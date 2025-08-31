'님을 안고' 김현진, 삼천포아가씨가요제 전국 왕중왕 등극

큰사진보기 ▲제13회 삼천포아가씨가요제 전국 왕중왕전에서 김현진 씨가 '님을 안고'(윤도우 작사, 정민 작곡)를 불러 영광의 왕중왕 자리에 올랐다. 올해 삼천포아가씨 가요제는 통합 사천시 출범 30주년, 삼천포아가씨 원곡 발표 60주년을 맞아 의미를 더했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

제13회 경남 삼천포아가씨가요제 전국 왕중왕전에서 김현진씨가 '님을 안고'(윤도우 작사, 정민작곡)를 불러 영광의 왕중왕 자리에 올랐다. 올해 삼천포아가씨 가요제는 통합 사천시 출범 30주년, 삼천포아가씨 원곡 발표 60주년을 맞아 의미를 더했다. 이번 가요제는 29일 저녁 사천시 삼천포대교 해상무대에서 삼천포아가씨페스티벌조직위원회(회장 이미연)와 한국대중음악포럼 공동주관으로 열렸다.이번 대회는 전국 가요제 역사상 처음으로 전국 가요제 대상 수상자들이 맞춤형 신곡으로 경연하는 '스타 발굴 프로젝트'로 진행돼 눈길을 끌었다. 김현진씨는 상금 1000만 원과 트로피를 수상했다.우승자 김현진씨는 2023년 TV조선 오디션 프로그램 <쇼퀸> 4라운드 톱15에 진출한 바 있으며, 지난해 창녕양마을가요제에서 대상을 수상해 실력을 인정받은 신예다. 이날 그가 부른 '님을 안고'는 지난 5월부터 7월까지 진행된 맞춤형 창작곡 공모를 통해 89곡 중에서 선정된 작품이다.이번 왕중왕전에는 전국 100개 이상의 가요제 대상 수상자들이 응모해 라운드 아웃(단계별 탈락 심사) 방식 심사를 거쳐 최종 7명이 본선에 진출했다. 손세운·김현진·전기수·박상현·전윤정·이민재·송지현이 그 주인공들이다.본선은 1부 신곡 경연, 2부 기성곡 경연으로 나뉘어 진행됐다. 대중음악평론가 임진모, 작곡가 박현진·정의송, 한국음악실연자연합회 이정현 회장 등 6명의 전문심사위원 심사(70%)와 대국민 인기투표(30%)를 합산해 최종 순위가 결정됐다.이날 축하무대에는 삼천포아가씨가요제 출신 스타들이 총출동했다. '장구의 신' 박서진, '동굴 보이스' 최윤하, '삼천포 옥구슬' 김성범, 제1회 대상 수상인 문수화가 관객들을 열광시켰다. 모두 삼천포아가씨가요제 역대 대상 수상자이자 사천 출신이다. 그리고 13회에 이르는 긴 역사 동안 삼천포아가씨 가요제의 모태가 된 은방울 자매가 함께해 축제의 현장을 빛냈다.특별 초대 가수로 MBN <한일가왕전>의 떠오르는 신예 아즈마 아키도 무대에 올라 '삼천포아가씨'를 맛깔나게 불러 청중을 사로잡았다. 아즈마 아키는 이날 삼천포아가씨 홍보대사로도 위촉됐다. 이날 아즈마 아키는 '아버지의 바다(삼천포아리랑)'과 대구를 이루는 제목인 '어머니의 바다' 신곡를 발표해 눈길을 끌었다.삼천포아가씨페스티벌조직위원회 이미연 회장은 "'제2의 삼천포아가씨' 노래와, '제2의 박서진'을 발굴하는 것이 삼천포아가씨가요제의 목표"라며 "이번에 불러지는 신곡들이 더욱 알려져 우리 가요계에 새로운 스타 탄생의 마중물 역할을 할 수 있도록 시민과 관광객들의 응원을 부탁한다"고 말했다.조직위는 이탈리아 산레모가요제를 모델로 내년부터 '사천시 삼천포국제가요제' 준비에 본격 착수한다는 계획도 공개했다. 대회 후에는 신곡 음원 공개와 함께 온라인 플랫폼에서 크라우드 펀딩을 통한 음반 제작도 추진할 예정이다.삼천포아가씨가요제는 1965년 은방울자매가 불러 전국에 삼천포를 알린 '삼천포아가씨'에서 이름을 딴 대회로, 올해 원곡 발표 60주년을 맞았다.