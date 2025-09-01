아버지의 낙상사고... 가슴을 쓸어내렸습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아버지가 드시는 족발, 좋아하는 음식을 말씀하시는 것도 소소한 기쁨이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲아버지의 잦은 낙상사고가 걱정인데 초고령자를 둔 가족들의 관심과 배려가 필요하다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

집에 고령의 아버지(96)와 나, 단 둘이 있을 때가 가끔 있다. 아버지가 경로당을 가지 않는 휴일이나 아내가 외출할 때다. 잠시 집안에 정적이 흐른다. 나는 혼자 계시는 아버지 방을 기웃한다.아내는 집을 비울 때 우리의 식사를 챙긴다. 늘 준비 해주는데 고마운 일이다. 그러나 나는 아내가 차린 밥상과 별도로 뭐 드시고 싶은 것이 있는지 아버지께 묻는다. 의례적인 질문이지만 내 나름의 사랑 표현이다.이에 아버지는 대부분 아내가 해주는 밥을 먹겠다고 사양한다. 거기엔 아내의 정성이 깃들어있고 그걸 애써 무시하고 싶지 않아서다. 며느리에 대한 아버지의 깊은 배려가 묻어난다. 하지만 때에 따라선 내 마음을 읽고 드시고 싶은 음식을 넌지시 말씀하신다. 그중 하나가 '족발'이다. 소식하시는데 부드러운 살코기를 좋아하신다. 지난주에 족발을 사다 드렸다.아버지와 단 둘이 식사하는 시간은 서로 말은 없어도 애틋하고 즐겁다. 이때 아버지의 생각과 감정을 파악하면서 부자지간 정을 새삼 느끼기도 한다.엊그제 금요일, 아버지는 조반을 드시고 경로당에 가지 않고 집에서 쉬겠다고 하신다. 이런 경우는 드물어 나는 연유를 물었다. 아버지는 이날 경로당에서 제공하는 점심메뉴가 별로라면서 말을 아꼈다.이에 내가 맛있는 점심을 해드리겠다고 말했다. 그리고 몇 분이 지났을까. 아버지는 등허리에 소염진통제 '파스'를 붙여달라고 하신다. 연로해 자주 걸리는 담과 근육통으로 생각해 조금 후 붙여드리겠다고 했다.설거지를 마치고 아버지 등을 보고 화들짝 놀랐다. 척추 오른쪽에 손바닥만 한 크기의 피멍이 든 찰과상이 있었다. 허리 근육통보다 긁혀 피가 나고 부은 상처가 더 심해 보였다.사연인 즉 아버지는 변비약을 복용한 후 어제 오전에 경로당 가는 길에 갑자기 배가 아파 인근 공원 화장실을 갔다가 낙상하고 말았다. 계단으로 내려오기 힘들어 계단 옆 좁을 길을 내려오다가 그만 넘어진 것이다.구르면서 머리가 땅에 부딪히고 이제 죽는가 싶었다고 한다. 그러나 정신을 차려보니 머리는 멀쩡하고 몸도 일으킬 정도로 온전했다는 것이다. 그리고 아버지는 집으로 귀가했다.낙상사고 후 하루 지나서 아버지는 허리 근육에 통증을 느꼈다. 등에 있는 찰과상은 전혀 느끼지 못했다. 정말 기적 같은 일이다. 만약 머리를 포함해 척추와 고관절이 골절로 이어졌다면 큰 사고가 발생했을 것이다.아버지의 생생한 증언을 듣고 나는 긴 한숨을 쉬었다. 아버지도 당시의 일이 믿기지 않는 듯 신기하다는 표정을 지었다. 나는 사고를 당한 아버지가 일어나서 귀가하신 것만으로도 얼마나 고마운지 아버지 손을 몇 번이나 잡았다.사실 예전에도 이런 일이 여러 번 있었다. 허혈성 빈혈로 계단에서 굴러 머리 부상에도 일어나셨다. 또 바깥에서 식사 중에 혼절해 긴급으로 병원에 실려간 적도 있다. 이 모든 사고에도 아버지는 살아나 이겨냈다.하지만 늘 낙상 위험을 안고 있는 아버지 때문에 하루하루를 긴장하고 있다. 경로당을 오가는 일상이 전부인 아버지가 대견하면서도 한편으로는 귀가하실 때까지 마음 졸이며 아버지를 기다리는 것도 자식의 숙명이다.지난 금요일 아버지가 경로당을 가지 않은 것도 결국 전날 낙상으로 인한 두려움과 후유증 때문이다. 전문가들이 강조하는 것처럼 낙상사고는 또다시 넘어지고 다칠까 외출을 꺼리게 한다.낙상사고 이후 사흘 째 아버지의 동태를 살피고 있다. 오늘도 파스를 붙이고 타박상으로 긁힌 상처가 아물 수 있도록 연고를 바르고 있다. 다행히 차도가 있어 마음이 한결 가볍다.아버지는 내가 곁에 있어 마음이 든든하다고 한다. 나 또한 아버지와 함께 있으면 걱정이 없다.오늘도 아버지께 드시고 싶은 음식을 여쭈었다. 족발이 또 먹고 싶다고 하신다. 먹고 싶은 음식을 정확히 말해주는 것에도 나는 행복하다. '아버지 바보'는 이렇게 살고 있다.