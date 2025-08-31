풀리지 않은 '공소보류' 족쇄 "진실 규명만 두 번, 국가는 왜?"

지난 29일 오전 10시 20분 서울중앙지방법원 제20민사부(부장판사 이세라)는 재일 교포 고문 피해자 김병진씨와 그의 가족에 대한 국가배상소송을 진행했다. 김병진(70)씨는 1983년 국가보안법 위반 혐의로 보안사에 연행되어 2년간 강제노동을 당한 피해자다(관련 기사 : "왜 국가는 사과하지 않는가" 김병진씨의 절규
https://omn.kr/28yi1).
그는 공소보류 된 후 일본으로 도피했다가 수십년 후 진실화해위원회에 진실 규명을 신청해 진실을 밝혔다. 그러나 여전히 국가배상과 공식 사과, 화해는 이뤄지지 않았다. 이날 재판부는 김병진씨의 마지막 발언을 끝으로 재판을 종결했다. 재판 종료 후 김씨와 그의 가족들은 법원 앞에서 기자회견을 열었다. 김 씨는 이날 "국가는 내 삶을 파괴하고도 책임지지 않는다"라며, 대검찰청에 공소 보류 취소 진정서를 제출했다.
"진실화해위원회의 진실 규명을 두 차례 받았음에도 국가의 공식 사과와 배상이 없다는 점이 가장 큰 문제입니다."
이날은 그의 국가배상 청구 소송 마지막 변론기일이기도 했다. 그는 법정에서 자신의 억울함을 직접 증언했고, 기자회견을 통해 다시금 피해의 심각함을 알렸다.
정의로 가는 길, 그 첫걸음은 '공소보류 취소'
1983년 7월 9일, 당시 보안사 수사관들에 의해 영장 없이 강제 연행된 김씨는 서빙고 분실에서 불법 구금과 고문을 당했다. 이후 그는 1983년 11월 서울지검에서 국가보안법 위반으로 기소되었으나, 공소보류 처분된 채 2년간 보안사에서 강제 노역과 같은 강제 근무를 해야 했다. 그는 2년 동안의 강제 근무 후 아내의 출산을 명분으로 일본으로 가족과 도피했다.
이후 김 씨는 일본에서 <보안사>라는 책을 출간했고, 그때문에 그는 군사기밀보호법 위반 등으로 기소 중지와 출국금지, 여권 발급 금지까지 당하며 2000년까지 한국에 들어오지 못했다. 김 씨는 2000년 이후 피해 회복을 위해 국가를 상대로 두 차례 소송을 걸었고, 2009년과 2024년 진실화해위원회에서 각각 진실 규명을 받았다. 그럼에도 국가의 공식 사과, 배상, 화해 조치는 없었다.
진실의 문턱을 넘었지만, 법적 회복은 여전히 요원
김씨의 이번 소송은 단순한 배상 청구를 넘어 '국가윤리와 사법정의 실현을 요구하는 싸움'이라는 시각이 나온다. 진실화해위의 두 번의 진실규명 결정은 불법 구금과 고문, 강제 노동, 허위 자백이 명백히 밝혀졌다는 의미이기 때문이다.
공소보류 취소 청원에 대해 김씨는 "공소보류는 범죄를 부인하지 않는 국가의 선언"이라며, 공소보류가 취소되지 않은 것은 제도적 정의가 여전히 구현되지 않았음을 상징적으로 보여준다고 했다. 결국 국가는 여전히 공식 사과는커녕, 배상이나 화해 협의 없이 김씨와 그의 가족을 여전히 공안 사범으로 낙인찍고 있다는 호소다.
김병진씨가 겪은 고문과 인권 침해는 이미 재심과 진실화해위 결정으로 법적·윤리적으로 확인되었다. 그런데도 국가가 응답하지 않는 현실은 무엇을 의미할까? 진실 규명 뒤에도 사과·배상·화해가 없는 현실은, 피해자에게 가해진 2차 가해이자 국가의 책임 방기라는 지적이 나온다. 또한 공소보류는 그 자체가 재판을 완전히 면하는 면책 조건이 아니다. "국가가 내 삶을 지우고도 그 책임은 유예한다는 논리"이다.
덧붙여 제도 개혁도 필요한 현실이다. 먼저 공소보류 제도 개정이 필요한데, 시간에 따라 효력이 소멸하거나 자동 취소되는 구조가 필요하다. 또한 법적 책임을 강화해 고문·불법 구금 등 인권 침해에 국가기관 및 개인에 대한 구상권 도입 등이 시급하다. 피해자들의 피해를 확인하기 위한 공적 기록의 접근성 확보 또한 무엇보다 필요하다. 김병진씨는 기자회견 말미에 이렇게 말했다.
"진실은 밝히기만 하면 끝나는 것이 아닙니다. 그 진실이 현실의 정의로 이어져야, 국가란 어떤 존재인지 확인할 수 있습니다."