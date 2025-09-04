몽골여행 갈 때 챙겨간 성인용 기저귀, 요긴하게 썼습니다

큰사진보기 ▲여행 경로 : 인천→울란바토르→무릉→홉수골→무릉→울란바토르→테를지국립공원→울란바토르→인천(여행 안내 파일 캡처) ⓒ 김충석 관련사진보기

큰사진보기 ▲아기자기한 무릉 공항 청사 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲홉수골 호수 토일록 캠프 'TP 텐트'와 테를지 국립공원 스타투어 캠프 '현대식 게르' ⓒ 오순미,신주철 관련사진보기

큰사진보기 ▲디디는 곳마다 야생화 천지 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲몽골 북부 홉수골 호수의 이모저모 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲몽골 홉수골 호수에서 촬영한 영화 <하얼빈>의 한 장면 ⓒ CJ ENM 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲홉수골 호수 및 테를지 국립공원 숙소 근처에서 촬영한 은하수와 북두칠성. 아마추어인 나도 북두칠성을 촬영(마지막 사진)했다. ⓒ 최수진,한용근,신주철,오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲몽골 사람들은 야채를 짐승의 음식이라 생각해 양고기, 소고기 위주로 식사한다. 최근에야 건강을 이유로 국가에서 야채 섭취를 권장하고 있단다. ⓒ 최수진,김정수,신주철,오순미 관련사진보기

겉으로 드러나는 차이와 상관없이, 우리는 모두 같은 걸 바라는 사람들이다. 우리 모두가 원하는 것은 평화와 마음 안팎의 안정감, 그리고 사랑을 주고받을 수 있는 세상이다. - <샘에게 보낸 편지> 107쪽 - 대니얼 고틀립

큰사진보기 ▲몽골이 떠오르는 장면들 - 거북 바위, 칭기즈칸 마동상, 아리야발(관세음보살이란 뜻) 사원 경통, 자이승 전망대에서 바라본 울란바토르 전경, 홉수골 호수 근처 거리를 지나는 야크떼, 러시아산 밴의 몽골식 명칭 '푸르공' ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치스토리에도 실립니다.

몽골의 정식 국호는 '몽골올스'로 '용감한 나라'란 뜻이다. 영어로는 '몽골인의 땅'을 의미하는 '몽골리아'라 한다. 1206년 칭기즈칸이 몽골제국을 건설하며 그 이름을 세계사에 각인시켰다. 한반도 면적 7배에 달하는 몽골은 칭기즈칸 후예들이 말 달리는 초원, 광활한 고비사막, 우윳빛 은하수가 유혹하는 나라다.몽골 여행지 중 우리는 북쪽에 위치한 휴양지이자 자연·생태의 보고인 '홉스골 호수'부터 대면을 시도했다. 몽골 사람들은 홉수골 호수를 '어머니의 호수'라 부르며 신성시 한다. 몽골 서부 '옵스 호수'에 이어 두 번째 큰 호수로 '푸른 호수'란 뜻이며 세계에서는 열네 번째로 큰 담수호다. 면적은 제주도 1.5배며 세계 최대 담수호인 바이칼 호수의 원류로 남북으로 길게 뻗은 모양이 고구마처럼 생겼다. 끝없는 호수와 호수를 둘러싼 초원은 황홀경을 선사한다. 낮에는 청명한 하늘을, 밤에는 은하수를 고스란히 품고서.작년 말 계획한 몽골 여행이 지난 8월 23~28일(5박 6일) 실행됐다. 남편의 대학 시절 'HAM(아마추어 무선통신사) 반' 동아리 선배님이 현지 캠프와 직접 계약 · 추진한 프로그램으로 주요 여행지는 '홉수골 호수'와 '테를지 국립공원'이었다. 남편은 떠나기 전부터 별 보러 간다는 데 가장 큰 의미를 두고 기대감에 부풀었다.첫날은 인천공항→칭기즈칸 공항(울란바토르)→무릉 공항→홉스골 호수 도착이 일정이었다. 무릉은 홉수골 호수에 접근하기 위한 주요 거점지다. 칭기즈칸 공항에서 무릉까지 몽골 국내선 MIAT(미아트)를 이용한 후 홉수골까지는 스타렉스로 이동했다. 시골 기차역만 한 무릉공항청사가 지금도 정겹게 떠오른다.홉수골 호수로 가기 위해 우린 무릉 공항부터 포장과 비포장 도로를 번갈아 달리며 길 위에 몸을 맡기는 고난의 여정을 거쳤다. 비포장 도로에선 몸이 기우뚱거리고, 요동이 심한 구간에선 자동차가 속도를 낼 수 없는 지경이었다.무릉에서 홉수골까지 125km였으나 스타렉스로 두 시간 반이 걸렸다. 그럼에도 호수의 비경을 보겠다는 일념으로 선택한 곳이다. 인천에서 오후 2시 30분 MIAT(미아트, 몽골국제항공)로 출발해 몽골 시간 오후 11시 돼서야 홉수골 호수 '토일록 캠프'에 도착할 수 있었다. 현재 도로 포장이 진행 중이니 곧 수월한 여행길이 열릴 것이다.교수님 내외 포함 26명 우린 대체로 부부팀이 많아 TP텐트(북미 원주민들이 사용하던 원뿔형 천막)에서 숙박했다. TP텐트는 처음이라 그것만으로도 여행의 분위기가 충분히 전달됐다. 화장실과 샤워실이 숙소 외부여서 불편했지만 오염되지 않은 자연의 혜택을 누리는 걸 감안하면 견딜 만했다. 게르는 4~5인 가족형이라 배정이 불가했다. 대신 테를지 국립공원 '스타투어 캠프'에선 현대식이지만 게르 취침이 가능해 이틀 동안 유목민처럼 지낼 수 있었다.아침이면 호수 위로 떠오르는 태양이 출입문 가득 들어찼고 숙소 앞 초원에선 덩치 큰 야크들이 어슬렁거렸다. 문을 열고 한 발 내디디면 영롱한 이슬이 발가락을 적셨다. 평소라면 그 조차 불편함이었을 텐데 속도를 늦추고 호흡을 재정비하는 배경으로 작용했다. 자연과 사람이 일치되는 듯 고요한 아침 사이로 호수의 물결 소리가 몰려와 심장과 폐부의 기능을 살리는 것 같았다.예닐곱 발짝마다 핀 이름 모를 들꽃은 걸음을 멈추고 카메라를 디밀도록 재촉했다. 자연과 기계 사이 성찰이 묻어나는 여유가 묘하게 어울렸다. '천천히'를 모른 채 달려온 시간들이 잠시 멈춘 틈새에서 깊은 숨으로 전환되었다.홉수골 호수는 그 규모와 투명도가 비현실적이라는 것 외엔 달리 설명할 길이 없다. '바다멍' 해도 될 만큼 탁 트인 데다 정신이 또렷해지도록 차고 맑아 호수 속이 훤히 비쳤다. 그 넓은 호수는 깊이에 따라 네 가지 색을 띠며 살랑거렸다. 바람 따라 규칙적으로 밀려오는 물결은 마치 굵게 파마 한 여성의 머릿결 같았다. 어떤 잘못도 용서할 것만 같은 규모 앞에서 한없이 주눅이 들었지만 호수가 품은 자연에 동화되는 순간엔 특별한 사람이 되는 듯했다.홉스골 호수는 항일 서사극 <하얼빈>의 촬영지기도 하다. 의사 안중근(배우 현빈)이 자신의 실수로 동지들을 잃은 죄책감을 털고, 다시 독립 의지를 다지며 얼어붙은 대동강을 홀로 걷는 첫 장면이 홉수골 호수다. 실제 이곳은 겨울이면 영하 40도가 웃도는 강추위로 꽁꽁 얼어붙는다. 하얼빈을 촬영할 당시 매서운 추위를 생각하니 가을 호수가 더없이 아름다웠다.몽골의 8월은 한국의 가을 날씨와 비슷해 전역을 둘러보기 좋은 시기다. 몽골에선 7월 11~13일 사이 전국적으로 '나담 축제'가 열리는데 축제가 끝나면 가을이라고 간주한다. 나담 축제에선 '씨름, 활쏘기, 승마' 3종 경기가 벌어진다. 유목 문화와 수렵을 기반으로 하는 몽골인들의 전통 생업과 관련있는 경기들이다.그중 몽골인들의 생활 수단인 승마 체험에 나섰다. 오래 타면 엉덩이에 상처가 생길 수 있다고 사이클용 바지를 준비하라는 귀띔이 있었다. 그 말에 성인용 기저귀가 떠올라 준비했더니 안성맞춤, 무사히 마칠 수 있었다. 다만 대지가 고르지 않아 속도를 내지 못한 점은 아쉬움으로 남았다. 승마 체험 후 옛 장수들의 섬세함과 용맹을 새삼 깨달았다. 달리는 말 위에서 활을 쏘아 백발백중일 수 있다는 건 고도의 훈련이 아니고선 언감생심이란 걸 실감했기 때문이다.몽골 여행 중 빼놓을 수 없는 것 하나가 '별 보기'다. 광해가 없는 몽골에서 쏟아지는 별은 우리에게 이벤트였다. 숙소가 해발 고도 1800m 지점이어서 그런가 북두칠성, 카시오페이아, 은하수까지 동산 위에 걸린 듯 가까이 보였다. '쏟아진다'는 표현이 진부할 정도로 별들은 자신의 직무에 온전히 충실했다. 굵직한 눈송이처럼 하늘 곳곳에 박혀 반짝이는 별들이 우릴 감탄하고 노래하게 만들었다.홉스골 호수 외에도 하샤산, 악어섬, 숙소 주변 트레킹, 테를지 국립공원, 엉거츠산, 거북바위, 아리야발 사원, 자이승 전망대, 칭기즈칸 마동상, 울란바토르 시내를 돌아보며 허르헉(양고기찜), 호쇼르(납작 튀김만두), 보즈(찐만두), 랍샤(수프), 부다타이 후르가(볶음밥), 초이왕(볶음면), 햄버거 등을 즐겼던 5박 6일의 몽골은 고요하면서도 리드미컬하게 흘러갔다. 특히 남이 해주는 밥을 먹으며 완전한 여백을 누렸던 시간은 꿈만 같았다.몽골 여행에 함께한 사람들을 단적으로 대변하는 문장 같아 데려왔다. 오랜 인연과 새로운 인연이 한데 어울려 떠났던 몽골 여행은 같은 걸 바라는 사람끼리 서로의 삶을 존중하고 서로 사랑한 향기로운 시간이었다.