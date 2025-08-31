강릉의 '악몽'으로 기억될 8월 31일... "이 정도로 심각할 줄은"

큰사진보기 ▲지원생수2002년 태풍 루사 당시 강릉은 도시 기능이 마비될 정도로 막대한 피해를 입었다. 당시 시민들은 전국 각지에서 보내온 생수 지원에 의지하며 하루하루를 버텼다. 23년이 지난 지금, 역설적이게도 그 상황이 다시 반복되고 있다. 이번에는 태풍이 아닌 극심한 가뭄으로 인해 강릉이 물 부족 위기에 직면한 것이다. 차이는 있지만 공통점은 뚜렷하다. 그때도, 지금도 전국의 도움으로 강릉이 버티고 있다는 점이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시 홍제정수장재난사태로 선포된 강릉에 전국 각지에서 소방차가 모여 급수 지원을 펼치고 있다.(2025/8/31) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시 홍제정수장서울,인천,경기 울진 등 전국에서 지원온 소방관들(2025/8/31) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲급수지원하는 소방관무더위가 기승을 부리는 오후, 소방관들은 산불 현장에서 불을 끄는 것처럼 분주하게 움직이며 현장 대응에 나섰다(2025/8/31) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국에서 도음을 주는 소방관 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲생수전국에서 지원된 생수가 강릉 아이스아레나에 차곡차곡 쌓여 있다.(2025/8/31) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐저수율이 15% 이하로 떨어진 오봉저수지는 물을 저장하는 저수지라기보다 폐광산을 연상케 한다.2025/8/31)( ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물절약 캠페인 플랭카드가 내걸린 수영장 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐강릉시민에게 물을 가득 채워줄 날을 기다리는 저수지이지만, 현재는 시민들이 갈증을 느끼게 하는 저수지가 되어 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉 시민들에게 '8월 31일'은 두 번의 '악몽'으로 기억될 것으로 보인다.2002년 태풍 루사가 하루 870.5㎜의 기록적 폭우를 쏟아내며 도시를 초토화시킨 날, 그리고 2025년 오봉저수지의 저수율이 15% 이하로 떨어져 '제2의 제한급수'에 돌입한 날로 말이다.아이러니하게도 23년 전에는 '너무 많은 물'이 도시를 집어삼켰고, 이번엔 '너무 적은 물'이 시민들의 삶을 위협하고 있다.극심한 가뭄에 시달리고 있는 강릉시는 이날 제한급수 2단계에 들어갔다. 이에 따라 수돗물 공급량의 75%가 차단되고, 오봉저수지의 농업용수 공급도 중단된다.이번 조치로 강릉 시민 5만 3천 가구가 직접적인 영향을 받게 되며 수돗꼭지를 아무리 돌려도 물은 가늘게 졸졸 흐르는 정도의 상황이 된다.그간 강릉시는 장단기 대책을 마련하며 분주히 움직였다. 정부 역시 각 부처 장관과 여당 대표가 현장을 직접 찾아 대책을 논의했고, 8월 30일 마침내 이재명 대통령이 강릉을 직접 방문해 자연재난으로는 처음으로 재난사태를 선포하기도 했다. 정부와 지자체가 예비비 투입, 군 병력 및 장비 지원, 긴급 급수차 운영 등 종합적이고 신속한 대응에 나선 것이다.강릉노암동의 주부 김진희(45)는 "이 어려운 상황에 긴급재난지역으로 선포돼 조금은 안심이 된다"며 발빠르게 대처해준 정부에 감사를 표했다.또 다른 한 여성은 "물동이에 물을 받아놓고 '언제 물이 안 나올까' 두려워 하며 살고있는데 마음만이라도 안심할 수 있어 다행"이라고 재난지역 선포에 고마움을 표했다.이날부터 강릉의 물 부족 사태에 대응하기 위한 범정부 차원의 총력 지원도 본격화됐다. 서울·인천·경기·울진 등 전국 각 지역에서 달려온 소방차들은 하루 종일 인근 지역 소화전에서 물을 담아 홍제정수장에 공급했다. 이날 투입된 차량은 강원도 내 20대를 포함해 총 71대에 달했다.한낮 기온이 35℃까지 치솟은 이날 오후, 소방관들은 소방호스를 들고 쉴 새 없이 정수장에 물을 쏟아부었다. 땀으로 범벅이 된 소방관들은 숙련된 손놀림으로 정수장에 물을 채워 넣느라 여념이 없었다. 이번 긴급 급수는 중앙정부와 지방정부가 합심해 '물 부족 재난'을 막기 위한 총력 대응에 나섰음을 보여준다.울진에서 지원 온 이재오 소방관은 "울진 산불이 발생했을 때 강릉에서 도움의 손길을 주어 큰 힘이 되었다"며 "이번에는 우리가 강릉 시민들에게 보답할 차례"라고 말했다. 이어 그는 "하루빨리 비가 내려 시민들의 걱정을 덜었으면 좋겠다"며 "끝까지 최선을 다해 물을 싣고 오겠다"는 각오를 밝혔다.서울에서 지원 온 한 소방관도 현장의 심각성을 전했다. 그는 "솔직히 이 정도로 심각한 줄은 몰랐다"며 "현장에 와 보니 시민들의 불안이 피부로 느껴진다"고 말했다. 이어 "소방관으로서 할 수 있는 최선을 다해 강릉 시민들에게 도움이 되고 싶다"며 "물을 아끼려는 시민들의 작은 노력이 더해진다면 우리가 공급하는 물과 함께 큰 힘을 발휘할 것"이라고 강조했다.또 다른 현장에는 전국에서 보내온 생수도 쌓여 있었다. 강릉 아이스아레나 앞에는 시민들에게 배부할 지원 물품이 차곡차곡 정리돼 있었다. 강릉시청 관계자는 "내일부터도 전국 각지에서 더 많은 생수가 계속 도착할 예정이라 시민들은 안심해도 된다"고 밝혔다.그러나 아무리 정부와 지자체가 힘을 모아도 시민들의 생활 속 절약 없이는 근본적 위기를 극복할 수 없다. 강릉시 생활용수의 87%를 책임지는 오봉저수지가 바닥을 드러낸 상황이기에, 이제는 단순한 권고가 아니라 생존을 위한 절수가 필요하다.강릉시민 전찬수(56)씨는 "최근 강릉시민들은 단수조치가 내려질까봐 전전긍긍했는데 정부의 발빠른 대처로 조금은 안심 할 수 있게 되었다"며 "이제는 우리 시민들이 물 한 방울이라도 절약하면서 사는 지혜를 발휘해야 할 때"라고 말한다.아직도 일부 상가에서는 제한급수 시간에 대비해 물을 과도하게 저장하거나, 일부 가정에서는 불필요한 세탁과 샤워가 이어지는 실정이다. "비만 오면 해결된다"는 안일한 인식도 여전하다. 기후위기의 시대에 '언젠가 올 비'에 기대는 태도는 더 이상 유효하지 않다.강릉 노암동에사는 박성옥(56)씨는 "아직도 일부 시민들이 물이 소중한 것을 모르고 펑펑 쓰고 있다"며 "같은 강릉 시민으로서 안타깝다"고 귀띔했다.민박업을 운영하는 조용익씨는 "일부 숙박객이 샤워에다가 세차까지 하는 실정"이라며 "먹고 살기위해서 운영을 안 할 수도 없고... 이번에는 동참하는 의미에서 당분간 손님을 받지 않기로 했다"고 말한다.23년 전 태풍 루사는 자연의 힘 앞에서 인간이 얼마나 무력한 존재인가를 보여주었다. 그리고 이번 가뭄은 또 다른 교훈을 던지고 있다. 도시의 생존은 거대한 댐이나 국가적 대책이 아니라, 시민 한 사람 한 사람의 작은 습관으로 지켜진다는 사실이다.전국에서 모여든 수십 대의 소방차가 강릉을 위해 밤낮없이 물을 나르고 있다. 정부와 지자체도 가용할 수 있는 모든 수단을 총동원하며 최고의 대응을 펼치고 있다. 그러나 그 노력만으로는 위기를 끝낼 수 없다.남은 것은 결국 시민 스스로의 실천이다. 양치컵 사용, 짧은 샤워, 재활용할 수 있는 물은 반드시 재사용하는 등 작은 행동이 모여 도시 전체를 지켜낼 수 있다.