은은한 뽕잎차 한 잔, 만들기도 간단하네요

큰사진보기 ▲뽕잎차라고 알려 주기 위해 뽕잎을 넣어 주었다뽕잎차라고 알려 주기 위해 뽕잎을 넣어 준 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에 서 있는 뽕나무 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

[뽕잎차 만드는 방법]

큰사진보기 ▲말린 뽕잎말린 뽕잎 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲뽕잎을 팬에 볶아 주고 있다뽕잎을 팬에 볶아 주고 있는 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

- 뽕잎을 깨끗이 씻어 물기를 제거해 줍니다.

- 그늘에 뽕잎이 겹치지 않게 한 장 한 장 펴서 널어 줍니다.

- 2, 3일이 지나면 바스락거릴 정도로 마릅니다.

- 마른 팬에 뽕잎을 타지 않을 정도로 볶아 줍니다.

큰사진보기 ▲뽕잎차뽕잎차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제블로그에도 실립니다.

얼마 전에 밭에 가서 보니, 뽕잎이 너무 억세져 있습니다.오디가 익어 따내는 계절까지는 뽕잎을 따지 않습니다. 뽕잎을 따면 오디가 달리지 않아 열매를 따내고 뽕잎을 집에서 사용할 만큼 따는 편입니다.뽕잎이 억세진 것도 많지만, 그래도 연한 뽕잎을 찾아 따 왔습니다. 뽕잎 가루도 만들고 차로 만들어 마십니다. 뽕잎은 마르기도 수월한 편인데, 깨끗이 세척해 물기를 제거한 뒤 그늘에 잎이 겹치지 않게 2, 3일 말려 주면 차나 가루를 내어 요리에 사용할 수 있습니다.뽕잎은 단백질 '알라닌'과 '아스파라긴산' 성분이 풍부하고, 뇌 속 피를 잘 돌게 한다고 합니다. 또한 칼슘, 철분, 미네랄, 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있어 변비 완화 및 다이어트에 효능이 있다고 합니다.뜨거운 물로 우려 내어 마시면 뽕잎의 은은한 향을 느끼며 마실 수 있습니다.서리 맞은 뽕잎이 좋다고 하는데, 시간 있을 때 차로 만들었습니다. 건강에 좋은 뽕잎으로 만든 차를 마시면서 늘 건강한 생활을 했으면 바람도 가져봅니다.