옥한 충적토의 들녘이 넓다. 이 지역은 백제 시대 거사물현으로 교통의 중심지였다. 천년을 이어오는 오수개 설화로 뿌리 깊은 고장이다.오수천이 잘 정비된 양쪽 제방은 농로이며 도로 역할을 하고 있었다. 물 흐르는 유로 밖 빈터는 여름철 초록 풀밭에 야생화도 생기 넘치는 풍경을 이루었다. 오수천과 둔남천이 합류하는 두물머리의 800m 아래 하천에 보가 설치되어 물이 넘쳐흐른다. 이 부근에 수백 년 전부터 원수평보(元水坪洑)가 있었다고 한다. 이 보의 수리 혜택을 받았던 들녘이 넓게 펼쳐졌다.조선 시대 하천의 모습은 하천 양쪽으로 높은 제방이 잘 정비된 현대와 달랐다. 옛날 하천은 물이 흐르는 유로, 모래와 자갈밭의 강변(갱번), 수초가 무성한 습지, 물웅덩이로 넓게 고여 있는 자연 저수지(하천 연못) 등 다양한 하천 지형이 천연스럽고 넓게 어우러졌다.하천 강변의 모래와 자갈 더미에는 봄에는 할미꽃이 무성하게 피었고, 습지에는 여름에 여뀌꽃 등 다양한 야생화가 지천이었다. 하천의 자연 생태계가 살아 있는 청정한 환경이었다. 습지와 저수지(하천 연못)에는 온갖 수생 곤충, 물고기, 양서류와 파충류가 서식하였다.조선 시대의 보는 현대 하천에 설치된 보(洑)와 상당히 개념이 다르다. 현대는 토목 재료나 공법이 발달하여 하천을 상당한 높이로 가로질러 튼실한 보를 설치한다. 조선 시대에는 이런 토목 구조물 설치가 기술적으로 어려웠다.조선 시대에 농업용수를 공급하는 보는 하천 지형에 자연스럽게 형성된 커다란 웅덩이에 수로를 내고 둑을 이어서 쌓아 보 아랫녘의 농경지에 물을 공급하는 세로로 긴 형태의 시설이었다.오른쪽에 오수천과 왼쪽에 둔남천이 흘러내려 두물머리를 이루는 지점에 이르렀다. 둔남천은 오수천보다 하천 규모가 작다. 둔남천은 임실 성수산 태조기도터 기도 샘에서 발원한다. 오수천은 장수 팔공산 기슭에서 발원해 내려오는데, 둔남천보다 훨씬 넓은 유역에서 물이 모인다. 오수천과 둔남천이 합류하며 형성한 부채꼴 충적지에 천년의 세월 동안 오수 역참 지역인 역촌(驛村)이 유지되었다. 이곳 역촌은 상주 인원이 천여 명에 이르러서, 작은 현의 인구수보다 많았다.역촌의 역참은 왕명의 하달과 지방관들의 공문서 전달이 중요한 임무였다. 역마(驛馬)를 길러 보유하며, 관리들의 이동 수단으로 제공했다. 세금이나 진상하는 물자를 운송했고, 죄인을 호송하고 통행인을 단속하기도 했다. 위급할 때는 군사적인 역할도 하였다. 역참끼리 연결하는 국가 시설인 역도(驛道)를 유지 보수하였다. 역촌의 운영 경비를 마련하고, 파견 근무하는 찰방 등 관리나 세습하여 역역(驛役)을 담당하는 역리나 노비들의 생활을 위해서 역둔토 등 농지도 경작해야 했다.역참 제도는 1895년에 폐지되었다. 천 년 이상을 이 지역 교통의 중심지로서 국가의 역참 시설과 기관이 운영된 역촌의 흔적이 이제는 거의 남아 있지 않다. 오수 역참의 기록, 역참의 시설이나 운영 등의 자료도 찾을 수 없다. 역참이 병조(兵曹)의 관할이어서 역참의 운영과 정보가 군사 기밀 성격이었다고 한다.오수 시장터 가까이에 수령 500년 은행나무와 역참지 표지석이 천년 역사의 역촌 흔적으로 남아 있다. 둔남천을 따라 오수 시가지 천변 도로를 걸었다. 저라산 기슭의 소나무 숲속에 신포정 정자는 둔남천의 절경이다. 이 산 아래 관월리에는 고려 시대의 미륵 석불 등 문화유산이 천년 세월의 비바람을 견뎌냈다.오수천과 둔남천이 합쳐지는 지점에서 900m 위쪽에 둔남천을 건너는 두 개의 다리가 보인다. 오래된 시멘트 교량과 새로운 철제 트러스트 교량이 나란히 있다. 이 두 다리의 50m 앞에는 오래전에 세월교(洗越橋)가 있었다.세월교는 하천 바닥에 딱 붙어있었다. 다리 아래 구멍으로 하천물을 흘러가고, 비가 많이 오면 하천이 다리 위로 넘쳤다. 멍청이다리, 이 지역에서는 이 다리를 이렇게 불렀다. 이 세월교는 흔적도 없다. 이 세월교를 건너가는 이 부근의 옛길을 한거리라 불렀다.조선 시대에 이 한거리 길이 건너가는 둔남천에 수백 년 동안 한거리보(漢居里洑)가 있었다. 한거리보에서 내려가는 수로의 물이 저라산 아래 관월리 앞 너른 농토에 농업용수로 활용되었다. 그런데 언젠가 한거리보가 홍수로 제방이 떠내려갔다.둔남천 한거리보 들녘 사람들이 한거리보를 복구하려 했다. 그런데 한참 아래의 오수천 원수평보 들녘 사람들이 원수평보의 수량이 적어진다며 한거리보 복구를 방해했다. 한거리보 들녘 사람들이 남원부(南原府)와 의정부(議政府)에 차례로 호소하여, 한거리보를 복구해도 된다는 승소 판결을 받았다. 그러나 원수평보 들녘 사람들은 여전히 승복하지 않았고, 한거리보를 여전히 복구하지 못하게 하였다.이때 사정을 증명하는 한지 60cm×93cm 크기의 소지(所志)를 이 지역 김진영 향토역사탐구가가 소장하고 있다. 소지는 조선 시대에 백성이 관청에 올렸던 진정서 양식이다. 남원부(南原府) 오수(獒樹)에 사는 이승우(李承宇, ?~?)가 전라도 순찰사(巡察使, 도지사)에게 소지를 올렸다. 소지에는 '계사년(癸巳年) 6월' 표기만 있어서, 정확한 년대는 알기가 힘들었다.소지에는 이제까지의 경과를 밝히고, 한거리보를 다시 쌓을 수 있게 처분해 주기를 바라는 내용이 해서체로 정성껏 씌었다. 이에 전라도 순찰사가 초서로 판결을 써서 이승우에게 돌려준 내용은 다음과 같다.이 소지에, 전라도 순찰사가 쓴 판결문을 제사(題辭) 또는 뎨김(題音)이라고 한다. '일(一)' 자와 '심(心)' 자를 결합한 순찰사의 서압(署押, 사인)이 선명하다.원수평보가 있는 오수천은 둔남천이 합쳐서 수량이 많았다. 한거리보는 원수평보에서 1.7km 위쪽의 둔남천에 있었다. 둔남천은 수량도 적은 하천이었다. 한거리보를 복구해도 원수평보의 수량에는 영향이 없었다. 원수평보 들녘 사람들의 주장은 상식적으로도 타당하지 않았다. 이승우의 소지에는 한거리보 들녘 사람들의 억울함과 간절함이 가득 담겨 있었다.지엄한 왕명을 대리하는 의정부와 남원 부사의 판결은 엄중하였다. 그런데 원수평보 들녘 사람들이 이러한 공식적인 판결을 계속 무시하고 있었다. 조선 시대 후기, 사회의 기강이 흐려진 모습일까?이 소지에 표기된 계사년은 조선 후기에는 1833년과 1893년이다. <순조실록>에 의하면 1821년 6월 초부터 9월 말까지 4개월 동안 장마가 계속되어 큰 피해가 있었다. 기자는 이승우가 소지를 쓴 시기를 1833년으로 추정했다.이승우의 소지에 나타난 벼논에 물대는 수리 시설 다툼은 오수역참 들녘에서 200년 전 벌어진 원수평보 사람들의 갑질이 아니었을까? 이 소지의 다툼 배경에 천년 역사 오수 역참의 영향력이 연상되었다. 한거리보 들녘 농경지를 차지하려는 어떤 세력의 의도가 아니었을까?조선 시대 후기, 역참 제도 운용에 많은 문제점이 노출된다. 역리와 역졸들은 역참의 일이 힘들어 도망자가 발생했다. 역마나 역둔토 등 역참의 국가 재산이 지역 토호나 역참의 찰방에게 잠식되어 갔다. 어느 역참에는 찰방이 권세를 부려 유서 깊은 사찰 옆에 명당을 차지하여 선산으로 쓰면서 사찰이 없어진 사례도 있었다.수백 년 동안 오수 들녘에 물을 공급하였던 한거리보는 이제 흔적도 없다. 옛날 한거리보가 있던 한거리에서 350m 위쪽에 튼실하게 설치된 장성보가 있다. 현재는, 이 장성보가 둔남천의 물을 옛날 한거리보 들녘에 공급하고 있다. 백중 절기를 앞둔 들녘의 논에는 벼 포기들이 무성하게 자라고 있었다.