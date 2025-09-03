오로지 대중교통만 이용해 다녀온 오대산 두로령 트레일

AD

트레일 코스를 정할 때 첫 번째로 염두에 두는 것은 교통편이다. 가능하면 택시를 배제하고 대중교통이 닿을 수 있는지부터 먼저 조사를 한다. 시내버스가 들머리와 날머리 인근에 닿지 않고, 설령 있다고 하더라도 시간이 맞지 않으면 일단 탈락이다.그 트레일이 훌륭하다는 평판이 있더라도 심사에서 배제될 수밖에 없다. 그렇다고 절대적인 것은 아니다. 간혹 베이스캠프 역할을 하는 읍내와 10킬로미터 내외의 근접한 곳에 있는 트레일이라면 택시를 부르는 경우도 있다. 물론 그렇게 감성을 폭발할 만큼의 동인이 있어야 하는 것은 당연하다.그래서 가고 싶어도 가지 못하는 트레일 코스가 많다. 대표적으로 강원도가 그렇다. 그중에서도 동쪽으로 갈수록 산악지대가 형성되고 인구밀도가 낮아지기 때문에 버스 운행이 매우 제한적이다. 지금은 지자체에서 공공버스를 운행하여 그나마 깊은 산골까지 들어가기도 하지만 그것도 하루에 많아야 몇 번인 곳이 태반이다. 여행자에서 친절(?) 하지 않은 공공버스로 인해 백두대간의 틈바구니 트레일을 찾아 나서는 것은 언감생심이었던 것이다.하지만 얼마 전 나는 기적처럼 완벽하게 당일 트레일 여정의 큐브를 맞추어냈다. 오대산 두로령 트레일이었다. 교통편이 불가능하여 그동안 마음으로만 품고 있었다. 오래전부터 교통이 용이한 상원사에서 넘어가는 것만 생각했는데, 그것은 반대편 오대산 내면분소에서 버스를 타고 홍천으로 나갈 방법을 찾을 수 없었기 때문이었다.1300미터가 넘는 방태산, 구룡덕산, 가칠봉, 약수산, 응복산, 두로봉 등이 둘러싸고 있는 첩첩산중의 골짜기여서 홍천까지 나간다는 것은 상상도 하지 못할 일정이었는데, 하지만 바로 지난주에 돈오처럼 바로 꿈의 여정을 찾아낸 것이다.3번 갈아타야 할 버스 시간의 연결고리를 완성할 수 있었다. 내면분소는 바로 강릉과 접해 있는, 홍천에서 가장 동쪽 끝에 있는 오지이다. 당일에 마무리하기엔 기나긴 여정이지만 무박하지 않을 정도라면 충분히 감내할 수 있었다.지난밤부터 내리기 시작한 비는 8월 26일 아침 녘 홍천버스터미널에 도착했을 때 다행히 그쳤다. 하늘은 아직도 퍼부을 게 많은 듯 여전히 험상궂었다. 오후에도 비가 온다는 예보가 있었다면 집을 나서지 않았을지도 모른다. 그 예보를 믿고 나는 비를 맞으면서도 집을 박차고 나온 것이다.설령 운행 중 비가 온다고 하더라도 감수할 생각이었다. 그만큼 오늘 트레킹에 대한 의지가 남달랐다. 의지의 압력이 한껏 상승했을 때 다소 무리가 있더라도 감행해야 후회하지 않을 것이라고 나는 생각했다. 그만큼 오늘 여정은 나의 트레킹사에 한 획을 긋는 역사적인 사건이었다.홍천에서 내면분소까지는 긴 여정이 뒤따랐다. 먼저 홍천에서 8시 30분 서석행 버스를 타고 한 시간 남짓 가서 다시 내면 가는 버스를 갈아탔다. 해발 886미터의 상뱃재를 넘어 고지대로 접어들었다. 그리고 내면에서 또다시 10시 30분에 출발하는 목맥동행 버스를 갈아타기 위해 터미널 부스에서 기다렸다.서석을 출발할 때 다시 내리기 시작한 비는 여전히 가늘어질 기미를 보이지 않았다. 촌로 몇 명이 좁은 터미널 부스에서 말없이 비 내리는 창밖을 물끄러미 내다보고 있었다. 내면 읍내는 숨을 죽이고 먹장 구름에 짓눌려 있었다. 이런 비에 내면분소까지 가야 하나 하고 잠시 망설였다.정오 전에 비가 멈춘다고 했으니 다시 믿어보기로 했다. 그럼에도 이 정도로 비가 계속 내린다면 심각하게 고민을 하지 않을 수 없었다. 욕심은 금물이다. 나는 나의 판단을 믿었다. 어쨌든 내면분소에 도착해서 결정하기로 했다.나를 포함해 3명을 태운 조랑말 같은 소형버스는 곡예운전을 하듯 빗줄기를 뚫고 굽이진 구룡령로 길을 달렸다. 구룡령은 한계령 못지않은 험악한 고갯길이다. 와이퍼는 정신 사납게 움직였다. 중간에 한 명씩 내려놓고 구룡령로를 빠져나온 버스는 속도를 늦추지 않고 은둔의 땅으로 들어갔다. 거대한 산맥 사이로 하늘이 보이지 않는 깊은 골을 따라 나는 은밀하게 잠입하고 있었다. 빗줄기의 기세는 여전히 꺾이지 않았다.하지만 30분 후 목맥동 종점에 도착하자 잠시 후 기적처럼 비가 잦아들었다. 버스기사는 내리는 나에게 "여기서 다시 나가려면 1시 50분까지 와야 합니다"라고 말했다. 그 시각이 마지막 버스라는 것이다. 나는 설마 그런 일이 일어나지 않을 것이라고 생각하며 알겠노라고 건성으로 응답했다.버스에서 내리자 바로 멀리 내면분소 건물이 시야에 들어왔다. 나는 약해진 비를 맞으며 그곳을 행해 걸었다. 그러니까 집에서 나온 후 5시간 만에 여기에 도착한 것이다. 오랫동안 상상 속에서만 머물던 풍경이 현실이 되어 내게 다가오고 있었다.아무도 없는 분소 건물 처마에서 레인재킷을 입고 심호흡을 한 후 두로령을 향해 텅 빈 숲 속으로 발길을 옮기기 시작했다. 천상의 문을 열고 들어가듯 세속의 형상들은 사라지고 미지의 세계가 끝없이 이어졌다. 다시는 돌아갈 수 없는 길처럼 길은 나를 산속으로 밀어 넣었다. 미몽에 빠진 나는 그 공간에 나를 맡겼다.숲길은 비에 흠뻑 젖어 있었고, 질식할 것 같은 육중한 구름이 계곡까지 낮게 드리운 채, 바로 옆 계곡에서 물소리가 계속 들려왔다. 나는 크게 숨을 들어마셨다. 웃자란 수풀에서 빗방울이 계속해서 등산화에 떨어졌다. 밑창갈이까지 한 등산화여서 방수 능력은 거의 상실했지만 그래도 잘 버텨줄 것이라고 기대했다.30여분 지나자 다리가 나왔다. 이제 가늘게 내리던 비가 완전히 멈추자 기다렸다는 듯이 새소리가 들려왔다. 레인재킷을 벗어 배낭에 넣고 다시 걷기 시작했다. 계곡물소리는 줄기차게 이 좁은 계곡을 공명 시키고 있었다. 경사가 심해질수록 물소리는 폭포처럼 더욱 깊고 우렁찼다. 현실에서는 느낄 수 없는 몽환적인 적막함 속에서도 물소리는 이 산중을 지배하고 있었다.고도가 상승할수록 숲은 더욱 우거졌다. 오대산의 단풍은 전반적으로 명성이 자자하다. 이 내면분소 트레일도 가을이면 만산홍엽을 자랑한다. 그래서 가을 단풍철에는 관광버스를 대절한 사람들이 많이 찾는다. 하지만 지금은 여전히 지루한 녹음의 세계에서 벗어나지 못하고 있다.깊은 숲의 정령에 사로잡혀 온갖 번민과 욕망을 잊은 채 오르다 보니 계곡 물소리도 시나브로 잦아들고 있었다. 목표한 거리가 줄어들고 있다는 방증이다. 모든 게 순조로웠다. 하지만 계곡과 멀어질 즈음에 넓은 공간이 나왔고 여러 가지 팻말과 이정표가 시야를 사로잡았다. 두로령 옛길에 바리케이드가 쳐져 있었던 것이다. 그리고 우측 급경사면에 나무계단으로 우회길을 만들어 놓았다.어쩔 수 없이 눈물을 머금고 나는 우회길로 무거운 발을 옮겼다. 급경사 계단이 기약 없이 이어졌다. 숨이 금방 차올랐다. 처음엔 통신이 안 되어 GPS의 지도가 보이지 않았지만, 차츰 고도를 높이자 간신히 통신이 열리기 시작했다.해발 950미터에서 1310미터까지 표고차 360미터를 지도상으로 1킬로미터 거리를 올라가야 하는데, 삼각함수를 동원하지 않더라도 평균 경사각을 짐작할 수 있었다. 이렇게 억지로 만든 등산로는 악마의 고개가 되기 마련이다. 나는 복잡한 심경을 감추지 않으며 쉬다 오르다를 반복하면서 힘겹게 고도를 높였다.내 육체는 이미 트레킹 행위에 적합하게 변화되어 있었다. 격한 등반에 적응되어 있었던 심장과 허파는 이제 트레일에 맞게끔 환경적 변이가 끝나 있었던 것이다. 이 정도의 등산로를 감당하지 못하고 쩔쩔매는 나를 보고 문득 비애감이 일었다. 그렇게 한 시간 동안 용을 쓰며 두로령 마루금에 오르자 드디어 하늘이 열렸다.두로령은 이미 오래전부터 화전민들이 넘어 다니던 고갯길이었다. 한때는 446번 지방도로라고 정식으로 명칭이 붙은 산간도로였다고 하는데, 지금은 오대산이 국립공원으로 지정되면서 도로로서 사용하지 않았다고 한다. 오대산이 국립공원으로 지정되지 않았다면 아마도 구룡령처럼 도로화가 되었을지도 모른다. 1310미터의 두로령은 오대산 종주의 핵심적인 마루금이고 우리나라에서 트레킹으로 갈 수 있는 가장 높은 고개이다. 전체적으로 볼 때도 만항재 다음으로 높다.나는 두로령 표지석 앞에 앉아 풍경 속에 잠시 머물렀다. 바람이 불었다. 때로는 나뭇가지가 휘어질 정도로 강하게 불었다. 구름을 동쪽으로 빠르게 밀어내면서 잠시 태양을 보여준 하늘은 다시 닫았다. 그 후엔 다시는 태양을 볼 수 없었다. 오래전 오대산에 왔던 기억이 뇌리에 기웃거렸지만 나는 계속 바람에 나의 의식을 맡겼다.두로령에서 상원사로 가는 길은 내면분소 트레일과는 달리 비포장도로 형태이다. 아쉽지만 숲길의 아늑한 정취는 없다. 해발 1300미터에 월정사의 말사인 북대미륵암이 자리 잡고 있어서 차량이 빈번했다. 나는 상원사까지 5킬리미터가 넘는 길을 한 번도 쉬지 않고 내려갔다. 딱히 쉴 만한 곳이 없기도 했다. 내려가던 승용차 한 대가 나에게 아래까지 태워주겠다고 권했지만 나는 정중하게 거절하였다. 지친 내 뒷모습을 보고 측은지심이 들었는지 모른다. 쓴웃음이 나왔다.이제 18킬로미터 같은 14킬로미터를 걸어 상원사 공원에 도착하였다. 우회길로 오느라 거리는 4킬로미터 줄었지만 에너지 소비량은 그것을 넘고도 충분해서 전혀 고맙지 않았다. 이곳 풍경은 몇 년 전 선재길을 따라왔을 때와 별반 다르지 않았다. 시간이 많이 남아 상원사에 잠깐 들러볼까 했으나 가지 않고 한가롭게 국립공원 분소 건물 옆에서 버스를 기다렸다. 벌써 오후 다섯 시가 넘어가고 있었다.월정사로 가는 비포장 도로는 처음 왔던 30년 전과 거의 변함이 없었다. 그때나 지금이나 버스가 다녔다. 비포장이지만 요동은 심하지 않았다. 나는 버스 차장 밖 오대천과 동대산 능선에 시선을 주며 이런저런 생각에 잠겼다. 아내를 처음 만났던 기억과 동대산을 힘겹게 넘어 노인봉까지 갔던 그해 여름이 떠올랐다.그런 기억의 파편 사이로 선방일기라는 책도 나타났다. 1970년대 초 정체가 불분명한 지허라는 필명을 가진 스님이 쓴 소책자이다. 동안거 생활을 그린 그 책의 첫 장에는 진부 버스정류에서 월정사를 거쳐 상원사까지 60리 길을 걸어가는 광경이 나온다. 상원사는 월정사의 산내 선방이었다.바랑을 둘러멘 운수납자가 만행을 멈추고 오대천을 따라 걸어가는 모습을 상상해 본다. 나는 강원도의 중심 내면분소에서 두로령을 넘어 진부로 향하고 있었다. 지허는 수행을 위해 60 리 길을 걸어 상원사로 갔지만 나는 상상 속에 머물던 두로령을 찾아 멀고 먼 여정을 마치고 있었다. 지허가 간화선 수행의 길을 걸었다면 세속적인 나는 여전히 답을 알 수 없는 부조리한 길을 걷고 있었다.