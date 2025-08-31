강릉 가뭄 극심에 이 대통령, 재난사태 선포 지시

큰사진보기 ▲메말라가는 오봉댐 ⓒ 진재중 관련사진보기

정부는 지난 30일 오후 7시를 기준으로 강릉시 일원에 재난사태를 선포하고 국가소방동원령을 발령했다.이재명 대통령은 같은 날 순방 뒤 첫 주말을 맞아 강릉을 방문해 가뭄 대책 회의를 주재하고 긴급 재난 사태 선포를 지시했다. 대통령은 "가뭄 피해를 최소화하려면 정부가 보유한 모든 자원을 총동원해야 한다"며 전국 지자체의 물 지원 협조와 군·소방 급수 차량 동원을 당부했다.강릉시는 최근 6개월간 강수량이 평년의 절반 수준에 불과하며, 생활용수의 87%를 오봉저수지에 의존하고 있다. 저수율 급감에 따라 지난 20일부터 제한 급수를 시행, 계량기 50% 잠금 조치를 진행했으며, 저수율 15% 미만 시 75%까지 확대할 계획이었다.이날 회의에는 윤호중 행정안전부 장관, 김진태 강원도지사, 김홍규 강릉시장, 황주호 한국수력원자력 사장, 허영 더불어민주당 의원 등이 참석했다. 김홍규 시장은 "새로운 취수원 확보와 정수시설 확장이 시급하다"고 강조했고, 대통령은 "연곡 저수지 등 다른 수원지를 연결해 공급망을 보강할 수 있겠느냐"고 물었으며, 시장은 "가능하다"고 답했다.대통령은 장기적 해결 방안으로 해수 담수화 시설 설치를 언급했고, 윤 장관은 동해안 해저 심층수 활용의 장점을 설명했다. 현재 강릉시는 생수 120만 병 이상을 확보했지만, 추가 지원이 필요한 상황이다. 대통령은 "기부와 정부 지원을 통해 생수 공급을 늘려야 한다"며 "전국 지자체와 협력해 물 공급을 공동으로 지원할 필요가 있다. 국민 모두가 힘을 모아야 이 상황을 극복할 수 있다"고 강조했다.재난사태 선포는 피해가 발생했거나 예상될 경우 정부가 긴급 조치로 내리는 결정으로, 인력·장비·물자 동원, 응급지원, 공무원 비상소집 등 총력 대응이 가능하다. 과거 선포 사례로는 2005년 양양 산불, 2007년 충남 태안 기름 유출 사고, 2019년 강원 동해안 산불, 2022년 경북 울진·삼척 산불 등이 있다.