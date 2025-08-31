다시 든 촛불 "검찰은 개혁 주체 아닌 개혁 대상"

큰사진보기 ▲지난 30일 오후 수원역 문화거리에서 시민들이 '검찰청 해체'와 '국민의힘 해산'을 강하게 요구하며 행진에 나서고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

시민들이 '검찰청 해체'와 '국민의힘 해산'을 강하게 요구하며 목소리를 높였다. 지난 30일 오후 수원역 문화거리 앞에서 열린 정기 촛불 대행진은 지난 5월 이후 약 100일 만의 집회였다. 수원오산화성 촛불행동과 수원 시민들은 "검찰청 해체와 국민의힘 해산"을 촉구하며 "대통령 한 명 교체로 모든 문제가 해결된 것은 아니다. 내란 세력과 적폐 세력의 온전한 청산이 필요하다"고 강조했다.남기업 공동대표는 "윤석열 정권이 무너진 것은 결코 저들 내부의 균열 때문이 아니었다"며 "비가 오나 눈이 오나 광장에서 촛불을 들고 구호를 외친 시민들의 항쟁이 있었기에 가능했다"고 말했다. 이어 "검찰은 개혁의 주체가 아니라 개혁의 대상"이라며 "검찰청을 폐지하고 공소청으로 전환, 검사들의 수사권을 완전히 박탈해야 한다"고 주장했다.장현서 경기대학교 학생은 "한미 정상회담 직전 트럼프 전 대통령이 대한민국을 숙청이나 혁명 상황에 빗대 모욕했다"며 "이는 명백한 내정 간섭이며 주권 침해"라고 지적했다. 그러면서 "미국은 주한미군 기지를 영토처럼 요구하고 무기 구매와 투자 강요를 일삼는다"며 "이재명 정부는 국민의 힘으로 세운 정부인 만큼 미국에 휘둘리지 말고 당당히 대응해야 한다"고 밝혔다.이날 집회에 참석한 윤미향 전 의원도 발언에 나섰다. 그는 "윤석열 정권은 일본군 위안부와 강제동원 피해자들의 목소리를 짓밟고, 일본 기업 대신 한국 기업이 배상한다는 굴욕적 합의를 내놨다"고 비판했다. 그는 이어 "내란 청산은 식민지 잔재 청산과 연결돼 있으며, 이재명 정부가 역사 정의를 바로 세울 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 덧붙였다.현장 분위기는 열기와 함성으로 가득했다. 광장 곳곳에는 손팻말과 현수막이 펄럭였고, "국민이 명령한다, 검찰청을 해체하라, 내란 정당 국힘당 해산하라"는 구호가 수차례 울려 퍼졌다. 대학생과 시민, 지역 활동가들이 공연과 발언을 이어갔고, 아이들과 가족 단위 참가자들도 함께 구호를 외치며 박수를 보냈다.더운 날씨에도 참가자들은 물을 나눠 마시며 집회를 이어갔다. 사회자가 "촛불은 끝나지 않았다"고 외치자 시민들은 큰 함성으로 화답했고, 집회는 다음 촛불 대행진 일정을 공유하며 마무리됐다.