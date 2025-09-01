'엄마도 귀한 딸'이라는 걸 정작 딸이 몰랐네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲감사장엄마 생신때 이모가 주신 감사장. 옆에는 5만원권 지폐를 잔뜩 붙여오셨다고 한다. 백만 원이라는 액수보다, ‘엄마의 인생’을 기억하고 고마워하는 그 마음이 눈물 나게 고마웠다. 고맙다고 말하기도 부끄럽다. ⓒ 전미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲커다란 돈꽃다발지난 5월 집에 갔더니 커다란 꽃바구니가 놓여있었다. 막내이모는 늘 조용히 엄마에게 사랑을 표현해 주신다. ⓒ 전미경 관련사진보기

막내이모가 엄마에게 '감사장'을 드렸다는 소식을 뒤늦은 지난 여름휴가 때 들었다. 엄마는 그런 일을 대수롭지 않게 여기시는 분인데 그날은 조용히 내게 당신의 생일날 '감사장'을 받았다는 말씀을 하셨다. 나는 그 이야기를 듣고 한동안 마음이 묘하게 일렁였다. 이모의 사랑 가득한 이벤트 속에서 나는 처음으로 '엄마'라는 존재를 다르게 바라보게 되었다.엄마는 여섯 남매의 장녀다. 원래는 일곱 남매였다. 남동생이었던 한 명은 어린 나이에 세상을 떠났는데 그 이야기는 오래된 상처처럼, 조용히 기억 속에 묻혀 있는 듯했다. " 참 잘 생겼는데"라는 말을 하시곤 했다. 그래서 지금 우리가 알고 있는 건 '여섯 남매'지만, 엄마의 마음속에는 늘 '일곱 남매'였을 것이다.장녀로서, 그 빈자리를 가장 오래 기억했을 엄마. 동생들을 돌보며, 또 떠난 동생까지 마음에 품고 살아온 세월을 생각하니, 말없이 참아낸 시간들이 더 크게 다가왔다. 가난한 시절, 부모님을 도우며 동생들을 챙기고, 때로는 자신의 삶을 미루며 가족을 책임졌던 엄마. 그런데 나는 그런 엄마의 생일조차 진심으로 바라본 적이 없었던 것 같다.엄마 생일은 음력 6월, 양력으로는 한여름 7월이다. 올해는 6월 윤달로 6월에 생일이 들었다. 늘 무더위 속에서 맞이하는 생일이라 그런지, 나는 항상 '이 더운 날 태어나서 얼마나 힘들었을까' 하는 생각만 하곤 했다. 그건 엄마를 걱정하는 마음이라기보다는 형식적인 반응에 가까웠다."엄마는 왜 이렇게 한여름에 태어났어? 힘들게"라는 얼토당토 한 말을 하면서도 진짜 힘들었을 엄마의 인생을 깊이 들여다보진 않았다. 내가 생각한 건 '오늘의 더위'뿐, 그 속에서 살아온 엄마의 삶은 안중에도 없었다. 그런데 막내이모의 감사장을 보고서야 알았다. 그 무더운 여름날 태어난 엄마가, 더 뜨거운 여름 같은 인생을 걸어왔다는 걸.감사장의 첫 줄에는 이렇게 적혀 있었다. "권광영, 김옥순 여사님의 귀한 딸이자 육 남매의 맏이로서..." 순간, 숨이 턱 막혔다. "귀한 딸". 그 문장 한 줄이 그렇게 뭉클할 줄 몰랐다. 가슴이 철렁했다. 그렇다. 우리 엄마도 누군가의 소중한 딸이었다. 나는 그 사실을, 그 당연한 진실을 잊고 살았다.너무도 당연한 사실이고 진실인데 그동안 한 번도 그렇게 생각해 본 적이 없었다. 엄마는 늘 '엄마'였고, '나를 낳고 키워준 사람'이었으며, 내 옆을 지키는 어른이자, 집안을 꾸려가는 존재. 가끔은 당연하듯 사랑을 요구하고 때론 내 잔소리가 듣기 싫은 대상이기도 했다. 그런데, 막내이모의 감사장 속 한 문장은 내게 오래된 창고의 불을 켜는 것처럼, 어두컴컴한 무심함을 환하게 밝혀주고 있었다.막내이모는 그냥 이모가 아니다. 그 이름 앞에는 늘 수식어가 붙는다. 국가대표, 아시안게임 금메달리스트, 아틀랜타 올림픽 은메달 주역. 막내 이모는 필드하키 국가대표 선수였다. 북경아시안게임과 히로시마아시안게임에서 금메달 두 번, 26회 아틀랜타 올림픽에서 은메달까지 딴, 실력 있는 주전 선수로서 우리의 자랑이었다.당시 하키는 비인기 종목이었고, 그 안에서 금메달을 딴다는 건 말 그대로 피와 땀과 눈물로 일궈낸 일이었다. 시골 출신 어려운 환경 속에서도 전성기를 이끌었던 시절인 만큼. 막내이모는 운동장에서 흘린 땀처럼, 가족에게도 늘 진심을 쏟았다.언니이자 장녀인 우리 엄마에게는 유독 살갑고, 표현도 많이 한다. 현직 교사로, 감독으로 늘 바쁜 와중에도 엄마를 위해 나들이도 가고 맛있는 음식들을 찾아다니며 엄마를 챙긴다. 엄마왈, 지난번엔 장어구이를 먹었다고 하셨다. 명절과 어버이날 때도 챙기지만 특히 엄마 생신만큼은 절대 그냥 지나치지 않는다. 어떨 땐 우리, 자식들보다 더 성대하게 하신다. 돈다발, 현금꽃다발 같은 깜짝 이벤트는 기본이이다. 그런데 이번에는 손수 만든 '감사장'이라니.평소엔 무덤덤하게 표현을 잘 안 하시는 엄마도 감사장에는 마음을 녹였다. 나는 엄마 앞에서 그 감사장을 소리 내어 읽었다. "귀한 딸이자 육 남매의 맏이로서 모두가 어렵던 시절에도 굳건히 지켜오신 큰언니. 당신의 삶을 진심으로 존경합니다. (중략) 감사와 존경의 마음을 담아 이 감사장을 드립니다."낭독이 끝난 후, 엄마가 조용히 말씀하셨다. "그거 보면서 오빠랑 막내랑 막 울었어." 그 말을 듣는 순간, 나는 그 울음이 어떤 마음에서 나온 것인지 알 것 같았다. 감춰뒀던 기억과 마음이 한 줄 한 줄 글을 따라 올라오고, 고요히 쌓였던 감정들이 흘러내린 것이었을 것이다. 그건 단지 감동이 아니라, 지나온 세월을 인정받는 위로였고, 평생 품고 있던 묵은 슬픔과 감사가 만나는 순간이었을 것이다. 나 역시 울컥하는 마음을 참고 읽었으니까.엄마는 감사장 옆에 오만 원짜리 지폐 20장을 정성스럽게 붙여왔다고도 전했다. 백만 원이라는 액수보다, '엄마의 인생'을 기억하고 고마워하는 그 마음이 눈물 나게 고마웠다. 엄마 생신 바로 전날 바쁜 일정으로 늦은 밤 혼자 와서 전해 주고 갔다는 막내이모. 엄마는 그걸 말없이 받아 들고, 이모가 돌아간 후에야 조용히 책장에 넣으셨다고 한다. 말은 없었지만, 분명 엄마도 마음속에 무언가 따뜻한 것이 스며들었을 것이다.엄마 생신이면 커다란 꽃다발을 안겨드리고, 직접 편지를 쓰고, 감사장을 만들어오는 이모를 보면서, 나는 부끄러웠다. 우리는 생신 며칠 전에야 겨우 모여 밥 한 끼 하고, 어떨 때는 같이 모이지도 못할 때가 있어 마음보다 형식이 앞설 때가 많기 때문이다. 게다기 올 생신 때는 제때 참석하지도 못했다. 점점 무뎌진다.너무도 무심한 자식들의 엄마는 가난한 시절 어렸을 때부터 책임감이 무거웠고, 그때를 회상하실 때면 엄마는 늘 "막내한테는 해준 게 없는데" 하며 막내 이모의 과분한 사랑을 미안해했다. 하지만 언젠가 막내 이모는 이렇게 말했다 " 큰언니는 동생들이나, 자식들이나 똑같이 대해. 지금도. 난 그게 항상 고마워"라고.그리고 몇 년 전 외할머니가 돌아가신 후 막내이모는 외할머니에게 더 잘해주지 못해 후회된다고 했었다. 그 누구보다 고령의 외할머니를 끝까지 집에서 모셨던 막내이모였는데 말이다. 그러면서 엄마나 다름없는 큰언니에게 후회 없도록 잘해주고 싶다고 하셨다. 그럴 때 나는 고개를 들 수가 없었다. 누군가는 여전히 그렇게 '사랑을 표현'하고 있었기 때문이다.나는 딸이면서도, 엄마가 한때 '누군가의 딸'이었다는 걸 잊고 살았다. 엄마도 누군가의 어린 딸로 사랑받고 싶었던 시절이 있었으며, 부모님의 기대와 무게 속에서 자란 사람이었으며 누군가의 귀한 딸이었음을 나는 너무 쉽게 잊고 살았다.엄마는 늘 어른이었고, 무조건 나를 받아주는 존재였다. 그런데 막내이모의 감사장이 내게 큰 울림과 깨달음을 주었다. '엄마도 딸이었다'는 너무나 당연한 진실을, 이제야 알게 해 주었다. 우리 엄마도 누군가의 품에서 자랐고, 보호받아야 할 어린 시절이 있었고, 사랑받기를 원했던 '딸'이었다는 것을.사랑은 표현해야 한다는데 나는 한 번도 '엄마 사랑해'라는 말을 한 적이 없다. 생신 축하한다는 말도 해본 적이 없다. 내 마음을 조용히 두드리는 막내이모에게도 '고맙다'는 말을 못 했다. 나보다 나이는 한 살 어리지만 늘 내게 말없이 가르침을 주는 막내이모. 그런 이모의 가르침대로 엄마도 사랑받고 싶은 사람이고, 누군가의 품에서 자라난 귀한 존재였다는 걸. 앞으로는 잊지 않으려 한다.무더운 여름날 태어난 엄마. 그 여름보다 더 뜨거운 인생을 묵묵히 걸어온, 누군가의 소중한 딸. 그리고, 지금도 내 인생의 가장 큰 그늘이 되어주는 내게 가장 소중한 사람. 그 이름을 오늘 다시 불러본다. 엄마.